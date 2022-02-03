《香港新史》：鴉片戰爭、中英密談、六四鎮壓、主權移交——史學家解析歷史誤傳與迷案

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《香港新史》：鴉片戰爭、中英密談、六四鎮壓、主權移交——史學家解析歷史誤傳與迷案

28 分钟前

1982年9月24日，中國當時實際最高領導人鄧小平在北京會晤英國首相撒切爾夫人。兩人唇槍舌劍敲定「解決香港問題」的框架。

有說法稱，鄧曾表示「一下午就可佔領香港」。最近出版的《通往中國之門——中華人民共和國和香港新史》（The Gate to China: A New History of the People's Republic and Hong Kong 簡 香港新史）一書則對上述細節描述提出了挑戰。

BBC中文最近專訪《香港新史》作者、歷史學人謝利丹（Michael Sheridan），圍繞新書對一些關鍵歷史節點的記述展開探討。

謝利丹曾出任英國《星期日泰晤士報》駐亞太記者長達23年，並曾見證六四、香港主權移交、香港佔中、反修例抗議等一系列重大事件。

《香港新史》一書還匯集了大量當年會談紀要等中英雙方原始資料，並結合了對離任後從未接受過訪問的前任港督衛奕信爵士（Lord David Wilson）及當年英國首相機要秘書等重要歷史證人的採訪，從鴉片戰爭一直寫到反修例抗議風潮，就眾多英中關係史上的重要事件予以重新詮釋。