台海兩岸關係：中國大陸與台灣現狀對比快速指南

大衛·布朗（David Brown）

BBC記者

25 分钟前

中國大陸與台灣之間的關係張力正在增強，去年中國戰機飛入台灣防空區域的次數創下新紀錄。

這一切當中的核心問題是兩岸統一。

中國國家主席習近平已經表示，中國大陸與台灣「統一」是「必須」和「必然」的事情——並且沒有排除通過武力達成統一的可能。

兩岸對峙的核心是，中國政府將台灣視為其主權下的一個省級行政區，終將回歸成為中國的一部分。

不過，台灣卻將自身視作一個獨立的政體，有自己的憲法和通過民主選舉產生的領導人。

台灣的地理位置

台灣是一個島，距離中國大陸東南海岸約100英里。

它位處所謂的「第一島鏈」，這一島鏈包括一系列與美國關係友好的地域，在美國的外交政策當中至關重要。

一些西方專家表示，如果中國要接收台灣，在西太平洋地區投射力量可能更自由，甚至有可能威脅到美國遠至關島和夏威夷的軍事基地。

但是中國堅稱，其意圖純粹是和平的。

台灣為何會與中國大陸分治？

兩岸在第二次世界大戰之後分治。當時在中國大陸，國民黨政府的軍隊與中國共產黨軍隊進行了一場內戰。

毛澤東領導的共產黨人在1949年贏得勝利，控制了北京。

與此同時，國民黨則逃到了中國大陸附近的台灣島。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蔣介石在逃往台灣後繼續領導國民黨

國民黨之後一直是台灣最重要的政黨——在整段歷史中絶大部分時間統治著這個島嶼。

目前僅有13個國家（以及梵蒂岡）承認台灣是一個主權國家。

中國向其他國家施加巨大的外交壓力，阻止承認台灣的地位，或者做任何暗示承認台灣地位的事情。

台灣國防部長表示，現在與中國大陸的關係是40年來最差的時候。

台灣有能力自衛嗎？

中國或許會試圖以非軍事手段來達成統一，比如加強經濟聯繫。

但是一旦有任何軍事對峙，中國大陸的武裝力量會遠勝於台灣。

中國在國防上的花費比美國以外的任何國家都多，並且可以利用從海軍力量到導彈技術、飛機和網絡攻擊的廣泛能力。

中國很多軍力部署的焦點都是在其他地方，但是在總體上，比如現役部隊人員等，台海兩岸之間的對比非常懸殊。

一些西方專家預測，在公開的衝突中，台灣最多只能減緩中國大陸的進攻，試圖阻止中國海陸兩棲部隊在海岸登陸，以及在進行游擊戰的同時等待外界支援。

可能支援台灣的是對台出售武器的美國，儘管華盛頓的官方政策是「戰略模糊」。

換句話說，對於在台灣受到攻擊時是否保護台灣，或者如何保護，美國是有意保持模糊。

在外交上，美國目前仍然堅持「一個中國」政策，只承認一個中國政府——就是北京——並且與中國大陸有正式外交關係，與台灣則沒有。

兩岸關係是否在變差？

2021年，中國似乎在逐漸加大施壓力度，派出軍機進入台灣防空識別區——這是台方自行宣佈的防空識別區域，以國家安全為由在區域內對外來飛機進行識別、監察和控制。

台灣2020年開始公開飛機進入識別區的數據。

被報稱進入識別區的飛機數量在2021年10月達到高峰，在一天內有56次進入事件。

台灣對世界來說為什麼重要？

台灣的經濟非常重要。

世界很多地方每日使用的電子設備——從電話、筆記本電腦、手錶到遊戲主機——都是台灣製造的電腦芯片來驅動。

其中一個參考是，單是台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC，台積電）一家公司，就佔了世界市場份額超過一半。

台積電是一家所謂的「晶圓代工」（foundry）企業，即那種製造由消費者和軍方客戶設計的芯片的公司。這是一項巨大的產業，在2021年價值近1000億美元（730億英鎊）。

中國大陸接收台灣，可能將使得北京能夠對世界最重要的產業之一有一定的控制力。

台灣民眾擔心嗎？

儘管中國大陸與台灣近期關係緊張，研究顯示，很多台灣民眾相對地不感到困擾。

幾乎三分之二（64.3%）的人回答說，他們不這麼認為。

另一項研究顯示，台灣大多數民眾認為自己是台灣人——是一種顯著不同的身份認同。

台灣國立政治大學自1990年代開始進行的調查顯示，身份認同為中國人或者既是中國人也是台灣人的民眾比例有下降，而大多數人認為自己是台灣人。

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