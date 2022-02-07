李文亮逝世二週年：調查揭示中國審查系統控制輿論的三大手段

羅四鴒

BBC中文特約撰稿人

24 分钟前

圖像來源，Reuters

2020年2月7日，被國際媒體稱為武漢疫情「吹哨人」的李文亮醫生罹患新冠不治病逝。面對媒體和民間對事件的巨大反應，中國的宣傳與審查系統旋即高速啟動……

中國官方媒體通過頻繁發佈內部宣傳指令控制輿情和導向。記者依據統計和被披露出來的內部資料查證發現，從李文亮首度收到警方警告到2020年4月8日武漢正式解除封城的101天裏，僅央視網就至少先後發佈過131條指令；

同期，在中國大陸的主流和自媒體上，難以計數的文章「被消失」。記者發現，至少有16家媒體的44篇報導從他們各自的官方網站被刪除。

更有人因「懲處門檻降低」因言獲罪。

中國宣傳審查系統有很強大的管控輿論能力已經是不爭的事實。 國際非政府組織「無國界記者」把中國的新聞審查程度列為「非常嚴重」，屬於五種等級中最差一級；「開放網絡促進會」也將中國的審查制度標為「普遍的」；非政府組織「自由之家」將中國的出版排為最差等級的「不自由」，稱「在中國，國家對新聞媒體的控制是通過政黨對新聞內容的監控、對記者的法律限制以及對自我審查的經濟激勵等複雜的組合來實現的」，而且，還有越來越多的「網絡失蹤」案例被披露。

中國政府則長期主張，在中華人民共和國領土範圍內擁有控制媒體和互聯網內容的合法權利，並認為審查並「不屬於侵犯公民的言論自由權」。

新聞管控與審查是否「侵犯公民言論自由權利」暫且不論，透過有關李文亮事件和武漢疫情初期的內部文宣資料，至少可以在特定時空，得以從一定程度上把中國政府輿論管控機器如何發佈導向指令，「消失」和刪除文章以及製造「文字獄」等三大手段清晰地具象化。事件雖然已過去兩年，但這些資料和查證所勾勒出來的中國宣傳與審查操作手法，仍可以給外部世界的一個更深入了解中國宣傳審查系統的機會。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年12月31日，武漢一個關於抗擊新冠疫情的展覽上，李文亮醫生的照片曾在展覽上出現

宣傳指令：131道指令控制疫情報導

中國湖北武漢中心醫院眼科醫生李文亮2019年12月30日因在微信群裏向同行發出「肺炎」警告而被中國和國際媒體稱為新冠疫情的「吹哨人」。

2020年2月6日晚，李文亮病危，社交媒體上一度傳出死訊，頓時在中國刷屏。約一小時後，官方《環球時報》旗下的《生命時報》在微博發佈了李文亮去世的消息，《人民日報》、《環球時報》等官媒也在晚間10點陸續表示哀悼。

幾乎同時，中共的輿論審查與導向機器也立即開啟，先是拋出「仍在搶救」等訊息試圖穩定輿情，然後透過一系列內部宣傳指令掌控導向。

被披露的內部資料顯示，中國的央視網當時內部下達了兩條「關於武漢市中心醫院李文亮醫生去世一事」的宣傳指令：

「要嚴格規範稿源，嚴禁使用自媒體稿件擅自報導，不得彈窗PUSH，不評論，不炒作。互動環節穩妥控制熱度，不設話題，逐步撤出熱搜，嚴管有害信息。」

「不報導。」

2月7日，武漢市中心醫院微博通報了李文亮於凌晨2時58分病逝的消息。同日，央視網內部又下達三條宣傳指令：

「武漢市中心醫院李文亮醫生去世一事只允許轉載央視電視報導和央視新聞客戶端內容。」

「早上央視新聞發的關於李文亮的熱評文章，請暫勿轉，等指令。」

「提示：在各類報導中不使用『吹哨人』這個概念。」

央視網是中國中央廣播電視總台主辦的中央重點新聞網站，是中國政府直接控制的重要宣傳機構之一。2020年8月，有知情者披露了一套多達兩千多條的央視網內部宣傳指令。據查證，其中僅僅是從2020年1月2日到3月10日有關武漢疫情期間就一共有131條。

在李文亮去世之前，央視網還有一條宣傳指令便是專門針對他的。

1月27日，北京青年報發表報導《受訓誡的武漢醫生：11天後被病人傳染住進隔離病房》，在病牀上的李文亮匿名接受採訪，公布了自己的訓誡書，同時也指出了當時疫情被隱瞞的情況。這是第一篇公開談論疫情被隱瞞的報導，引起全網關注。

