北京冬奧前的關注焦點：美國官員簽證、數據安全及能否談論人權

15 分钟前

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北京冬奧會將在半個月後拉開帷幕，但目前已經出現多個爭議話題，包括一些國家的外交抵制、運動員能否在奧運會上公開抗議。還有分析人士表示，所有奧運選手都必須使用的北京冬奧會應用程序存在安全漏洞，可能會洩露用戶的數據。

外交抵制與美國官員簽證

周三（1月19日），中國外交部發言人趙立堅在記者會稱，中國已經向美國由政府官員組成的團隊部分成員審發了北京冬奧會相關簽證。

「美國來華參加北京冬奧會團隊中包括大量美國國務院等政府部門官員，很多官員還持外交護照或公務護照。」他說。

去年12月初，美國白宮宣佈對北京冬奧會進行外交抵制，不派遣任何外交或官方代表參與，但運動員仍將參加比賽。在美國宣佈後，英國、加拿大等國也宣佈對北京冬奧會進行外交抵制。

對於記者提問「美方此次申請簽證是否同此前美方所說的不派官方和外交代表出席北京冬奧會相矛盾」，趙立堅回答，「這個問題你應該去問美方」。

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美國之音引述美國白宮國家安全委員會發言人稱，簽證申請是針對領事和外交安全人員，這些人員不是參加奧運會的官方或外交代表，美國政府的外交抵制立場不會改變。

「我們打算提供領事和外交安全服務，以確保我們的運動員、教練員、訓練員和工作人員的安全。「白宮國家安全委員會發言人稱。

談論人權問題

一名中國官員近日表示，參加北京冬奧會的運動員，行為違反奧運會精神或中國規定將受到懲罰。

此前，人權觀察組織（Human Rights Watch）舉行了一場簡報會，警告運動員在奧運會上公開抗議有危險。

運動員被告知在人權問題上「保持沉默」，因為在一個「奧威爾式的監視國家」中，他們將「得不到保護」。

中國被指控對維吾爾族和其他以穆斯林為主的民族實施種族滅絶，但中國一再否認這一指控。

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「任何符合奧運精神的言論，我相信都會受到保護；而任何行為或言論違背奧運精神，特別是違反中國法律規定，也會受到一定懲處，」北京奧組委對外聯絡部副部長楊舒周三說。

楊舒說，可能的懲罰是取消運動員的註冊。

國際奧委會在被要求回應時，提到了其指導方針中的第50.2條，該規則保護體育和奧運會的中立。

國際奧委會稱：「本屆奧運會受國際奧委會規則管理，它們將像以往任何一屆奧運會一樣適用於2022年北京冬奧會。」

去年夏天，國際奧委會在東京奧運會前放寬了抗議禁令，允許運動員在新聞發佈會上「表達自己的觀點」，但禁止領獎台上的政治示威。

美國滑雪運動員諾亞`霍夫曼（Noah Hoffman）表示，他對運動員「缺乏自由說話的能力」感到「恐懼」。

包括NBA球員恩尼斯·坎特·自由（Enes Kanter Freedom）在內的一些人批評國際奧委會將奧運會舉辦權授予中國，並呼籲運動員抵制這次奧運會。

應用程序安全漏洞

分析人士表示，所有奧運選手都必須使用的北京冬奧會應用程序存在安全漏洞，可能會洩露用戶的數據。

My2022應用程序將供運動員、觀眾和媒體使用，用於日常監測新冠疫情。該應用程序還將提供語音聊天、文件傳輸和奧運新聞功能。

但設在加拿大多倫多大學的網絡安全組織「公民實驗室」（Citizen Lab）表示，該應用程序沒有對許多文件提供加密。

公民實驗室的報告稱，它發現該應用內置了一個「審查關鍵詞」列表，以及一個允許人們標示其他「政治敏感」表達的功能。

名單上的詞包括中國領導人和政府機構的名字和1989年六四事件，以及在中國被禁止的宗教團體法輪功。

這些分析人士指出，這些功能和安全漏洞在中國應用中並不罕見，但仍然對用戶構成了風險。

公民實驗室表示，如果成為目標，該應用軟件的傳輸弱點可能導致數據很容易被黑客利用。

在周二的一篇報道中，中國官方媒體《環球時報》駁斥了對這款應用的擔憂，稱「所有個人信息都將被加密，以確保隱私」。

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網絡安全公司「Internet 2.0」周二建議，參加北京奧運會的人士應隨身攜帶一次性手機，並創建一個電子郵件在中國使用。

在BBC看到的一個報告中，「Internet 2.0」強調了有必要用一次性手機，並提醒人們離開中國後不要使用這些設備。

該報告調查了北京冬奧會的一些技術贊助商及其產品，以展示「中國存在的複雜而廣泛的監控文化」。

報告稱，奇安信的一款VPN產品能夠捕獲大量用戶數據。根據中國國家安全法，有關部門可以要求訪問這些數據。

《今日美國》報道稱，美國隊鼓勵運動員使用一台新設備。這家美國媒體看到的一份公告據稱「鼓勵」其團隊成員使用一次性手機，使用租賃或一次性電腦。