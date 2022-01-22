中國GDP增幅、梁天琦出獄、北京冬奧會以及本周更多重要故事

22 分钟前

圖像來源，Getty Images

2022年的第三周，中國公布其2021年全年經濟同比增長8.1%，這一年度增幅顯著高於中國疫情前6%左右的增長率；香港本土派活動人士梁天琦因旺角騷亂案服刑四年後，本周出獄，他稱須遵守監管令，停用了社交媒體並謝絶媒體訪問；北京冬奧會召開在即，但目前已經出現多個爭議話題，包括一些國家的外交抵制、運動員能否在奧運會上公開抗議。

春節將近，中國大陸官媒央視（CCTV）最近製作的一首歌曲《我們同唱一首歌》由台灣知名作詞人方文山填詞，並由知名台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農與中國歌手合唱，事件意外引發兩岸「政治口水戰」。

國際方面，南太平洋海底火山爆發對附近的湯加王國造成嚴重破壞，並在環太平洋多地引發海嘯警報，湯加政府稱此次噴發是「前所未有的災難」。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者關注，我們帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年12月中國首艘國產大型豪華郵輪於上海外高橋造船廠成功實現塢內起浮，進入內部裝修階段。

本周一（1月17日）中國國家統計局公布，2021年全年經濟同比增長8.1%。

分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。其中四季度增幅高於路透調查預估中值3.6%，但為2020年二季度以來最低。

8.1%的全年增長率略高於路透社預估的8%，也高於年初中國政府確定的"國內生產總值增長6%以上"的目標。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國官媒和香港親建制陣營稱梁天琦鼓吹香港示威者走向暴力。

據香港媒體報道，周三凌晨約3時，梁天琦在香港警方及懲教署安排下，離開大嶼山石壁監獄。

梁天琦是前本土派團體「本土民主前線」的發言人，是倡議「港獨」和本土權益優先的活動人士。他曾代表該組織參選立法會，當時他提出的口號「光復香港，時代革命」，成為2019年香港示威期間最常見，而現在被視為違反《國安法》的口號。

但中國官媒和香港親建制陣營形容他和「本土民主前線」鼓吹香港示威者走向暴力，加上與其他「獨派」組織有密切關係，形容他及其組織成員是企圖分裂國家的「禍港分子」。

梁天琦因2016年「旺角騷亂」事件在2018年被裁定暴動及襲警罪成判囚6年。香港媒體報導，他被視為在獄中行為良好，可提早獲釋，預料他出獄後會轉趨低調。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京冬奧2022：走進與外界隔離的冬奧閉環

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京冬奧2022：國際冰雪運動品牌捍衛新疆業務

冬季奧運會呈現的冰雪上的競技歷來令全球體育迷心馳神往。2022年2月，一場舉世矚目的冬季體育盛會將在北京拉開帷幕。

2022冬奧會將於2月4日在中國的首都北京登場。這是繼北京於2008年舉辦夏季奧運會14年後與奧運的再一次牽手。

北京周邊城市的疫情形勢、冬奧會期間選手們如何在疫情管控下競技、由於中國人權狀況導致的國際抵制等因素，都讓本屆冬奧會更加引發關注。

BBC中文梳理了有關北京冬奧會的幾個基本問題。

圖像來源，Tonga Geological Services

南太平洋海底火山爆發對附近的湯加王國造成嚴重破壞，並在環太平洋多地引發海嘯警報。

湯加政府18日首次發表聲明，通報詳情和救援努力進展。聲明稱，湯加遭遇的這場災難是"前所未有"的。

湯加政府在聲明中還確認三人喪生，其中兩名為當地人，另外一名是英國公民。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 感染新冠病毒的人也會出現打噴嚏，流鼻水等症狀

奧密克戎對有些人似乎就比較像是感冒，常見的症狀包括喉嚨痛，流鼻水和頭痛。

之前其他的新冠變異毒株更可能會引發味覺或嗅覺喪失或改變，新出現的、持續性的咳嗽，還有發燒等症狀，這些仍然被列為新冠疾病的三種典型症狀。

雖然奧密克戎傳染速度比之前的變異毒株德爾塔（Delta）更快，但衛生專家表示，奧密克戎比較溫和，病情較輕微，需要住院治療的重症機率較低，但這主要是因為加強針疫苗和曾經被感染的保護力。

圖像來源，Getty Images

春節將近，中國大陸官媒央視（CCTV）最近製作的一首歌曲《我們同唱一首歌》由台灣知名作詞人方文山填詞，並由知名台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農與中國歌手合唱，事件意外引發兩岸「政治口水戰」。

這首歌的歌詞有台灣與中國大陸「從來是一家」及「落葉歸根」等用語，受大陸國台辦公開肯定並讚譽該作品是「台灣同胞堂堂正正表達認祖歸宗的思念」，但台灣陸委會則回應稱這首歌是大陸的「統戰手段」，引發兩岸網民的激烈爭論。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 《安妮日記》：是誰出賣了安妮·弗蘭克一家？77年後嫌疑人身份曝光

本周其它重要故事：