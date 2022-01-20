新冠病毒：春節能回家嗎？疫情持續下是否「就地過年」？

34 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國一年一度的春運已經在周一（1月17日）啟動。在新冠變種病毒奧密克戎的陰影下，即使國家衛健委表示對就地過年不搞「一刀切」，但多個地區仍倡導「非必要不離開」。

2022年新年伊始，西安爆發嚴重疫情，北京、深圳和珠海等地又相繼報告新冠確診病例，不少外出工作的民眾擔心，農曆新年是否還能回家過年。

不搞「一刀切」

1月6日，中國國家發改委等十四部門聯合發佈《關於全力做好2022年春運工作的意見》，要求各地在春運期間組織引導錯峰出行，減少人員流動。

中國國務院稱，預計今年為期40天的春運全國發送旅客11.8億人次，較去年同比增長35.6%。

去年因為疫情的影響，中國當局號召民眾就地過年。但中國國家衛健委官員去年12月曾表示，要精凖防控，不能搞「一刀切」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國一年一度的春運已經在周一（1月17日）啟動（圖為一名男子拖著行李袋在北京火車站外趕路）。

中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，春節期間是否要就地過年基於風險研判，全國不能「一刀切」，要因地制宜地出台相關政策。

梁萬年稱，要分類、分區地出台政策，如重點區域、重點人群要嚴格執行現行的管控政策；老年人等高危人群盡量減少不必要的出遊與聚集；中、高風險地區可以採取較嚴格的措施。

中國專家們則表示，低風險地區的民眾仍然可以回家過年。

中國工程院院士鍾南山表示，沒有封控的地區，即低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全「停擺」。

圖像來源，Getty Images

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友也認為，只要民眾的出發點和目的地沒有疫情，就可以回家過年。

社交媒體微博上則出現了「#這屆年輕人如何就地過年#」的話題，引發網民討論。網民「大指揮官威然」說：「也是為了響應國家號召，不給國家添亂。我們年輕人可能對過年的慾望也不是很強烈了，僅是我個人這樣認為，就（地）在家裏看春節晚會，也是一樣的 。」

但也有網民表示，一定要回家過年。"這話題多少有點毛病，我要回家，"網民"再躺八年"說。

「非必要不離開」

不過近來中國疫情再起，北京、天津、上海、瀋陽等多地提出「非必要不離開」，倡導民眾就地過年。

根據中國國家衛健委的最新通報，周二（1月18日）中國仍有55宗本土病例，主要集中在河南、天津和廣東。截至周三（19日）零時，全國有27個高風險地區，64個中風險地區。高風險地區包括天津市、河南安陽市、許昌市、陝西西安市的一些區域，中風險地區包括天津、上海、浙江金華、河南鄭州和廣東深圳、珠海、中山等一些區域。

城市也在陸續收緊防疫政策。北京周三宣佈，進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼外，自1月22日零時起至3月底，進返京人員在抵達北京後72小時內需進行一次核酸檢測。

中國國鐵集團客運部副主任朱文忠稱，鐵路部門針對春運有疫情應急處置預案。如果在火車上出現涉疫旅客，會立即將其安排在隔離車位，並安排在前方車站下車等。

一些地區則通過發放留崗紅包或補貼，鼓勵員工就地過年，或對外地員工節後安全返崗發放交通補貼。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 北京火車站外的乘客。

例如，浙江紹興市通知，對紹興市農業龍頭企業等四大行業在1月26日至2月15日春節期間留在紹興且節後正常上班（以繳納社保為凖）的非紹興市戶籍員工，給予500至1000元人民幣留崗紅包。

對疫苗不夠有信心

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁對BBC中文表示，相較其他地方，中國內地的人員往來已經恢復正常，減少人員聚集的總體方向是對的，為防止疫情爆發可以進行「就地過年」的呼籲。

「人員流動應該減少一些，但應該是適度，不是完全靜止。」金冬雁說。

圖像來源，Getty Images

但他認為，最主要的問題是中國當局可能對自己的疫苗不夠有信心。

目前全球在使用的幾款疫苗中，輝瑞疫苗的有效率為95%，莫德納疫苗則為92%，中國國藥疫苗為79%，科興疫苗為51%。

1月初鍾南山曾披露，截至1月6日，中國完成疫苗接種達12.13億人，接種率達86%，完成加強接種3.31億人，達23.5%。