中國GDP增幅、梁天琦出獄、北京冬奧會以及本周更多重要故事
2022年的第三周，中國公布其2021年全年經濟同比增長8.1%，這一年度增幅顯著高於中國疫情前6%左右的增長率；香港本土派活動人士梁天琦因旺角騷亂案服刑四年後，本周出獄，他稱須遵守監管令，停用了社交媒體並謝絶媒體訪問；北京冬奧會召開在即，但目前已經出現多個爭議話題，包括一些國家的外交抵制、運動員能否在奧運會上公開抗議。
春節將近，中國大陸官媒央視（CCTV）最近製作的一首歌曲《我們同唱一首歌》由台灣知名作詞人方文山填詞，並由知名台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農與中國歌手合唱，事件意外引發兩岸「政治口水戰」。
國際方面，南太平洋海底火山爆發對附近的湯加王國造成嚴重破壞，並在環太平洋多地引發海嘯警報，湯加政府稱此次噴發是「前所未有的災難」。
剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者關注，我們帶你一一回顧。
本周一（1月17日）中國國家統計局公布，2021年全年經濟同比增長8.1%。
分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。其中四季度增幅高於路透調查預估中值3.6%，但為2020年二季度以來最低。
8.1%的全年增長率略高於路透社預估的8%，也高於年初中國政府確定的"國內生產總值增長6%以上"的目標。
據香港媒體報道，周三凌晨約3時，梁天琦在香港警方及懲教署安排下，離開大嶼山石壁監獄。
梁天琦是前本土派團體「本土民主前線」的發言人，是倡議「港獨」和本土權益優先的活動人士。他曾代表該組織參選立法會，當時他提出的口號「光復香港，時代革命」，成為2019年香港示威期間最常見，而現在被視為違反《國安法》的口號。
但中國官媒和香港親建制陣營形容他和「本土民主前線」鼓吹香港示威者走向暴力，加上與其他「獨派」組織有密切關係，形容他及其組織成員是企圖分裂國家的「禍港分子」。
梁天琦因2016年「旺角騷亂」事件在2018年被裁定暴動及襲警罪成判囚6年。香港媒體報導，他被視為在獄中行為良好，可提早獲釋，預料他出獄後會轉趨低調。
冬季奧運會呈現的冰雪上的競技歷來令全球體育迷心馳神往。2022年2月，一場舉世矚目的冬季體育盛會將在北京拉開帷幕。
2022冬奧會將於2月4日在中國的首都北京登場。這是繼北京於2008年舉辦夏季奧運會14年後與奧運的再一次牽手。
北京周邊城市的疫情形勢、冬奧會期間選手們如何在疫情管控下競技、由於中國人權狀況導致的國際抵制等因素，都讓本屆冬奧會更加引發關注。
BBC中文梳理了有關北京冬奧會的幾個基本問題。
南太平洋海底火山爆發對附近的湯加王國造成嚴重破壞，並在環太平洋多地引發海嘯警報。
湯加政府18日首次發表聲明，通報詳情和救援努力進展。聲明稱，湯加遭遇的這場災難是"前所未有"的。
湯加政府在聲明中還確認三人喪生，其中兩名為當地人，另外一名是英國公民。
奧密克戎對有些人似乎就比較像是感冒，常見的症狀包括喉嚨痛，流鼻水和頭痛。
之前其他的新冠變異毒株更可能會引發味覺或嗅覺喪失或改變，新出現的、持續性的咳嗽，還有發燒等症狀，這些仍然被列為新冠疾病的三種典型症狀。
雖然奧密克戎傳染速度比之前的變異毒株德爾塔（Delta）更快，但衛生專家表示，奧密克戎比較溫和，病情較輕微，需要住院治療的重症機率較低，但這主要是因為加強針疫苗和曾經被感染的保護力。
春節將近，中國大陸官媒央視（CCTV）最近製作的一首歌曲《我們同唱一首歌》由台灣知名作詞人方文山填詞，並由知名台灣藝人蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農與中國歌手合唱，事件意外引發兩岸「政治口水戰」。
這首歌的歌詞有台灣與中國大陸「從來是一家」及「落葉歸根」等用語，受大陸國台辦公開肯定並讚譽該作品是「台灣同胞堂堂正正表達認祖歸宗的思念」，但台灣陸委會則回應稱這首歌是大陸的「統戰手段」，引發兩岸網民的激烈爭論。