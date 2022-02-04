北京冬奧在新冠疫情與抵制下開幕

白洛賓（Robin Brant）

BBC記者

32 分钟前

圖像加註文字， 依依母親說："這實在累人，但她堅持不懈，不會放棄。直到女兒學會了如何做到所有的動作。她不會放棄"。

幾十年來分歧最大的奧運會周五（2月4日）在中國開幕，北京成為唯一同時舉辦夏季和冬季奧運會的城市。除了嚴格管控新冠疫情之外，此次冬奧會還充滿了侵犯人權和抵制的指控所造成的政治緊張。

奧運會舉辦地的斜坡上的大部分積雪都是人造的。

但在一個室內溜冰場內，冰冷的溫度由穹頂一側的大型冰櫃維持，六歲的溜冰者依依並不關心北京是如何舉辦冬季奧運會的。

她只是迫不及待地想看到盛會舉行。奧運會第一次在北京舉行的時候，她甚至還沒有出生。現在，她受到了它的啟發。

「這很累人，但她堅持不懈，」我們在與依依的母親一同看了依依與教練的練習後，這位母親說，「直到她學會了如何做到所有的動作前也不會離開。她不會放棄」。

這是她靠近奧運最近的一步。

依依和她媽媽不能入場觀看任何賽事。冬奧會正在北京舉行，但這裏幾乎所有人都被排除在外。

中國正在重新努力維持「清零」。

因此，當局決定不向公眾出售冬奧會門票，只邀請政府內的共產黨員或政府控制的公司工作人員入場，他們也必須遵守嚴格的檢測和行動限制。

當依依的媽媽告訴我，她們對於只能在電視上觀看奧運會感到非常失望時，6歲的孩子跳了進來，確保我知道她肯定會收看奧運會。

圖像加註文字， 六歲的溜冰者依依告訴BBC，她並不關心北京是如何舉辦冬季奧運會的，她只是迫不及待地想看到盛會舉行。

但觀眾只是中國嚴格管控新冠病毒措施的其中之一。

運動員和工作人員都處在嚴格的管理「泡泡」內，試圖阻止任何病毒傳播。他們不能離開會場。任何乘坐公務車或長途汽車在「泡泡之間」移動的人都被告知，如果撞到任何公眾人士，他們必須留在車內。他們一定不能有接觸。

但是，讓此次賽事與眾不同的不僅僅是因為新冠病毒。

關於中國的人權記錄存在著很多對抗。美國、英國和其他十幾個政府的高級官員不會來參與冬奧會。中國領導人和官方媒體將這些外交抵制斥為「政治化」。

我們在遇到依依的溜冰場中，遇到一位看著兒子練習的父親也同BBC分享了這觀點。他告訴我們說，與奧運會相關的就單純是體育。

「我認為體育就是體育，不應該與政治混為一談，」他穿戴著厚外套及口罩說道， 「奧運會屬於每個人，我們都應該參與和收看。而政治就只是政治。」

北京2022冬奧會的官方口號由五個字組成：「ㄧ起向未來。」這類似於習近平主席的一句流行語，「構建人類共同的未來」——如果你可以這麼說的話。

你會在公共汽車站的海報上看到標語，或在城市的牆壁上。口號也在官方媒體的宣傳影片中出現。我們在網上找到了一個「在一起」的影片，孩子們面帶微笑，一同高歌跳舞。

這是上個月由新疆政府發佈的——而中國全然否認在新疆對其維吾爾少數民族正在進行「種族滅絶」。

圖像來源，Xinjiang regional media』 圖像加註文字， 上個月由新疆政府發佈的一個"在一起"的影片，孩子們面帶微笑，一同高歌跳舞。

這一次，一位與美國運動員相熟的前奧運選手告訴我，為什麼他們中的一些人在當下對「分享」感到緊張。

「我認為沒有一個運動員會在奧運會上發聲，我也不認為他們應該這樣做，」諾亞‧霍夫曼（ Noah Hoffman）告訴BBC，「如果我在北京，我也會閉口不談。」

這位32歲的滑雪運動員在2014年和2018年代表美國參加冬奧。現在，他為運動員們爭取權益。

「風險實在是太大了......這是國際奧委會的失敗，是領導層的失敗令運動員處於這種境地，」他在美國東岸接受我們採訪時說。

他說，他一直在與參加運動會的隊友們交談，後者向他說，此次凖備工作的種種經歷， 「與我們過去經歷的完全不同」。

一位運動員告訴他說，他們沒有開過一次有關「體育或運動表現」的會議。在與美國奧運部門一起開的冬奧籌備會議上，反而是集中討論選手在中國時的防疫措施和身在中國的個人安全問題。

最新的規則允許運動員表達他們的看法，但必須要遠離競賽軌道、斜坡、溜冰場和頒獎台。中國官員已經警告所有運動員，在中國他們必須在任何時候都遵守中國法律。霍夫曼認為，運動員可以就關於中國大規模監禁和所謂「惡劣」虐待數以千計少數族裔穆斯林維吾爾人的行為「自由發聲」，這個想法是「錯誤」的。

中國領導人習近平已承諾舉辦一屆高效率和安全的冬奧會。在許多方面，這看起來像一個正常的奧運會。聖火點燃前幾天的火炬傳遞，運動品牌標誌遍布城市。奧運五環出現在商店裏的無數商品及服務中。

但是，一向在寒冷季節舉辦的冬奧會，這次卻讓人感覺更加冰冷。這是一屆在全球舞台中巨大裂縫中開幕的奧運會，裂縫一邊是中國，一邊是美國。