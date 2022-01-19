梁天琦出獄：一個充滿爭議的香港本土派人物

10 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國官媒和香港親建制陣營稱梁天琦鼓吹香港示威者走向暴力。

香港曾主張「港獨」的本土派人士梁天琦在星期三（1月19日）清晨刑滿出獄。梁天琦周三早晨約5時半在社交網站帖文稱已獲釋並平安返回家人身邊。

他稱自己仍須遵守監管令，停用社交媒體及謝絶媒體訪問。梁天琦表示，想好好珍惜和家人重聚的寶貴時間。梁天琦的個人社交網站其後關閉。

據香港媒體報道，周三凌晨約3時，梁天琦在香港警方及懲教署安排下，離開大嶼山石壁監獄。

梁天琦是前本土派團體「本土民主前線」的發言人，是倡議「港獨」和本土權益優先的活動人士。他曾代表該組織參選立法會，當時他提出的口號「光復香港，時代革命」，成為2019年香港示威期間最常見，而現在被視為違反《國安法》的口號。

但中國官媒和香港親建制陣營形容他和「本土民主前線」鼓吹香港示威者走向暴力，加上與其他「獨派」組織有密切關係，形容他及其組織成員是企圖分裂國家的「禍港分子」。

梁天琦因2016年「旺角騷亂」事件在2018年被裁定暴動及襲警罪成判囚6年。香港媒體報導，他被視為在獄中行為良好，可提早獲釋，預料他出獄後會轉趨低調。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 梁天琦雖然在2018年已被判入獄，但他的理念和口號，仍然影響著翌年爆發的香港示威（2018年1月資料照片）。

梁天琦是誰？

1991年於中國武漢出身的梁天琦小時候隨母親來港，父親是中國歷史科的中學老師，他接受媒體訪問時曾透露，父母均不喜歡中共統治，對他的政治看法有影響。

梁天琦在香港讀書，考入香港大學哲學系，並修讀政治。大學時期，他是一個熱衷運動的青年，也活躍於大學的學生組織。

2014年，香港爆發爭取民主普選的「佔領中環」運動，他響應學界活動參與佔領活動，並一度拿著盾牌與警員對抗。

「佔領中環」運動失敗後，「本土民主前線」在2015年成立，他之後加入該組織成為其發言人。

2016年2月，在香港立法會新界東地區補選中，梁天琦代表「本土民主前線」參選，「光復香港、時代革命」是他當年的競選口號。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 旺角衝突在2016年春節之際發生。

2016年農曆新年，因當局試圖驅趕香港旺角街頭的小販，「本土民主前線」號召支持者上街抗議，最終演變成與警方的大規模衝突，引發外界稱之為「魚蛋革命」的旺角騷亂。

他因而被捕，但獲保釋繼續選舉工作。

梁天琦曾說，這件事在他眼中是「一場起義」。他當年接受BBC中文訪問時稱，長期目標是推動「香港獨立」，預估香港人沒辦法透過公投決定自己2047年以後的前途，「寧願與它與死相搏」。這些言論在《國安法》實施後，很大機會被視為違法。

香港的佔領中環運動一直由「和理非」（和平、理性、非暴力）陣營推動，並排斥主張激進路線的示威者參與。運動失敗後，激進示威者把責任推向「和理非」，旺角騷亂被視為日後激進路線的參考。

當時這類激進抗爭爭議較大，除了港府、親建制陣營強烈批評旺角騷亂的示威者，民主黨、公民黨等主流民主派政黨均譴責暴力，進一步造成溫和民主派與本土派的不和，同一時間在選戰中，本土派參選常常被視為分薄票源，間接協助建制派取勝。

梁天琦在騷亂後的補選中，雖然不敵各有十多萬票的公民黨楊岳橋和民建聯周浩鼎，但獲得6.6萬票的他被視為本土勢力崛起的證明。他當時宣稱，香港政界已出現三大勢力：建制派、民主派和本土派。

