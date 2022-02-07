香港特首選戰仍然沉寂 分析指顯示北京未敲定人選

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港特首選舉將於3月27日舉行。

香港政府上月公布特首選舉的提名期，從2月20日至3月5日接受提名，是北京政府去年改變香港的選舉制度後，第一次特首選舉。雖然特首選舉即將在3月27日舉行，但至今只有一人正式公布參選意向，與以往的選舉氣氛完全不同。

外界也留意到，香港政府公布提名期的日子比過往的要延遲很多，而提名期也一改再改。香港政府去年提交立法會的文件建議提名期在2月15日開始，但日前正式公布時卻改為2月20日開始。

雖然選舉至今只剩下一個月多，至今只有一名立場親建制派的網紅宣佈參選，許多外界認為有意角逐特首的建制派人物，都未有明確表示意向。

分析認為，這顯示北京仍然未就下任特首人選作決定，而建制陣營即使一些人希望參選，北京未發出明確訊號前，也不會主動站出來。

圖像加註文字， 被視為有建制派背景的網紅冼國林，早於1月19日在社交網站宣佈參選。

誰有可能參選？

被視為有建制派背景的網紅冼國林，早於1月19日在社交網站宣佈參選。但香港一些評論質疑，他的知名度並不高，要成功取得足夠提名也不容易，而參選的目標，很可能只是為其他有意與現任特首林鄭月娥競選的人，製造輿論空間。

目前除了冼國林外，沒有人公開地明確表示將會參加特首選舉，但香港輿論普遍認為除了現任特首林鄭月娥外，還有有數個潛在的人物會希望參選特首。

其中一個最受注目的是前特首梁振英，他2017年特首選舉前夕以「照顧家庭」為由，不角逐連任。香港的《基本法》規定，特首可以連任一次，因此他仍然有資格參加選舉。

他在離任特首前夕獲委任為中國全國政協副主席，自此繼續以這個身份繼續在社交媒體和傳統媒體上發文，評論香港時事，多次批評林鄭月娥的政策，包括批評對方在開發土地興建房屋未盡全力等，外界猜測這都可能是為了凖備再次競選。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 香港輿論認為梁振英想再次當特首，但他未正式公布。

至於現任特首林鄭月娥，她在去年10月發表的施政報告中，提出了不少長遠的計劃，包括為了配合「粵港澳大灣區」，發展香港北部地區，以及大幅改組政府架構等，都被視為競逐連任的舉動。

她多次被問到她自己會不會尋求連任時，都拒絶直接回應，只表示自己處理特首需要關心的議題，從沒有想過自己「是否會繼續擔任行政長官」。

除了兩人，前世衛總幹事、前香港衛生署長長陳馮富珍，以及前香港交易所主席李小加和財政司長陳茂波都被指有意競逐特首一職。

但香港民意研究所副行政總裁鍾劍華對BBC中文說，他看不見陳馮富珍有任何凖備選舉的工作，因此有關她參選的消息大槪只是傳聞，而其他的候選人是否會參選，鍾劍華就說「暫時沒有頭緒」。

與往屆有什麼分別？

根據香港的新選舉制度，候選人需要在1500人的選舉委員會中，取得最少188人提名，同時在選舉委員會中五個界別中，在每個界別取得最少15人提名。

香港的特首選舉前，通常都先由當地選舉管理委員會發出選舉活動指引，具體列出提名期、選舉方式、每名候選人競選開支的上限等。

外界留意到，這次選舉指引在選舉前不到兩個月才公布，比過去的選舉要遲很多，例如2017年的特首選舉，委員會在2016年10月已經發出指引；而2012年的選舉，委員會在2011年11月發出指引。

當年的候選人也是十分早公開宣佈有意參選，例如在2012年的選舉中，梁振英在選舉前約6個月，2011年9月宣佈凖備參選，而唐英年就在同年11月宣佈參選。

而在2017年的選舉中，林鄭月娥和曾俊華都在選舉前約兩個月、即當年1月就宣佈參選，而選舉第三名候選人胡國興更早在2016年10月已經宣佈參選。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港選舉改制，普通市民怎麼看？

這次特首選舉時間表延後，香港輿論普遍認為這是北京未決定好人選，甚至未決定好是否讓多於一名候選人參選。

香港過去只曾經出現過一次只有一名候選人的特首選舉，也就是2005年，首任特首董建華辭職後的補選，當時由署任特首曾蔭權自動當選。

香港資深時事評論員劉銳紹接受BBC中文訪問時說，他認為以現在的情況來說，北京不在乎誰人出來參選，因為每一個可以出選的「都是獲認可的愛國者」，而且外界的傳聞，也不會影響北京的最後決定，而從過去的特首選舉來看，往往都是最後關頭才會出現「真命天子」。

「外邊的傳聞並不會影響北京的最後決定，因此從北京的角度看，他不用這麼快下決定。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 唐英年曾經2012年特首選舉的大熱，但之後被爆出連串醜聞，最後被梁振英擊敗。

劉銳紹又認為，北京政府盡量壓縮提名期，就越能減低出現醜聞的機會，而按過往的經驗，如果有人站出來宣佈參選，競爭對手就站出來針對他發佈負面新聞。

過去最受外界注目的例子，包括2012年特首選舉中其中一名候選人唐英年被傳媒揭發，在九龍塘的大宅興建地庫，但沒有按規定向當局宣佈。

事件揭發後他指興建地庫是太太的主意，但自己會承擔後果。事件令他民望下跌，據報令北京改變決定，讓唐英年的對手梁振英擔任特首。