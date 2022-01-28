中澳關係：澳大利亞總理微信賬戶風波

毛遠揚（Frances Mao）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳大利亞總理斯科特·莫里森

澳大利亞一家報紙周一報道，澳大利亞總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）的官方微信賬戶被一個「親北京的宣傳組織」「接管」，這一報道引發了一場風波。

悉尼《每日電訊報》的頭條標題是：「中國的網絡。」

大多數澳大利亞人可能不知道他們的總理甚至有一個微信賬戶，因為這個社交媒體平台在該國幾乎只有澳大利亞華裔使用。

微信由中國科技巨頭騰訊持有，在全球擁有超過10億用戶，其中澳大利亞用戶約100萬。

因此，該報道在一個越來越認為中國對其安全構成威脅的國家引起了恐慌。

自2017年以來，對中國的指控包括企圖進行間諜活動、網絡攻擊和據稱對國內政治和社會的干涉。北京否認了這類指控，但澳大利亞政府的立場越來越堅定。

諸如此類最新的消息，政府最尖銳的反華批評者之一迅速呼籲抵制微信。

參議員詹姆斯·帕特森（James Paterson）稱，這一事件是中國共產黨試圖「（干涉）我們的民主，壓制我們的言論自由」。

唯一一位華裔澳大利亞議員廖嬋娥（Gladys Liu）表示，她將停止使用微信。她說，鑒於澳大利亞大選定於5月舉行，「這裏存在一些嚴重的問題」。

然而，對於據稱的國家安全漏洞，澳大利亞情報機構沒有就任何威脅發表任何評論，這或許有些奇怪。

與此同時，熟悉網絡的公民和中國研究人員正在對這些說法進行探究。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 墨爾本中國城

微信官方賬戶，也就是允許向關注者推送提醒的賬戶，必須由中國公民註冊。

專家早在2019年就警告稱，莫里森的賬戶可能存在漏洞。澳大利亞戰略政策研究所中國問題分析師費格斯·瑞安（Fergus Ryan）表示，一直就清楚，這只是「一個隨機的中國公民註冊的」。

「這一直意味著，在任何時候，該賬戶都可以被停用、刪除、出售；任何事情都有可能發生，因為最終賬戶控制權並不掌握在莫里森或他的辦公室手中。」

莫里森的賬號在去年7月停止更新。10月，他的個人資料已被刪除，並改名為「澳華新生活」。

去年11月，該賬號獲得了一個組織的授權，而非個人賬戶，這一改變至少需要微信一定層級的批准。

墨爾本迪肯大學學者楊帆（音譯）在澳大利亞研究微信平台，她表示：「（報紙）報道發佈的時機令人懷疑。」

賬戶到底怎麼了？

新賬戶尚未發佈任何內容，因此，楊帆和瑞安都質疑，這家新聞集團的報紙和政界人士怎麼能給它貼上「宣傳機構」的標籤。

澳大利亞其他媒體的研究很快從另一個角度解讀了這個故事。

澳大利亞特別廣播服務公司（SBS）聯繫了該賬戶的新的所有者——一位名叫黃愛鵬（音譯）的商人，他並不知道這是莫里森的賬號。

他說，他從註冊用戶那裏購買了這個賬戶，因為該賬戶已經在特定人群中擁有7.6萬名粉絲。

隨後騰訊也否認了澳大利亞政府的說法，稱「沒有證據表明存在任何黑客或第三方入侵」。該公司補充說：「這似乎是一場賬戶所有權糾紛。」

中國外交部表示，澳大利亞的指控「純屬毫無根據的詆譭和污蔑」。

但這時，公共對話已經變成一場更大的辯論：政府議員提議禁止這款「不可靠」的中國應用。這曾引發美國前總統特朗普以安全為由禁止微信，最終被法院阻止。

但一些分析人士表示，抵制的最大影響將落在澳大利亞華裔身上，對他們來說微信是日常生活的重要組成部分。它最常被用來與在中國的家人交流，但它也是一個市場，一個社交空間，甚至是一個支付平台。

它也是一個巨大的新聞來源。2021年一項調查發現，超過50%的澳大利亞華人為此使用該應用。

澳大利亞各政黨於2019年使用該應用，為了在當年的選舉中鎖定選民。澳大利亞下次選舉將於今年5月舉行。

澳大利亞華裔約佔總人口5%，在悉尼和墨爾本的搖擺選區中佔很大比例。

「當進入政府和成為反對黨之間只差幾個席位時，微信的使用可能真的具有決定性。」瑞安說。

但他和其他安全分析人士長期以來一直呼籲政界人士退出該平台。

這主要是因為微信和中國所有的科技平台一樣，都受到了嚴格的審查，並受制於中國共產黨制定的內容限制。

為什麼現在要抵制?

對於瑞安來說，對於騰訊何時及如何回應總理辦公室退還該賬戶的請求，存在一些合理的疑問。騰訊和總理辦公室都沒有回應BBC關於此事處理的詢問。

「但我發現很難認真對待政府（關於外國干預）的說法，因為他們似乎以前從未認真對待過這種情況。」他說，「現在，在政治上更應採取權宜之計的時候，他們卻在呼籲抵制。」

他表示，鑒於政府在6個月前失去了對該賬戶的控制，這對政府來說應很「尷尬」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 莫里森之前的微信賬戶現在變成"澳華新生活"，為澳洲華僑提供生活資訊

「但他們把這件事交給媒體並敘述的方式，在某種程度上激發了社區的情緒。對中國、中國共產黨及其對澳大利亞政治的干預的擔憂是一個真正的問題，這有必要。但很可惜，因為在這種特殊情況下，我不認為在沒有證據支持時就應該用這種方式描述它。」

楊帆還說：「公眾對中國科技的焦慮正被用來在選舉前鼓動一場政治運動。」

楊帆稱，這種焦慮已經轉移到了澳大利亞華人社區。

去年，幾名澳大利亞華裔被議會質詢是否效忠澳大利亞，這一質詢引起了爭議。其他人則選擇退出公共生活。

她認為，一些包括對中國企業和產品的審查源於偏見。

「人們對微信可能帶來的不確定性感到焦慮，他們不知道用戶在微信上做什麼，而微信在中國僑民中似乎如此廣泛。」