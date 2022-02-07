彭帥和國際奧委會主席會面並接受法國媒體採訪 再次否認曾指控他人性侵

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圖像來源，IOC / Greg Martin 圖像加註文字， 國際奧委會主席巴赫去年曾經與彭帥透過視像方式通話。

國際奧委會發出聲明，指中國網球運動員彭帥、國際奧委會主席托馬斯·巴赫和運動員委員會前主席考文垂（Kirsty Coventry）在北京舉行會面。三人周六（2月5日）在北京的奧運俱樂部（Olympic Club）一起共進了晚餐。

聲明又說，托馬斯·巴赫邀請彭帥在歐洲時，參觀國際奧委會總部和奧運博物館。彭帥接受了邀請。彭帥之後與考文垂約定將保持聯絡。

聲明最後指，三人同意任何關於此次會面內容的進一步溝通都將交由彭帥自由決定，又說托馬斯·巴赫和國際奧委會運動員委員會現任主席泰爾霍（Emma Terho）過去數個月多次與彭帥通電話。

聲明並未提及彭帥的性侵指控，或巴赫就該指控施壓、要求展開調查的可能性。

再次否認曾指控他人性侵

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 圍繞這一事件，還有許多問題未得到解答。

另外，法國《隊報》（L'Equipe）周一（2月7日）刊出彭帥的專訪，她在訪問中再次否認曾指控其他人對自己性侵。

「這個帖子導致了來自外界的巨大誤會。我希望其內容不要再被曲解，也希望不要再對此進行炒作。」她說。

《隊報》取得中國奧委會同意後，成功與彭帥進行訪問，期間中國奧委會有代表一直在進行訪問的酒店房間裏。 《隊報》又指記者要在訪問前提前告知問題，但說訪問當天可以提出一些沒有預先發送的問題。

彭帥透露，自己因為年齡和傷患問題，很大可能不會繼續職業生涯。

她去年12月在上海接受新加坡《聯合早報》訪問，否認自己曾經指控任何人性侵她，指出這是「要非常強調清楚」。

《聯合早報》記者又問她出入是否自由，會不會有人監視，彭帥說自己一直都很自由，反問「為什麼會有人監視」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 部份澳洲網球公開賽的觀眾穿上寫著"彭帥在哪裏"的衣服，表示對彭帥近況的關注。

彭帥去年11月3日在中國社交平台微博的認證賬號上，發佈了一篇長文，指責前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗曾強迫她發生性關係。

這是中國高級領導人首次受到這樣的指控。她的帖子和很多與她有關的新聞頁面很快就被屏蔽，很多人對她的人身安全感到擔憂。

她在11月21日與國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）進行了視頻通話，她表示自己「安全無虞」。