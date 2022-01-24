新冠病毒：香港第五波疫情出現「社區爆發」，袁國勇憂確診數幾何級增長

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 葵涌邨位於香港荃灣，是一座大型公共屋邨。

香港第五波疫情在周末升溫。香港近兩日連續錄得新冠本土個案約百宗，大部分病例來自一個公共屋邨，出現社區爆發。

社區爆發

香港周日（1月23日）錄得140宗新增新冠病毒病例，其中125宗屬於本地感染，大部分都病例都與葵涌邨有關，94宗涉及葵涌邨逸葵樓住客或訪客，9宗與映葵樓相關，1宗與雅葵樓相關。周一（24日）增加98宗本地感染，其中5宗源頭不明，葵涌邨再增加69宗確診。

葵涌邨位於香港荃灣，是一座大型公共屋邨。

香港食物及衛生局局長陳肇始周日稱，葵涌邨出現「社區爆發」，已經錄得170宗確診及初步陽性個案，案例集中在逸葵樓、映葵樓，另外雅葵樓、曉葵樓、旭葵樓、春葵樓及芊葵樓也出現個案。

她稱，有部分案例是本地醫院和安老院的員工，情況令人極度關注。

葵涌邨的疫情源頭來自早前從迪拜抵港的巴基斯坦婦人。她在酒店隔離21天後進入社區，隨後確診，其丈夫隨後接觸了在葵涌邨工作的清潔工，而清潔工每日到逸葵樓內不同樓層清潔，可能會接觸到不同市民。

由於葵涌邨疫情嚴重，香港當局先後對逸葵樓和映葵樓實施五天圍封檢測，並對該邨另外幾棟鄰近樓宇居民進行強制檢測。政府負責對圍封樓宇內的居民派飯。

圖像來源，Anadolu Agency 圖像加註文字， 由於葵涌邨疫情嚴重，香港當局先後對逸葵樓和映葵樓實施五天圍封檢測。

一些居民批評當局安排管理不善。有香港媒體引述逸葵樓居民指，香港政府的檢測安排混亂，有確診的長者收不到檢測短訊，與其他居民一同排隊做檢測；很多樓層的垃圾都堆積如山，無人清理，當局派飯的時候也沒有敲門通知居民，只是把飯盒放在門口就離開，增加傳播風險。

為了遏制疫情進一步蔓延，香港教育局宣佈所有中學周一前停止面授課。早前1月11日，政府已經宣佈幼稚園和小學暫停面授課程。

香港大學、香港中文大學和浸會大學等多間大學也因應疫情惡化，宣佈教學活動改為網上授課。

專家怎麼說

香港第五波疫情爆發後，1月7日開始晚上6時後禁食肆堂食，這項措施至2月3日農曆大年初三。專家認為，初四恢復堂食的可能性很低。

香港大學微生物學系講座講授袁國勇表示，目前香港確診個案正以幾何級數上升，預計7至14日後將有更多確診病例，社區目前有奧密克戎和德爾塔兩條傳播鏈，如要控制疫情，可能要兩至三個月時間。

他認為，葵涌邨確診個案逐步增加，不敢保證邨內不會發生垂直傳播。他上周四晚到葵涌邨視察時，已經認為逸葵樓需要進行家居檢疫；如檢測到第5日發生什麼事情，不排除要進行全座撤離。

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對於港府一直推行「清零」政策，袁國勇認為，為達到清零會付出很大代價，應該提升疫苗接種率，只有「全人類打針」或染疫康復後免疫，迫使病毒基因突變降低毒性，人類才能與病毒共存。

香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅周一早上表示，關鍵在於未來48小時是否有原本居住葵涌邨的人士離開社區，在其他地點形成新的傳播源頭。