次日，央視網內部發出宣傳指令：「查刪《受訓誡的武漢醫生：11天後被病人傳染住進隔離病房》一文。」

在武漢封城期間，至少有四篇有關李文亮的主流媒體報導被刪除，其中兩篇為他生前採訪。這四篇文章分別是：

《北京青年報》1月27日發表的「受訓誡的武漢醫生：11天後被病人傳染住進隔離病房」

《中國青年報》2月7日發表的「與『吹哨者』李文亮的最後對話：如果再來一次我還是會說」 （注：官方網站查詢消失，有某些平台保留此文但標題改變為「與『吹哨者』李文亮的最後對話：如果再來一次我還會做大夫」

界面新聞2月27日發表的「李文亮遺孀付雪潔：看新聞才知道他離開了我」。

財新網3月20日發表的「肺炎日記|3月19日：李文亮調查結果公布，輿論呼籲繼續追責」。

除了傳統媒體之外，在社交媒體上，有關李文亮的文字審查力度也巨大。

李文亮去世在中國網絡引起輿論海嘯，一度出現大量紀念文章，但許多都迅速被刪除，其中被刪除的中國民眾熱傳文章至少有七篇得以查證，分別是：

溫輝 微信公眾號 以李文亮的死，呼籲限制言論自由惡法的廢止

李宇琛微信公眾號 為李文亮醫生立傳後，我被約談8小時至今天凌晨

廖保平微信公眾號 我們不配向他說出走好和安息

紐太普豆瓣 吹哨人死了，但我們要把哨子保護好

李承鵬微信公眾號 在人間，做一隻正義的螻蟻

維舟微信公眾號 盛世的泡沫政治

鄭也夫網絡 文亮升天，憲法掃地——評訓誡書

另外，在李文亮去世的那兩天，中國網絡上至少流傳了八份來自學界或民間的倡議書，也旋即被刪除。

在微博上，有網民發起了#我們要言論自由#的話題，表達要求放開信息審查與管控、反對因言獲罪的訴求，不久，此微博話題被刪除；網民迅速開闢了另一個話題#我們要求言論自由#繼續發聲，不久又被封殺。

在嚴厲審查和大量「被消失」的控制下，有關李文亮的多數內容幾乎在幾天之內，就從中國社交網絡上全面消失。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 李文亮在病牀上說出自己被公安傳喚的原委

從記者獲得的資料顯示，在1月1日至23日（武漢宣佈封城）之間，央視網先後下達了12道內部宣傳指令，要求媒體「防止不實報導引發群眾恐慌」，「嚴禁擅引擅轉外媒報導」，「請根據我官方發佈消息及表態低調穩妥處理」，「不得關聯2003年非典炒作」等等。

在武漢疫情真相揭開之後的1月22日，央視網還曾特別強調：「除上級特批之外，近期不派記者去武漢，涉武漢疫情的報導以當地記者站為主，按程序採訪。」

3月10日，《人物》發表三月封面人物《發哨子的人》，採訪武漢市中心醫院急診科主任艾芬，2019年12月30日，艾芬收到一份病毒檢測報告，用紅色圈其「SARS冠狀病毒」，並拍下這份報告傳給她的同學，當晚，這份報告傳遍武漢的醫生圈，其中便包括那八位被警方訓誡的醫生，因此，艾芬稱自己不是吹哨子的人，而是「發哨子」的人。為此，艾芬也被醫院紀委約談，遭受了「前所未有的、嚴厲的斥責」，稱她是作為專業人士在造謠。

在央視網內部宣傳指令中，當天出現一條相關指令：涉發哨人，此類報導不上首頁，如有請撤下。

網絡審查：至少229篇自媒體文章被消失

圖像來源，Youtube/Screenshot 圖像加註文字， 張展在2020年5月被捕。

在武漢封城期間究竟有多少媒體報導「被消失」？

3月23日，南京師範大學新聞與傳播學院《有young周刊》在微信公眾號發出一篇文章《消失的41篇疫情報導》。據這篇文章不完全統計，「疫情期間有北青深一度、冰點周刊、財經雜誌、財新網、澎湃新聞、中國新聞網等18家主流媒體和偶爾治癒等影響較大的自媒體的共計41篇新聞報導（推文）被刪除或屏蔽」。

根據《有Young周刊》的統計，2月4日到2月27日這將近一個月時間內，以及3月2日到3月13日這12天中，幾乎每天都有新聞報導在互聯網上「被抹去」。從「被消失」報導的情感偏向方面看，由於大多涉及政府決策的問題、湖北居民的困難處境、疫情的不容樂觀等「負面事實」，所以大部分比較負面。

