《搏擊俱樂部》結局在中國遭魔改 毀滅城市變成當局勝利

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《搏擊俱樂部》導演大衛·芬奇在2009年頒獎禮上與演員布拉德·皮特和愛德華·諾頓合影。

1999年的美國黑色幽默電影《搏擊俱樂部》（Fight Club，又譯斗陣俱樂部、搏擊會）在中國遭到刪改，結局部分被改為當局大獲全勝。

在原始結局中，由愛德華·諾頓（Edward Norton）飾演的敘事者殺死了布拉德·皮特（Brad Pitt）飾演的想象中的另一個自我泰勒·德頓（Tyler Durden）。

隨後，炸彈摧毀了建築物，暗示顛覆社會秩序的陰謀計劃得以實施，劇情達到高潮。

但中國網民在視頻網站騰訊看到的結局卻大不相同。

中國版本刪除了大樓爆炸的場景，取而代之的是黑底白字：「經由泰勒提供的線索，警方迅速理清案情，一舉將他們抓獲，阻止了炸彈的爆炸。」

字幕還補充說，泰勒被強制送往精神病院接受治療，於2012年痊癒出院。

這一段字幕既有英文也有中文，並使用了和原片風格類似的英文字體。

圖像來源，Tencent Video screenshot

這部由大衛·芬奇（David Fincher）執導的電影最近被加入到騰訊視頻。騰訊視頻是中國最大的在線視頻網站之一。

小說作者恰克·帕拉尼克（Chuck Palahniuk）在推特上諷刺地寫道：「這太棒了！在中國，每個人都有一個幸福的結局！」

人權觀察組織（Human Rights Watch）批評改編是「反烏托邦的」。

美國共和黨籍聯邦參議員特德·克魯茲（Ted Cruz）寫道：「搏擊俱樂部的第二條規則是『中國共產黨的審查人員告訴我們怎麼做和說，我們就怎麼做和說。』」

中國異議藝術家艾未未則在社交媒體上問道：「泰勒·德頓會說什麼？」

此前，一些曾看過盜版原片的中國觀眾在社交媒體上吐槽了結局遭到改動，讓該事件引發關注。

「權力不允許想象，權力也不允許『藝術高於生活』，它是要滲透進所有角落的。」一名微博網民寫道。

「怕無法過審嗎？那就不要引進啊……廣電現在裏面都是什麼人在管啊，我活在清朝？」另一名微博網民寫道。

中國審查人員對西方電影進行刪減的情況並不少見，但劇情遭到直接修改非常罕見。