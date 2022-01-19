新冠疫情：香港當局稱倉鼠可能傳毒 大規模撲殺引發不滿

19 分钟前

圖像來源，Reuters

香港正經歷新一波新冠疫情，當局近日突襲了一家寵物店，取走一些倉鼠進行人道處理。約2000隻倉鼠及其他小型哺乳動物將被撲殺。

這些動物被裝在箱子裏運走時，有民眾聚集在店外圍觀。有人在網絡上貼出一份請願書，反對當局這一舉動。

當局發出通告，要求自去年12月22日或之後在本地寵物店購買倉鼠的人必須將倉鼠送去作人道處理。

當局：要採取預防措施

與中國大陸類似，香港維持對新冠病毒實施「清零」戰略。

香港漁農自然護理署（漁護署）在1月18日宣佈了這一決定。此前，寵物商店的一名工人感染了德爾塔變異株病毒，促使官員對數百隻動物進行檢測，結果發現有11隻倉鼠呈陽性。

官員們表示，這可能是動物向人類傳播新冠病毒的一個案例。

只有位於銅鑼灣的一家寵物店的倉鼠檢測結果呈陽性，其他動物如兔子、龍貓等檢測結果呈陰性。該店一名寵物店員工、一名顧客和顧客的配偶目前檢測呈陽性或初步陽性反應。

當局稱，有必要採取預防措施，因此將殺死2000隻倉鼠和其他小型哺乳動物。這些動物分佈在34家不同的寵物店。

另外，這些寵物店內除倉鼠外的細小動物（包括龍貓、天竺鼠及兔子）均須進行病毒測試，直至檢測結果滿意後才可繼續營業。

漁護署官員說，他們正在設立有關此次舉動的電話熱線，同時還將頒布禁止進口和銷售倉鼠等其他小型哺乳動物的法令。

官員提醒，寵物的主人應保持良好的衛生習慣，包括接觸動物後洗手，避免接觸寵物的食物或其他物品，也要避免親吻動物。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港涉事寵物店

醫學專家怎麼說

國際上許多醫學專家表示，狗、貓、雪貂和嚙齒動物等可能會感染新冠病毒，但目前還沒有明確的證據表明，寵物可以輕易地將病毒傳染給人類。

不過，香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在香港一個電台節目中表示，涉及的倉鼠原本可以避免人道毀滅，但香港的新冠疫苗接種率低，根據過往疫情經驗，只要有一宗感染個案走出社區引發超級傳播，就有機會導致過百名長者染疫死亡。

袁國勇認為，目前香港進口的倉鼠可能在荷蘭感染，也有機會在抵港時感染。倉鼠之間可能出現隱性傳播，直至病毒量高至可傳人，導致寵物店員感染，再傳給其他人。

他還說，漁護署表示沒能力及資源將倉鼠有效隔離、甚至為它們每日檢測，因此要作出不受歡迎的決定，希望市民諒解。

香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，倉鼠一般被用作實驗用途，容易感染新冠病毒，人道毀滅是慣常做法，若雞場爆發禽流感疫情，場內活雞也要人道毀滅。

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當局做法引發不滿

香港政府的舉動引發部分人士不滿。一些人認為，當局在沒有確切證據表明帶有病毒的倉鼠可能引發大規模人類感染的情況下，就做出人道處理的極端舉措，表示不可理解。

在美國在線請願網站change.org上，超過20,000人簽署了一份請願書，呼籲香港當局停止捕殺倉鼠。

請願書中寫道：寵物是人類最好的朋友，但由於香港政府的命令，數以千計的人可能會失去他們的寵物。

在Facebook上，有「救救倉鼠關注組」成立。一位成員稱，目前民眾棄養倉鼠的案例很多，願意提供暫養服務。