《有young周刊》的這篇報導也迅速被404，與它所統計的那41篇報導一樣，「只能儲存在公眾的記憶中」。

圖像加註文字， 16家媒體44篇「被消失」報導分佈示意

記者以各媒體官方查詢為標凖統計發現，在武漢封城期間，至少有16家媒體的44篇報導從他們各自的官方網站「被消失」，有的全網刪除，有的則在其他平台的官方賬號下有保留。根據主題，這44篇「被消失」的報導大致分為七大類：防疫政策措施問題、醫生護士的問題、病患者問題、李文亮、追溯疫情失控問題、問責政府、經濟衝擊以及復工問題。

為什麼這些報導會消失呢？或許從記者獲得的不完整央視網內部宣傳指令能看出一些端倪。從1月23日到3月10日期間，央視網內部發出119道內部宣傳指令，審查的角度大致分為以下七大類：

針對某篇具體報導和具體人的宣傳指令

明確要求不做報導的內容

明確要求用新華社稿子或是權威部門信息

為報導內容定性

一些關鍵細節的說明

需加大力度報導的內容

糾正宣傳錯誤或是過度宣傳

比如央視網內部指令中有四條專門針對一位「黃姓女子」：

2月27日 關於湖北武漢黃姓女子一事，不作自選動作，嚴格按規定報導。

3月2日中央多部門聯合調查組和北京、湖北將於今日發佈武漢女子監獄刑滿釋放人員感染新冠肺炎離漢進京事件調查結果。如報導，要依據權威部門發佈的信息，不集納、不炒作、不評論.

3月2日針對北京通報「黃某英離漢到京事件」調查結果，加大清理攻擊黨和政府，涉及公安機關的負面評論。

3月2日對女子離漢抵京事件調查結果涉及北京的消息，規範稿源、不鏈接舊聞、清理負面評論。

2月21日，央視網就下達了有關監獄感染的宣傳指令：關於湖北、山東、浙江個別監獄發生新冠肺炎感染一事，嚴格規範稿源，淡化處理，若報導須以三省和司法部發佈的信息為凖，不進行自採報導和評論，不製作誤導性、煽動性標題，加強跟帖評論管理，嚴防關聯炒作，及時查刪借機攻擊我體制機制的有害信息。

由此可以看出，「黃姓女子」事件暴露了當時防疫工作的很多漏洞和宣傳的敏感問題，也因此，針對她的指令比較多。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有關武漢疫情究竟如何爆發的很多訊息目前仍然是中國當局嚴厲審查與管控的敏感內容

疫情初期，中國政府的審查系統對自媒體同樣實施嚴厲管控。

1月25日至3月24日武漢封城期間，湖北作家方方一共寫了60篇日記，讀「方方日記」成為當時很多中國人的必修課。但是，方方的日記並不是每一篇都能倖存下來，大部分被刪除，發表日記的微信公眾號也不斷被封，不斷轉世。

《方方日記》遭遇的審查並非孤例。

2020年2月5日，武漢封城不久，中國國家網信辦指導有關地方網信辦， 依法查處違法違規網站平台及賬號，尤其對「散佈疫情信息」的賬號進行「嚴肅處理」；同時，微信以「傳播惡意謠言」為由，大規模封號，被封號的網民在微博創建了一個「微信封號」的超話，不少網民表示悲傷與憤怒。但到2月5日，「微信封號」超話話題便被刪除。

3月1日，中國互聯網言論管控新規正式實施。有不少中國網友認為，這是2013年之後最嚴厲的一次言論控制：當局不僅封殺言論，同時封殺相關微信號主人；不僅封殺中國國內而且封殺海外華人；並且，將網絡警察建到縣一級，各大網站必須對網警開放。

隨著審查的升級，曾經在在網絡上鋪天蓋地的有關武漢疫情的帖子也迅速消失。在武漢封城期間，到底有多少自媒體文章和帖子被刪除？這幾乎是不可能統計到的數字。

與主流媒體的報導相比，自媒體文章更為靈活、也更深入到各個社會層面；同時也更加犀利、大膽觸及疫情中的各個問題。也正因為如此，自媒體文章「消失」得也更多、更快，幾乎每一天都有文章被刪除，敏感的日子裏，多到七八篇熱傳文章「消失」。

