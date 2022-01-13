金域：中國新冠檢測龍頭鄭州負責人被指「病毒傳播」， 股價連續兩日大跌

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金域醫學在廣州的總部

中國河南省許昌市公安局12日通報，鄭州一家檢驗中心的區域負責人「實施引起病毒傳播或者有傳播嚴重危險的行為」，已對此人以涉嫌刑事犯罪立案偵查。

目前尚不清楚警方所指的行為具體是什麼。但在中國網絡上，許多人懷疑該公司「播毒」。受到影響，金域醫學12日收盤股價為每股91元，單日跌5.79%，一日內市值蒸發26億；13日再跌5.87%。

涉案公司是鄭州金域臨牀檢驗中心有限公司（以下簡稱「鄭州金域」），由上市公司金域醫學全資控股。金域醫學12日發佈聲明稱，「目前仍在調查階段，未有結論。」

「目前鄭州金域已暫停在許昌市的核酸檢測工作，河南省其他地區核酸檢測工作正常進行。集團經營一切正常，該事件目前不會對集團整體經營造成重大影響。」該公司聲明稱。

被疑「惡意播毒」

許昌市公安局的通告非常簡短，稱鄭州金域負責人張某「違反傳染病防治法的規定，實施引起病毒傳播或者有傳播嚴重危險的行為」，已經對其以涉嫌刑事犯罪立案偵查。並稱正對該案進一步辦理中。

很快，金域醫學在12日午間發佈聲明，稱鄭州金域在本月2日接到許昌市下屬禹州市衛健部門的通知，要求參與禹州市疫情防控篩查。當地工作人員立刻投入工作，並從鄭州調撥相關技術人員和大批量物資參與防控篩查。

針對有員工涉嫌違法一事，這份聲明稱，「正在調查具體情況。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金域醫學是中國新冠肺炎核酸檢測的龍頭企業。

此事一齣，網絡上對該企業的責備聲不斷。有人懷疑該企業「惡意播毒」；也有傳言稱，涉事公司在當地檢測中丟失樣本，並偽造檢測結果。

其中一位網友「無冬之主」說，「難道是故意擴散病毒來賺檢測的財政補貼?」另一位網友「熱情的小司哥」說，「大致意思是他一面故意傳播病毒，一面承擔政府的三分之一的核酸檢測來斂財。」

還有網友「你說起個什麼名字好呀哦」說，「銷售大量接單，實驗室做不完，到了約定時間負責人直接給政府報了陰性，實驗室做完發現有陽性，再去跟政府報告，導致隔離不及時」。該留言目前收到兩千多人點讚。

面對質疑聲，12日晚，金域醫學再次發佈聲明，稱經過初步調查，本月2日至9日，有6人在禹州市衛健部門安排下到各鄉鎮支援疫情防控，工作包括系統軟件的培訓指導、標本運輸等。

聲明稱，當地工作人員「嚴格遵守包括傳染病防治法等法律法規，對於網上出現『主動傳播病毒』、『丟失樣本』、『偽造瞞報數據』等傳言，經調查，不存在上述情況。」

過去兩年裏，北京、河北、天津等疫情中心都曾出現過檢測機構涉嫌違反傳染病防治法規定，偽造檢測結果或違反操作流程等情況。

2021年1月，河北省邢台市在疫情防控新聞發佈會上稱，負責隆堯縣第二輪核酸檢測的濟南華曦醫學檢驗有限公司涉嫌謊報檢測結果。該公司一位負責人在樣本尚未檢測完成的情況下，向縣衛健局謊報送檢樣本全部為陰性。公安機關當時稱已立案調查。

圖像來源，Getty Images

金域醫學是一家什麼公司

金域醫學是中國新冠肺炎核酸檢測的龍頭企業。

根據公開資料，截至2021年11月，金域醫學完成了2.2億份核酸檢測，屬全球第一。去年，其華中區域總部的實驗室承擔了鄭州市近三分一的核酸檢測任務，累計檢測超過1000萬次。

該公司官網稱，金域醫學目前已在內地及香港地區建立了38家中心實驗室，擁有遍布全國的遠程病理協作網，以及由600多名國內外病理醫生加盟組成的病理醫生團隊，為超過23000家醫療機構提供凖確、及時、便捷的醫學檢驗及病理診斷服務。服務網絡覆蓋全國90%以上人口所在區域，並以香港為橋頭堡，服務粵港澳大灣區以及「一帶一路」沿線國家和地區。

金域醫學2021年第三季度年報顯示，公司主營收入86.17億元，同比上升47.87%；歸母淨利潤16.72億元，同比上升58.52%；扣非淨利潤16.48億元，同比上升61.62%。

金域醫學在2003年正式命名，此前曾是廣州醫學院的校辦企業。從1992年到2002年，中國工程院院士鍾南山曾擔任廣州醫學院院長。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情：中國禹州出現三例即全城居家隔離

根據新華財經去年發佈的一篇文章，2018年9月，金域醫學與廣州呼吸健康研究院聯合成立「臨牀呼吸道病毒診斷與轉化中心」，鍾南山親自擔任主任。金域醫學的學術委員會由37位知名專家組成，其中鍾南山任主席。

根據鄭州金域的官方微信公眾號，鄭州金域是金域醫學的第五家子公司，於2008年1月進駐鄭州市自貿試驗區，是河南省衛生廳批准的首家具有醫療機構執業許可證的第三方檢驗機構。該公司的業務範圍涉及醫學檢驗、病理診斷、科研服務等，目前覆蓋河南省18個地市。

河南省是目前中國疫情的焦點之一。截至11日，許昌市轄下的禹州市已完成八輪全民核酸檢測，報告確診275例。該市在13日開始第九輪全員核酸檢測。