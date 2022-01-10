台灣立委補選與罷免戰：兩個席位背後的外交國防議題

43 分钟前

圖像來源，DPP 圖像加註文字， 民進黨的林靜儀在補選中勝出，出任立委。

台灣1月9日舉辦兩項事關立委席位的投票：台中市第二選區立法委員補選與台北市中正、萬華區立法委員罷免案公投。 投票結果顯示，綠營人選獲得全勝。

外界評論普遍認為，雖然這次投票僅僅關乎兩個立法院席位，但這發生在四大公投民進黨大獲全勝後不久，節節敗退的在野國民黨需要重新審視自身戰略。此外，由於此次補選和公投的議席均涉及外交國防委員會，一天兩場選戰，結果代表的不只是當地民意，背後也有外交國防政策的拉鋸，最終可能影響台灣未來的外交國防政策。

外交國防委員會裏的藍和綠

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 台灣1月9日舉辦立委補選與罷免投票，綠營雙雙獲得勝利。 左邊為當選的林靜儀，中間為台灣總統蔡英文，右邊紅色衣著為遭罷免的前立委陳柏惟。

這兩個選舉中，台中第二（簡稱中二）選區由民進黨推出醫師出身的林靜儀，以88752票，贏過國民黨推出的顏寬恆80912票。 而台北市中正、萬華區罷免案，則是針對立委林昶佐，最後結果是同意43340票、不同意54813票。 雖然不同意票較多，但並未過25%的罷免門檻，最後罷免案未成立。

這次兩個選舉，共同的特徵是，兩席立委都是外交國防委員會的席次。 在目前台灣立法機構113席次中，有13席立委隸屬該委員會，掌管台灣外交、國防、軍事等法案規劃與預算審核，可說是防衛事務的命脈。 選舉前民進黨立委6人、國民黨立委5人，台灣基進及無黨籍各1人，該委員會也有觀看部分軍方資料的權限。

而這次的兩個選舉，正好就是針對台灣基進及無黨籍各1個席次。 獨派政黨台灣基進的陳柏惟在2020年10月被罷免後，由民進黨林靜儀接替投入補選、對上國民黨的顏寬恆。 而無黨籍的林昶佐則同樣富有強烈獨派意識，遭到部分統派人士以「不專心區域內服務」為由連署罷免。

因此，假若這兩席立委都在罷免成功，由藍營人士成功拿下的話，國民黨黨團的外交國防委員會將增至7席，比民進黨6席多，將對台灣的外交國防增添更大發言權，許多軍購以及外交政策也將做出一定調整。 但最終投票結果，未來綠營與藍營仍是8比5的決策優勢。

國民黨再次敗北

圖像來源，KMT 圖像加註文字， 1月10日，國民黨主席朱立倫隔天前往台南廟宇上香，他稱會一肩扛起責任，持續打好年底縣市長選戰。

敗選後，國民黨主席朱立倫10日前往台南參拜廟宇，對於敗選他稱會一肩扛起，但對民主制衡的道路絶不終止。 未來將會傾聽基層民意，把目標放在2022年底的縣市長選舉。 而黨內則有不少檢討聲浪，也有基層民眾抗議，要求朱立倫下台負責。

「朱立倫將成為弱勢、跛腳黨主席，上台之後包含4個公投與2個選舉，已經6連敗，對他威信影響甚深。」 台灣師範大學政治學系教授、專長東亞局勢與兩岸關係的范世平對BBC中文說。

范世平並分析，國民黨黨內偏統派的趙少康、韓國瑜與張亞中等派系可能會持續掌握話語權，弱化朱立倫的發言權。 加上目前國民黨執政的地方縣市首長聲望都高過朱立倫，形成地方圍堵中央姿態，朱立倫恐怕難以服群眾，國民黨會進入很長的重建期。

外交議題會不會變化

圖像來源，US Dep of Defense 圖像加註文字， 美軍「M109A6 」帕拉丁型（Paladin）自走炮列入對台軍售目錄。

台灣立法機構成立外交國防委員會的用意，除了讓台灣的民意代表在相關政策上提出建言外，也要讓這些民意代表有別於一般公職外交官，以民意的外交官跟各國交流。

曾任台灣總統府國安會秘書長辦公室主任與總統府秘書長辦公室主任，民進黨籍的趙怡翔向BBC中文表示：「立法委員相對中央政府在不同議題的發言權跟幅度都更寬，在這個層面上我們也需要更多的這些立法委員，不單是進行國會交流，也要多為台灣的現狀，來自對岸的威脅，替台灣在國際空間發言。」

原先台灣常交流的國家以美、日、英為主。 在2020年後因為疫情，台灣的民主經驗開始受到關注，陸續包括捷克、立陶宛、法國等歐洲國家拓展新國會外交，如今愈來愈多。

「選民對於國防安全的思考是更顯著，愈來愈會思考國安議題。」 趙怡翔認為，台灣選民現在會去思索比較兩黨的兩岸政策。

范世平則分析，國民黨與民進黨在外交防務的立場上相當不同，民進黨親美日，積極走防務自主研發路線。 國民黨則是相對消極。他認為未來的立法院格局下，「潛艦國造」計劃將會更有進展。

林靜儀過去也曾進入外交國防委員會，她對BBC中文表示，在外交方面，當外交人員面對壓力與斷交時，國民黨通常無法體恤他們辛勞。 面對自主國防研發預算時，又長長大刀一揮砍去不少預算。 最終協商不成，往往只能投票表決，因此人數就相當重要。

軍事要衝和衛戍要塞

而回到這次中二選區選舉，受到台灣全體注目原因，除了國民黨顏寬恆家族的財產問題，也有人認為這裏隱藏國安風險，因為中二選區有著不少台灣軍隊的陸海空設施。

新當選的林靜儀對BBC中文稱，選區內的漢翔工業公司，是台灣軍用航機研發的重鎮，還有許多風力產業與精密機械。 未來她回到立法院，加強她選內產業與台灣國防產業連結，打造更好的自主防衛機制是她的目標。

而另外一個罷免投票案，則是一度態勢緊張。 台北市中正、萬華兩區向來是台灣核心，中正區更是「衛戍地區」，匯集總統府、外交部等各級機關，該區居住許多偏藍營的軍公教人士。 萬華則是台北市最先發展的老城區，屬於比較偏綠營。