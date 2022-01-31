駐華外國記者協會報告稱中國媒體自由度急速下降

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 根據駐華外國記者協會的報告，報道中國變得愈發困難。

位於北京的駐華外國記者協會（FCCC）最近的一份報告稱，中國的媒體自由正在急速下降。

該報告稱，駐中國的外國記者面臨著人身攻擊、黑客攻擊、網絡嘲弄和簽證被拒。

中國內地和香港的本地記者也成為攻擊目標。

中國當局稱該協會為「非法組織」。

報告發佈之時，全球媒體正聚焦北京冬奧會，而這場國際賽事卻因為新疆人權和香港鎮壓示威等爭議事件而受到審視。

報告稱，外國記者受到政府嚴重騷擾，一些記者已經離開中國大陸，其他記者被迫制定緊急撤離計劃，作為預防措施。

報告說，外國記者的中國同事也面臨著當局對其家人進行的騷擾和恐嚇。

還有澳大利亞公民成蕾和彭博社北京分社女記者範若伊（Haze Fan）等記者，因被指控涉及國家安全案件而被捕超過一年。

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報告援引一位編輯的話說，「持續的『清零』政策、人員配置問題、不斷上升的地緣政治緊張局勢、日益增長的不信任，以及有時中國對西方媒體的公然敵視，形成了一場完美風暴。」

外國記者的採訪對象也受到騷擾和恐嚇，許多人在最後一刻因當局的壓力而取消採訪。

「我的一個採訪對象在給我轉發了一張截圖後被拘留並被判處監禁。這是一個深深的創傷性折磨，我不知道他什麼時候能出來。」該報告援引一位記者的話說。

上述組織稱，當局還利用疫情來拖延報道行程和新記者簽證的審批。這使得各分局面臨人員配置問題，影響了他們對中國的報道。

新疆作為一個有爭議的地區，是許多維吾爾人的家，試圖報道新疆的記者中，88%的受訪者說自己曾被跟蹤。中國政府被指控對維吾爾人進行種族滅絶，但當局否認這一點。

一名記者說，他們被便衣男子搭訕，並受到進行人身攻擊。「攝像師和我的臉都被打了，我的嘴唇在流血，他們沒收了我們的一些設備。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC記者沙磊說：無論我們去哪裏拍攝採訪，都有越來越多的行動企圖阻止和騷擾我們

2021年，大量報道新疆題材的BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）離開中國前往台灣。他和家人被便衣警察跟蹤到機場並進入登記區。

中國對駐華外國記者協會（FCCC）之前關於記者受到騷擾的說法進行了反擊，稱該組織沒有是非觀念，缺乏原則。