一些有醫學背景的企業的自媒體平台如丁香園、偶爾治癒、八點健聞在武漢疫情報導中特別突出，也遭到更為嚴格的審查。

在當下中國人的閲讀中，微信公眾號是最重要的平台，這也是審查最為嚴格的地方。從發表平台統計數字細看，229篇被刪除的文章有大約百分之八十來自於微信公眾平台。

因言獲罪：638起「文字獄」

圖像來源，Chen Qiushi 圖像加註文字， 原公民記者和演說家陳秋實也曾一度在武漢疫情期間「失蹤"，他後來在2021年9月透過Twitter宣佈獲得自由

武漢疫情之初，對李文亮最為著名的處罰還有警方給他的「訓誡令」。2019年12月30日下午，李文亮在其微信同學群中發佈了有關疫情的消息。2020年1月3日，轄區派出所因他「在互聯網上發佈不實言論」向他提出警示和訓誡。

據有關人士的不完全統計，此後一直到武漢解封，中國各地至少有638起已查證的因疫情言論而受懲處的案例，李文亮的訓誡書僅是一個開始。

2020年4月4日，中國的清明節，也是中國政府指定的新冠逝者國家哀悼日。一位微博賬號名為「瑪麗蓮夢六」網友，在微博上寫了一首詩《那個坐在陽台上敲鑼鳴病的人》，瞬間獲得二十多萬的轉發，成為武漢疫情期間傳播最廣的文學作品之一。作者當天便被請去喝茶。2020年12月7日，河北省三河市人民法院刑事判決書顯示：這位名為張文芳的女孩在4月7日先是被行政拘留10天， 4月17日再被刑事拘留 ，4月29日被逮捕。2020年12月被判刑半年。

注意到「瑪麗蓮夢六」被判刑的是推特賬號「中國近年文字獄盤點」的推主，他匿名接受了記者採訪。這位推主介紹說，他從2019年中國國慶時候開始註冊推特賬號，盤點中國當下的文字獄事件，「因為那個時候，我發現因言獲罪的人特別多，比如說有山東有一個人說了一句『祖國沒有養你，你媽養的你』，就被拘留了。」

於是，他開始在網絡上收集因言獲罪的案例。截止到2021年11月28日為止，他總共收集大約2174起，有關新冠疫情的有696起，其中638起發生在武漢封城期間（即2020年4月8日武漢解封前）。從最早的吹哨人李文亮，到失蹤的公民記者陳秋實、李澤華、方斌，再到全國各縣市的網民，或是因為一條短信、或是一個朋友圈，或是一則小視頻，便受到處罰，訓誡、罰款、或拘留等等。在武漢封城起初幾天裏搜集到的案例每天就多達幾十起；1月25日武漢封城第三天，一天便收集到109條。

「中國文字獄事件盤點」的推主說，武漢封城期間案例「明顯增多，且門檻非常低」，封城造成的恐慌情緒蔓延是一個原因，因為顯然當局「想要阻斷這種恐慌情緒的傳播」，「許多人只是像李文亮那樣說了一下自己所聽到看到的情況，便被處罰。」

這位推主介紹，他選擇的標凖不單是中國各地公安局發佈的藍色警務報導，還包括來自正式的媒體報導，「若是網民自己提供信息或是自媒體消息，需要附帶有相關法律文書或證據才會採納的。」

從638起「文字獄」發表平台統計數字可以看出，微信群的比例最大，佔了61.3%，微信朋友圈是佔了9.7%，無法確認的微信發言佔了2.4%，此外還有至少兩起是微信私聊受到懲處的，加起來，因為微信平台發言獲罪的至少佔了73.4%。

作為當下中國最活躍的社交平台，微信似乎也成了最危險的社交平台。

「中國文字獄事件盤點」的推主說：「現在武漢封城期間的文字獄案件實際上還在源源不斷發現......截止到2021年11月27日收集到638起，這只是一個很小部分。」

實際上，「瑪麗蓮夢六」案例是通過2020年12月7日河北省三河市人民法院的《張文芳尋釁滋事罪一審刑事判決書》才知道她當時便被拘留隨即逮捕。因為統計以判決日期為凖，因此，「瑪麗蓮夢六」一案並沒有收錄在武漢封城期間638起事件中。同樣，2020年5月被捕12月判刑的張展也不在其列。

2020年2月4日，中國公安部召開應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作第三次全國公安機關視頻會，強調疫情期間「要始終把維護政治安全放在首位」、「堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導」。

圖像來源，Lutiaoyao 圖像加註文字， 吹哨人

輿論管控仍在進行中

「吹哨人」李文亮走了整整兩年，新冠疫情進入第三個年頭。中共的輿論管控、審查仍在繼續。

有國際觀察人士指出，內部宣傳指令、刪除文章和因言獲罪其實只是中國政府針對管控國內輿論的主要手段，而對外則還有封鎖訊息，封鎖網路，散發虛假訊息，誤導訊息，並利用制裁等施加威脅等多種手段。