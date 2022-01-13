新冠疫情：台灣出現近期首個死亡病例，返鄉過年旅客成主要確診群體

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圖像來源，王必勝醫師 圖像加註文字， 抵台旅客下機後就要到即到檢疫區採檢，然後檢體送到旁邊的「前進實驗所」檢驗標凖PCR。

農曆新年即將到來，台灣面對大批返鄉過年的旅客，也出現多例境外移入的新冠確診旅客以及本土確診病例。

根據台灣疫情指揮中心（CDC）資料，今日（1月13日）台灣新增14例新冠確診本土病例、51件境外移入病例，此外還有1件死亡案例，是一名從越南搭乘醫療專機返台治療的台灣民眾。這是近期出現的首個新冠感染者死亡病例。

境外移入的高確診數，在台灣引發高度關注。周三（1月12日）境外移入確診數高達92例引發議論紛紛，其中58例是落地採檢確診，34例是在居家檢疫採檢確診，並以從美國入境佔最大宗。

此外，變種病毒殺入北部社區，目前有台北市聯合醫院護理師以及銀行職員等染疫。台灣民眾目前施打第三劑疫苗持續踴躍，上周曾一天有超過30萬人接種疫苗紀錄。目前台灣18歲以上，並完整接種疫苗滿12周的民眾可預約施打第3劑疫苗加強針。

去年夏天剛經歷本土疫情爆發的民眾餘悸猶存。台北市一位本周要結婚的珍妮（匿名）女士告訴BBC中文說，對於要舉辦的婚禮心情十分緊張。「好不容易疫情穩定，本來打算婚後農曆新年出去走走，但現在只能先暫停。」不過，珍妮也說，現在大家普遍都接種疫苗了，因此估計染疫後不會有重症的危機。

對於婚禮，珍妮說會遵循防疫規定，婚禮現場不能隨桌敬酒，賓客要保持社交距離，此外，除了進食時，全程都要戴上口罩，算是台灣二級防疫警戒下的婚禮新現象。

境外輸入確診病例高引發激辯

為了因應境外輸入案例激增，台灣CDC總指揮官陳時中本周宣佈，自1月11日起搭乘歐美、紐奧及中東等長程航班旅客，抵台時除了需落地採檢及快速核酸檢驗之外，須待檢驗陰性結果出爐才放行，若檢驗為新冠陽性則將直接被送往醫院診治。

圖像來源，王必勝醫師 圖像加註文字， 為了因應之後的入境高峰，台灣指揮中心已經將加派一倍人力進行採驗。

台灣衛福部王必勝醫師今日向台媒說，今日上午4架長程航班約180名乘客，其中14人確診，陽性率約7.78％。他稱，一班從美國舊金山回台的航班檢測後陽性率最高，達12.2％。為了因應之後的入境高峰，台指揮中心已經將加派一倍人力進行採驗。

因為境外移入個案劇增，也引發民眾焦慮，並引發台灣網民激辯。有民眾批評自國外返鄉過年的民眾，造成醫護負擔，呼籲旅客等到疫情稍緩，或避開春節返鄉，或者讓他們自費住院。但是，也有民眾捍衛自己回台的權益，並呼籲民眾需要有同理心，莫以排外心態歧視返鄉民眾。

此外台北市本周起有多名醫護人員，因照顧確診者而染疫的本土個案。

台媒《自由時報》報道稱，因為現在境外移入確診個案多屬輕症或無症狀，因此有確診者將「病房當作飯店，甚至擅自關閉病室內抽風設備，讓病房失去負壓狀況，造成醫療人員安全危機」。

譬如，一名匿名的台北市立聯合醫院醫師告訴《自由時報》說，境外移入的確診者過半是外籍人士，「部分確診者會提出額外要求，醫護不配合就拒絶藥物、抽血行為.....之前更有病人認為專責病房抽風設備太吵雜自行關閉，讓病房失去負壓情況，擅自關閉抽風設備、頻繁要求送餐也增加照護醫護風險。」