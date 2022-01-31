香港三名高官因疫情期間參加百人生日會被懲處，徐英偉認錯辭職

2022年1月31日早上6点31分 最近更新： 3 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 徐英偉成為新冠肺炎疫情在香港爆發後，辭任公職的最高級官員。

香港幾十名政府高層和立法會議員被揭發沒有按政府不要進行大型聚會的呼籲，1月初出席一名中國政協代表的大型生日宴會，之後有與會者確診新冠肺炎，令多名官員需要接受隔離觀察。

行政長官林鄭月娥周一（1月31日）向媒體交代相關生日宴會的紀律調查結果，決定對三名官員作出懲處，包括民政事務局長徐英偉，他在同日已宣佈辭去職務，成為新冠肺炎疫情在香港爆發後，辭任公職的最高級官員。另外發展局政治助理馮英倫和創新辦副總監馮浩賢接受上司口頭警告。

林鄭月娥透露，當天15名官員參加宴會，大部分人只作短暫停留，徐英偉逗留時間較長，他並沒有使用幫助紀錄市民行蹤，出入食肆要使用的「安心出行」應用程式，他與在場人士聊天時沒有戴口罩。馮英倫則喝酒，記憶比較模糊，不肯定自己有沒有戴口罩。

林鄭月娥說，徐英偉一直高度參與抗疫工作，不時落區指揮圍封強檢，應較其他官員有更高的防疫意識敏感度，對她沒有使用「安心出行」以及違反口罩規定令人失望，令政府尷尬，她已向中央政府報告，並接受他辭職。她強調問責制下，市民對官員有合理的行為操守期望，政治委任官員應嚴守個人品格標凖。

徐英偉發出聲明指，自己在疫情爆發情況下未能以身作則，出席宴會時有失當行為，應為自己的錯誤承擔責任。

徐英偉是香港最大建制黨政民建聯的成員，民建聯主席李慧琼表示，尊重徐英偉的決定，認為他是主要政治問責官員，要敢於承擔。

據報此前不少民建聯的黨友為徐英偉向特首林鄭月娥求情，但林鄭月娥拒絶，令外界再次關注她與這個建制黨派未來的關係。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 林鄭月娥指徐英偉是香港抗疫的主要官員，因此對他尤其失望。

發生什麼事？

香港媒體1月初報道，多名當地政府高層官員和立法會議員，在1月3日出席了中國全國政協香港代表洪為民的生日晚宴，當時過百人在場。衛生官員之後發現，有出席者之後確診新冠肺炎，部份人需要被送到隔離設施檢疫。

當時香港出現Omicron變種病毒輸入個案走入社區的跡象，行政長官林鄭月娥和官員曾警告有疫情爆發風險，要避免大型聚會。

涉事的包括10多名官員，除了徐英偉，還有香港警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、入境事務處處長區嘉宏。立法會議員方面則包括何君堯、林順潮、容海恩、林琳、葛珮帆、黎棟國、霍啟剛、陳家珮等多名立法會議員。

出席晚宴的大部份官員都只是短暫到場，但徐英偉逗留的時間比較長，被列為密切接觸者，因此需要到檢疫設施進行21天隔離。

其他官員在檢疫設施進行短暫觀察後，已經獲准離開，但仍被林鄭月娥要求在家中進行自我觀察。

大部份官員完隔離檢疫後，已經相繼回到工作崗位。

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徐英偉是誰？

徐英偉被香港媒體形容是民建聯近年重點培養的人選，2006年加入該黨，第二年就成為青年民建聯的副主席。香港政府之後在2008年改革政府架構，加設政治助理的職位，他在當年以31歲之齡獲委任為政治助理。

林鄭月娥2017年成為香港特首後，徐英偉獲晉升成為勞工及福利局的副局長，最後在2020年成為民政事務局局長。

徐英偉上任後多次宣佈處理香港新選舉制度相關的事情，包括獲林鄭月娥授權，處理有關區議員宣誓的事情。香港立法會去年通過新法，要求區議員需要宣誓效忠政府，當時媒體又引述消息說，如果區議員的誓詞被認定無效，將會失去區議員議席，同時需要向政府交還已發放的薪金和津貼。

消息令大量民主派議員因為害怕被追討可能上百萬港元的薪金和津貼，而主動請辭。徐英徫當時接受香港媒體訪問時，沒有明確表示消息是否屬實，但同時說「不明白區議員出現離職潮的原因」。

最後，部份民主派區議員的誓言被指無效，他們喪失議席，但政府沒有如消息所說，向他們追討薪金和津貼。徐英偉被指是這個消息來源，而「放風」的目的是為了令民主派議員主動退下。

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林鄭月娥的政府目前有七名高層成員是民建聯黨員，除了徐英偉，還包括財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局副局長陳百里、政制及內地事務局副局長胡健民、政務司司長政治助理蕭嘉怡等。

但過去多次傳出林鄭月娥與建制派不和的消息。早在2019年，林鄭月娥到立法會接受議員提問，期間討論香港政府建議收緊長者領取社會援助金的年齡，從60歲提升到65歲。當時建議被包括建制陣營的議員質疑，但林鄭月娥反指議案是議員通過，引來建制派議員不滿。

同年香港政府建議修訂《逃犯條例》引起大規模示威，政府決定暫緩建議前曾約見建制派議員，期間議員向林鄭月娥表示不滿，據報更有議員以髒話責罵對方。

徐英偉離職的事件，令外界再次關注民建聯與林鄭月娥政府的關係會否再次變差，甚至在3月舉行的特首選舉中，反對對方連任。

但有香港媒體引述建制人士形容，一個負責任的政策不會因為黨員被裁而與行政機關決裂，而且下任特首的人選決定權在北京，民建聯必定跟隨北京的決定。