他乘著氣勢計劃在2016年9月的香港立法會選舉中再度競爭立法會議席，不過香港選舉管理委員會在提名時期，要求所有參選人簽署確認書，證明其擁護《基本法》和承認香港是中國不可分割的一部分。

曾主張「港獨」的梁天琦提出司法覆核，失敗後簽署聲明表格，並在媒體前宣告自己不再推動「港獨」運動，但當局認為他並非「真心」，最終梁天琦和多名曾倡議獨立運動的人被取消參選資格，他轉而支持其他本土派人士參選。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 梁天琦（右）與黃台仰（左）原為政治組織本土民主前線的核心人物。

同年8月香港立法會選舉前，時任香港民族黨召集人陳浩天和梁天琦等人，舉行了香港歷來首個支持獨立運動的集會，有2500人出席。

他獲保釋後仍然有出國機會，包括曾到比利時出席了「第7屆聲援西藏組織網絡大會」，與中國流亡盲人活動人士陳光誠見面，被中國官媒狠批。坊間曾傳聞他會流亡，但他沒有。

旺角騷亂的案件令梁天琦先後被控兩項參與暴動罪及煽動暴動罪以及襲警罪。他在法院承認襲警罪，但否認暴動相關罪行。2018年年中，他被裁定暴動罪及襲警罪成，判監6年，之後控辯雙方輪流上訴，但最終上訴失敗。

他上訴的費用是經過網上號召眾籌所得，合共籌得45萬港元。

2019年的影響力

梁天琦和他的組織一直被中國官媒和建制派陣營視為令香港示威者變得暴力的催化劑，並且指他們與其他「獨派」組織關係密切，是企圖分裂國家的「禍港」組織。

2019年香港反修例示威爆發，他身在獄中，無法親身見證。

示威者升級暴力轉向，部分策略源自他及其組織過往的言論，這些暴力行為受到中國和香港政府強烈譴責，但在親示威者陣營眼中，示威升級源自政府沒有回應民間訴求。

梁天琦在2016年提出的選舉口號「光復香港，時代革命」成為了示威者最常使用的口號。香港的法院已在《國安法》相關的案件判決書中認定，這句口號是煽動分裂國家，有「港獨」意圖的違法口號。

根據香港嶺南大學歷史系教授劉智鵬在法院作供時的分析，該口號最早是當年7月21日在中聯辦舉行抗議活動中出現，他認為這句口號代表示威者或要挑戰中國對香港的統治；但亦有一些專家認為，示威者採用他的口號，並非爭取「港獨」，而是希望香港重拾昔日價值。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京在香港推出國安法後，正逐一剝奪香港本有的自由。隨著越來越多的人在新法下接受審判，香港的政治生態已經永遠改變。

梁天琦在示威浪潮期間發表的言論不多，唯一較受關注的是他在2019年7月29日透過社交平台發表的一封致香港人的公開信，他在信中稱自己透過新聞見到「血跡斑斑的畫面，內心非常難過」，無法想像外界「正在經歷的苦難和身心承受的傷痛」，並預示到香港人未來會「有難以癒合的傷口」。

他在信中讚揚香港人「本著對香港的熱愛，你們已展現了無比的勇氣，改寫了香港的歷史」，但他同時寄語香港人不要被仇恨支配，要保持理性思考。

2019年10月示威活動尚未平息，在其暴動案上訴期間，約500人到法院聲援他。同年11月，他被美國《時代》雜誌選為「下世代百大代表人物」，該媒體認為，示威者把他視作「精神領袖」。

後來，他便沒有太關注香港的政局發展。

據香港媒體報導，梁天琦在獄中專門負責書籍訂裝的工作，與囚友相處融洽，被當局視為在獄中行為良好，可提早釋放。

他原本還押在非獨立囚禁的刑房，但因香港局勢及其敏感身份，曾被調往專門囚禁極度重犯、設有監控鏡頭的最高級別囚房。

港媒引述消息人士稱，梁天琦在出獄後會轉趨低調，並有可能會在獄後受到國安部門的監控。