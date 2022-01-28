香港疫情：艱難謀求新冠「清零」，一項尷尬的抉擇？

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港目前維持以清零為目標的防疫政策，對發現確診的居民樓進行封鎖，將有風險的感染者送至隔離點進行強制檢疫。

新冠疫情進入第三年，仍在謀求「清零」的香港，近日迎來第五波疫情爆發。 當局不斷升級社交距離限制措施，引發民眾質疑清零目標的合理性。

醫學專家對BBC中文指出，作為人口流動性強的國際大都市，香港很難實現完全清零；清零政策是未達到群體免疫水平時不得不採取的措施，長期看不可持續，但短期不可或缺。

香港的痛點

目前，全球不少國家轉向與「病毒共存」的防疫策略。曾經多次嘗試和香港建立旅行氣泡的近鄰新加坡去年10月宣佈，防疫策略從清零轉為與病毒共存。新加坡總理李顯龍稱，該國新冠疫苗接種率提高，新冠肺炎對於大多數人來說已不是危險疾病。

新加坡衛生部數據顯示，截至1月25日，新加坡總人口中已有88%接種了兩劑疫苗。

但有香港專家指出，即使新冠最新變種病毒奧密克戎致病性低，香港也無法像新加坡那樣推行「與病毒共存」。

香港大學微生物學系近日的研究發現，奧密克戎變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他新冠病毒變種低。但研究團隊成員、港大醫學院微生物學系臨牀副教授陳福和指出，奧密克戎仍有殺傷力，尤其對於未接種疫苗的長者和長期病患者。目前香港未有足夠條件與病毒共存，仍要盡量避免讓病毒在社區蔓延。

「奧密克戎在沒有注射疫苗的人群裏住院、重症及死亡風險仍較高，遠高於流感。」耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希對BBC中文指出，香港各年齡段人群中，老人群體施打疫苗比例仍偏低，有很大風險。

陳希認為，與病毒共存的條件是全體人群達到很高的免疫水平，無論是通過疫苗或不幸感染後獲得自然免疫。「群體免疫水平的基本門檻受到病毒傳播能力的影響，奧密克戎下所需的群體免疫門檻可能需要至少90%的人群免疫。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 根據香港衛生防護中心的最新數據，目前香港78.4%的人接種了第一劑疫苗，70.7%接種了第二劑。

根據香港衛生防護中心的最新數據，目前香港78.4%的人接種了第一劑疫苗，70.7%接種了第二劑。

華盛頓大學醫學院病理學與免疫學副教授何邁對BBC中文指出，奧密克戎雖然毒性低，但基數大，傳染力強，「對香港當地的醫療系統還是能造成壓力」。

陳希也認為，按照香港目前的接種比例，一旦放開管控措施，即使較少比例的感染者需要住院，也會有壓垮醫療系統的風險，導致奧密克戎帶來的死亡、被擠佔醫療資源的其他疾病死亡上升，進而打擊經濟復蘇和投資者信心。

清零政策可持續嗎？

近日，香港第五波疫情急速升溫，連續多日錄得約百宗本地確診，荃灣葵涌邨出現社區爆發。香港政府推出嚴格的防疫措施，包括禁止食肆6時後堂食、取消多項大型活動等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在發現倉鼠攜帶新冠病毒後，香港政府要求對這種寵物實施撲殺。

香港大學醫學院微生物學系臨牀助理教授薛達（Siddharth Sridhar）在臉書表示，香港堅持清零政策有兩大原因：首先，香港老年人疫苗接種嚴重不足，這意味著人口中一個重要的弱勢群體對新冠病毒完全沒有防護。「如果出現一次疫情大爆發，毫無疑問我們的醫療系統將崩潰。」

他認為另一個原因是，與內地通關一直是政府的主要目標，而零確診是必需條件。

但嚴格的限制措施給香港經濟帶來嚴重影響。香港餐飲聯業協會會長黃家和周二（1月25日）表示，新措施實施後餐飲業1月生意下降四成。他預計，三四月將出現倒閉潮。

另外，香港對來自中國大陸以外的入境人士仍實行21天隔離政策，取消多國直航航班。這樣嚴格的政策讓許多在港外派人員考慮離港，引起人才流失的擔憂。

去年美國商會的調查顯示，其超過40%成員計劃或正考慮離開香港，有49%的人是因為疫情相關的旅行限制。

陳希指出，清零政策是尚未達到群體免疫水平時不得不採取的措施，從長期看不可持續，但短期不可或缺。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近日，香港第五波疫情急速升溫，連續多日錄得約百宗本地確診，荃灣葵涌邨出現社區爆發。

他認為，香港重新開放的關鍵仍然在於疫苗。

「香港應把握住清零的窗口期，通過高效的疫苗盡快提升人群免疫水平，爭取早日重新開放。疫苗越快推進，就越有助於兼顧人群健康和盡可能地減少對經濟的衝擊。這方面，經濟體量、文化習俗、地理範圍相當的新加坡為香港提供了可借鑒的範例。」陳希說。

何邁對BBC中文指出，目前全球應對新冠病毒有幾種不同政策，一種是英國提倡的群體免疫，一種是中國的嚴格清零，還有美國走的中間路線——部分政策干預部分依靠疫苗。

他說，嚴格清零需要一些條件。「比如我們要知道病毒的來源，是否有動物中間宿主，因為你要把這些環節都給控制，才能真正從源頭上做到嚴格清零。」

他也指出，香港不像大陸，總體來說是人口流動性比較大的大都市，而奧密克戎的傳播性非常強，這種情況對於嚴格清零「相當艱難」；另一方面，香港採用了科興疫苗，人群的免疫效果會差一些。

未來疫情發展

何邁認為，全球經歷奧密克戎變種病毒之後，疫情會趨緩。

「因為奧密克戎的傳染性非常強，傳播得非常快，造成了社區大量的人感染，包括兒童，也就是說，對社區的群體免疫起了相當強勁的正面推動作用。」何邁指出。

對於未來的疫情發展，陳希預測，大流行大概率會在今年結束，但地區性、季節性的疫情會持續，新冠病毒可能將成為endemic（地方性流行病），長久地伴隨人類。