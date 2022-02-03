中國太空飛機計劃：「一小時內飛抵地球任何地方」

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圖像來源，Getty Images

中國公司打造超高速載人飛行器的雄心勃勃的計劃受到媒體關注。中國官方媒體說，中國正努力在「臨近空間」飛行技術中取得突破。

在北京的太空飛行公司「凌空天行」計劃建造一種借助火箭推動升入太空，在太空以3.5馬赫，即每小時4300公里的速度飛行的載人飛行器。

該公司的這種能夠重覆使用的太空飛機借助火箭推力升空，和馬斯克的Space X，貝索斯的藍色起源以及布蘭森的維珍銀河的飛行方式都略有不同。

凌空天行形容他們研發的是「帶翅膀的火箭」。

圖像來源，凌空天行公司網站動畫截屏 圖像加註文字， 包括凌空天行在內的幾個中國航空商業公司都獲得大筆融資，探索在「臨近空間」進行商業飛行的可能

高超音速技術

2021年10月，英國媒體曾報道中國試射「可攜帶核彈頭的高超音速導彈」，引起包括美國在內的國際社會的關注。但中國外交部發言人當時回應說，那只不過是一次「例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重覆使用技術」。

報道還說，幾個月前中國剛剛試驗高超音速導彈，（凌空天行宣佈的）這則消息可能會再次引發一些安全分析人士擔憂。

這家中國公司的網站展示的動畫資料顯示，太空超音速客機從上海飛到迪拜僅需1個小時，將目前兩地的客運飛行時間縮短了87.5%。目前民航客機從上海飛往迪拜需8小時。

該公司網站的動畫視頻顯示乘客登上連接火箭的飛機，飛機從發射台上垂直升空。飛機升空脫離火箭後，火箭下降到地面，還可以繼續為下一個太空飛機提供火箭推力。

凌空天行總裁助理沈海濱向媒體介紹說，他們的太空飛機垂直升空，到達目的後垂直降落，中間階段在距離地面20-100公里的所謂「臨近空間」做無動力飛行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國在2019年的閲兵式中展示的東風-17彈道導彈是一種在能夠「臨近空間」以高超音速飛行的乘波體彈道導彈

「一小時內抵達地球任何地方」

中國一家諮詢公司的報告數據顯示，將來全球超音速客機商業營運成為現實後，其市場規模將達到918億美元。

根據凌空天行公司制定的發展路線圖，公司將在2023年進行高超音速飛行器載貨試驗，2025年啟動運營。他們期望最快能夠在2030年交付這種高超音速載人飛機。他們將通過同航空公司合作，讓這種飛機進入高端商務旅行市場。

凌空天行公司的網站資料還顯示，這種飛機未來型號能以更快速度飛行，達到每小時7000公里。他們預計到2045年，中國航天客運將能夠實現1小時內到達全球任何地方的目標。

中國媒體報道稱，包括凌空天行在內的幾個中國航空商業公司都獲得大筆融資，探索在「臨近空間」進行商業飛行的可能。

成立於2018年的凌空天行公司已經進行了10次火箭發射測試。去年該公司累計融資額數以億計。

在地上20-100公里的「臨近空間」的氣流相對靜止。中國官方媒體新華社報道說， 許多國家都在大力研究臨近空間飛行，中國正在努力在這個領域取得突破。

中國的航天飛機

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， SpaceX公司去年試射"星際飛船"，這種垂直起降的巨型航天器被認為會給航天運輸和太空探索帶來革命性變化

之前一直有報道說中國政府通過中國航天科技公司（CASTC）在研發一種太空穿梭機。根據官方媒體新華社2017年的一篇報道，中國航天科技公司發表聲明說該公司凖備在2020 年發射一架新型太空飛機。這種計劃中的太空飛機最多可搭載 20 位乘客，可重覆使用 50 次，將成為世界最大的航天飛機。

中國航天科技公司的研究人員說，新型的太空飛機依靠自身的動力像火箭一樣垂直起飛，比借助火箭升空的美國航天飛機的技術更先進、更高效，能大幅度降低太空飛行的成本。

新華社也曾報道，2021年7月，中國航天科技公司研發的亞軌道重覆使用飛行器在酒泉發射成功。航天科技在相關報道中說，那種亞軌道飛行器過於先進，不便展示。但在去年9月航天科技在中國的珠海航展上展出了名為「騰雲」的兩極入軌空天飛行器模型。

2018年中國媒體還報道了一種能夠從普通機場起降，用於天地往返運輸的「騰雲」飛行器。

2020年9月初中國發射能重覆使用的試驗航天器。中國媒體報道說那可能是一款「騰雲」飛行器。9月下旬西安航天動力研究所透露，中國研發的新型組合動力發動機載機首飛成功，中國媒體在報道中將其稱為「重大喜訊」、意味著「往返太空指日可待」。