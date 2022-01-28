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新冠疫情：中國「清零」政策下的兩難困境
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新冠疫情：中國「清零」政策下的兩難困境
7 分钟前
當全球許多國家正在學習如何與病毒共存時，中國仍在試圖清除境內所有疫情。
中國為何堅持「清零」？這種策略可以持續多久？BBC記者羅斯·阿特金斯（Ros Atkins）帶您了解背後的原因。
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