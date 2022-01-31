北京冬奧場館圖解：從「雪如意」、「冰絲帶」到煉鋼廠舊址上的大跳台

28 分钟前

圖像來源，Getty Images

2022年冬奧會已近在咫尺，北京即將成為世界上第一座既舉辦過夏季奧運會也舉辦過冬季奧運會的城市。2008年，這個古老的首都為了迎接奧運，興建了大量場館並進行了一系列公共交通線的拓展。

北京迎接第二個奧運的時候，很大程度上改變了此前大興土木的做法。很多夏季奧運會的場館被重新利用，還有一些場館由現存設施改造而成。

不過，凖確地說，此次北京冬奧會的舉辦地並非只有北京，大部分單板和雙板滑雪項目比賽將在離北京不遠的張家口賽區進行，張家口屬於河北省。而在北京的比賽也將被分為在主城區和80公里外的延慶區兩個賽區舉行。

讓我們來看看這屆冬奧會都有哪些場館，它們分別將承辦什麼比賽。

北京賽區

2008年，被稱為「鳥巢」的國家體育場見證了開幕式的恢宏場面，也見證了牙買加短跑名將尤塞恩·博爾特（Usain Bolt）打破世界紀錄、包攬男子短跑金牌的經典時刻。

在夏季奧運會上，除舉辦開幕式和閉幕式外，鳥巢還承辦了田徑比賽和男子足球決賽。但是在此次冬奧會上，那裏沒有比賽任務，而是專注於冬奧會的開幕式和閉幕式。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鳥巢位於北京北部的城市中軸線附近。

與鳥巢隔著北京城市中軸線相望的是國家游泳中心，它也是2008年奧運會的一個標誌性地點，以「水立方」而為人熟知。它的表面看起來如一個裝滿水的立方體，外表鼓起來的結構宛如一個個泡泡。

2008年夏季奧運會的游泳、跳水和花樣游泳比賽就是在這裏舉行，美國名將菲爾普斯（Michael Phelps）在這裏實現了勇奪八金的夢想。

此次冬奧會上，水立方變身「冰立方」，承辦冰壺比賽。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在此次冬奧會上，水立方將變身「冰立方」。

中國媒體報道稱，為了完成游泳場館向冰壺場館的轉變，需要在游泳池上架設冰壺賽道，並安裝制冰排管。據報道，經過測試後，水立方變為冰立方僅需13天。

除以上兩個夏季奧運會的標誌性場館外，曾承辦過2008年奧運會的國家體育館、首都體育館和五棵松體育中心同樣將在北京冬奧會期間繼續服役。

其中，國家體育館和五棵松體育中心將共同承辦冰球賽事，而首都體育館則將負責短道速滑和花樣滑冰比賽。

說完了沿用下來的舊場館，讓我們來看看北京賽區的新建場館。

被稱為「冰絲帶」的國家速滑館將承辦此次冬奧會的速度滑冰比賽。

在2008年，這裏曾是臨時的曲棍球場和射箭場。在拆除後，當局決定用這個外觀看起來像是由多條冰絲帶盤旋而成的體育館加以替代。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國家速滑館被稱為「冰絲帶」。

據報道，國家速滑館面積約8萬平方米，將擁有1.2萬平方米的冰面，創下亞洲之最。

你可能很難想象，本屆冬奧會的跳台滑雪比賽項目將在一個廢棄的煉鋼廠舊址決出勝負。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 首鋼滑雪大跳台被譽為本次賽事最獨特的場館。

首鋼滑雪大跳台被譽為本次賽事最獨特的場館。它原本坐落在北京荒涼的西郊，周圍是四座工業冷卻塔，在2011年以前，這裏還是煙霧繚繞的國企廠區。

首鋼滑雪大跳台是世界上第一個永久性的大跳台賽場，將在北京冬奧會期間承辦自由式滑雪大跳台和單板滑雪大跳台賽事。

延慶賽區

延慶是北京西北部的一個多山的郊區，以前是北京城的防線，知名的歷史遺跡八達嶺長城就位於這裏。

延慶共有兩個主要比賽場館：國家雪車雪橇中心和國家高山滑雪中心。

其中，國家雪車雪橇中心負責承辦雪車、雪橇和鋼架雪車的比賽。

雪車雪橇項目被譽為冰雪運動中的「F1賽車」，是冬奧會競技速度最快的項目。為此，延慶在小海陀山區修建了雪車雪橇中心，賽道全長近2000米，主賽道落差達到121米。

據報道，這是中國第一條雪車雪橇賽道，也是亞洲範圍內的第三個賽道。它共設置16個彎道，其中包含一個360度迴旋彎道。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蜿蜒曲折的雪車雪橇中心

在雪車雪橇中心不遠處是國家高山滑雪中心，這裏將舉辦高山滑雪項目的比賽。

該設施由七條滑雪道組成，全長9200米，其中最長賽道約3000米，最大垂直落差近900米。可容納5000個坐席以及3500個站立席。

比賽時，競賽選手將以每小時130公里左右的時速滑行。為了讓白雪覆蓋這片乾燥地帶，組織者投入了170多台造雪設備晝夜運轉。

張家口賽區

距離北京市中心180公里的張家口屬於河北省，是一座有著400多萬人口的城市。近年來，滑雪場的興起讓張家口的崇禮區成為廣受民眾歡迎的滑雪勝地。

為了北京冬奧會，當局專門修建了連接北京和張家口太子城站的城際高鐵，使得不同賽區之間的最長通勤時間不超過1小時。

張家口賽區擁有4個競賽場館，將承辦2022年冬奧會的大部分單板和雙板滑雪項目的比賽。

其中，國家冬季兩項中心將承辦11場冬季兩項賽事。該賽場共分為11個賽道段、總長度12.3公里。中心雪道面積近12.5萬平方米，僅比賽的造雪用水就需6萬噸。

冬季兩項是越野滑雪與射擊相結合的競技運動，運動員需要每滑行一段距離進行一次快速射擊，宛如雪中狩獵。為了保證賽場的燈光合適，組織者還安裝了97座巨型照明燈。

在冬季兩項中心以西是國家跳台滑雪中心，其將承辦跳台滑雪比賽和北歐兩項跳台滑雪部分的比賽。

作為中國首座跳台滑雪場館，它由落差達136.2米的大跳台賽道和落差114.7米的標凖跳台賽道組成。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 跳台滑雪中心的建築外型類似於中國傳統的如意。

跳台滑雪中心的建築外型類似於中國傳統的如意，後者是中國古代一種象徵祥瑞的權杖。因此，該場館也因此被稱為「雪如意」。

國家越野滑雪中心將在北京冬奧會期間承辦越野滑雪和北歐兩項越野滑雪部分的比賽。

雖然乍一看該場館可能沒有跳台滑雪中心那樣的視覺衝擊力，但別忘了，越野滑雪是冬季運動中最需要體力的項目之一，被譽為「雪上馬拉松」。

值得一提的是，該中心的主要建築都是臨時建築。官方稱，在冬奧會後，該地將被重建為山地公園，甚至在夏季變成馬術、山地自行車等項目的娛樂中心。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雲頂滑雪公園本是一個已投入使用的成熟的商業度假村。

此外，北京冬奧會的自由式滑雪和單板滑雪比賽將在雲頂滑雪公園舉行。

雲頂滑雪公園本是一個已投入使用的成熟的商業度假村，組織者將其改建成為奧運場館。該場館有7條賽道，分別是6條比賽賽道，以及1條專門為冬殘奧會服務的賽道。