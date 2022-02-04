中國徐州「八孩母親事件」折射的社會與女性權益問題

19 分钟前

圖像來源，Douyin 圖像加註文字， 凖備喜迎新春佳節的中國網民看到這樣的短視頻後極為憤怒。豐縣政府面對洶湧輿情做出回應，但並未能解答所有的問題。

在中國民眾凖備喜慶農曆春節之際，一段網上視頻引發了人們憤怒的情緒和震驚，也讓社會再次關注基層女性和殘障人士的生活狀況和權益問題。

這段在中國網絡瘋傳的視頻中，一個中年婦女站在無門的房間裏，表情茫然，雖然正值隆冬天氣寒冷，她卻衣著單薄。更讓人震驚的是，她的脖子上拴著長長的鐵鏈：她是被拴在牆上的！

中國社交媒體抖音上的這段視頻，由一名探望該婦女的男子拍攝。視頻中很顯然他對眼前的一切感到震驚。

他給她送去防寒衣服後問了幾個問題，而她無法正常應答。

視頻廣泛流傳開後，網民們提出了一系列的問題。部分問題涉及視頻中的這位中年婦女：她是誰？為什麼在那裏？被鐵鏈加身鎖在牆上多久了？為什麼受到如此對待？

也有許多問題直接指向當地政府：她如何生養了八個孩子？中國曾經實行嚴格的計劃生育政策，她接連生育八個孩子為何沒有受到當地政府的注意？如果當地官員了解到她的情況，為何能對如此非法拘禁行為視而不見？

官方回應

該視頻自1月28日發佈以來也引發了對中國貧困農村地區人口販賣問題的熱烈討論。許多網民將其與2007年的中國電影《盲山》相提並論，這部電影講述的正是一個年輕女子被拐賣到深山的故事。

面對洶湧輿情和網民的憤怒情緒，江蘇省徐州豐縣政府當天立即發表聲明，否認有任何拐賣行為，還確認該女子姓楊，來自豐縣環口鎮。

地方政府的聲明中包括了幾個非常重要的信息：她丈夫姓董；她患有精神疾病，她「無故毆打老人和孩子」。

關鍵信息和疑問

不過，這份聲明中透露的關鍵信息仍然留下了更多問號：

1.她的名字是由丈夫所取，因此原名待查；

2. 她是在1998年6月流浪乞討時被董姓家庭收留，因此原籍待查；

3. 她與丈夫辦理過正式結婚手續，但政府部門未嚴格查核她的身份，因此她當時是否成年待查；

4.她被鎖鏈加身據稱是因為丈夫「暫時約束」，「防止犯病時傷人」，「精神狀態穩定後便將鎖鏈拿下」，這一「行為涉嫌違法，公安機關已開展調查」。但是，她丈夫這樣做已經多久？為什麼沒有人干預？

5.她「患有精神分裂症」，目前「正在醫院接受治療。」但她自從何時、因何患病待查。

6.她和丈夫生育兩個孩子後，鎮計生部門曾「落實節育措施，但因身體原因失效」。聲明並沒有解釋「此後計生部門未及時實施有效節育措施」的原因。

當地政府承諾深入調查，查究失職、瀆職公職人員的責任。另外當局還表示已成立專案組對違法行為開展調查，涉嫌犯罪的將依法處理。

更多需要解答的問題

據中國媒體報道，出於對八個孩子的關心，政府和熱心人士為這個家庭提供了大量的捐贈，但媒體發佈的父親與孩子歡樂過年的照片中沒有這位母親。

儘管當地政府的兩份聲明都堅稱，她並非拐賣犯罪的受害者，但據中國媒體報道，她說四川話，可能來自四川地區。

那麼她是如何「流浪乞討」至江蘇的呢？中國官方承諾將繼續調查她的身份信息。

網民們關注的另一個問題是，她是否長期遭遇家庭暴力對待？

他們還希望得到答案的問題還有：這是不是個案？如果不是，類似遭遇的女性在中國有多少？

中共《環球時報》前主編胡錫進在對這一事件的評論中這樣解釋地方政府的」不為「。

他評論說：「這件事暴露了豐縣基層一些人的貧困和愚昧，我相信當地政府也挺難的，他們可能覺得不是所有事都能較真，有時別管合不合法，能相安無事，自己家人鄰里不反對就可以睜一眼閉一眼過去了。」

那麼，還有多少女性因為基層地方政府」不較真「而被拐賣、被強姦、被虐待？中國徐州「八孩母親事件」把這個問題推到了聚光燈下。