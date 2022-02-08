新冠疫情：如何看待香港單日確診數飆升超600

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港新冠病毒確診病例在周末出現爆發式增長。

香港新冠病毒確診病例在周末出現爆發式增長，周一（2月7日）錄得614宗新冠病毒確診，其中本地感染佔607宗。

但有專家對BBC中文表示，從確診數來看香港這一波疫情是最嚴重的，同時也要看到這次疫情的感染者大部分是無症狀和輕症患者。

單日確診超過600

香港疫情在農曆春節後急劇升溫，上周六（2月5日）新增343宗本土病例，周日新增342宗，本周一確診數超過600宗。

目前確診留院的患者共有1668人，其中兩人危殆。

香港衛生署周日數據顯示，過去兩周香港共錄得1921宗陽性個案，超過320宗沒有找到源頭。源頭不明的個案中，超過八成涉及奧密克戎變種病毒。

香港衛生署署長林文健稱，疫情形勢相當危急，因為有很多隱形傳播鏈，確診數字仍未到達高峰值，預計個案會繼續上升。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港食物及衛生局局長陳肇始表示，當局在考慮收緊社交距離措施，將在周二行政會議後公布。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示，當局在考慮收緊社交距離措施，將在周二行政會議後公布。她呼籲市民不要聚集，留家抗疫。

香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁對BBC中文表示，從確診數來看這一波疫情是最嚴重的，現在流行的主要毒株是奧密克戎BA.2分支，傳播速度特別快。

但他指出，這次疫情感染者中，重症的患者只有個位數，大部分是無症狀和輕症患者。「無症狀的就什麼症狀都沒有，輕症的症狀比感冒還輕。」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港春節期間的人群活動可能是導致確診數飆升的原因。

他認為，這次疫情的挑戰性在於，民眾已經防疫疲勞，「雖然很早就採取了措施來控制，但是人流量降低有限，大家還是照常聚會」；另外，民眾對政府不太信任，「沒有以前配合程度好，如果防疫的措施沒有民眾高度配合，它發揮的作用就是打折扣的。」

共存與清零之爭

目前，香港有80.1%的人口接種了第一針疫苗，接種第二針的比例則為72.1%。與香港各方面類似的新加坡已經開始推行與病毒共存的防疫策略，但香港一直維持「清零」政策，一波波疫情下嚴格的社交距離措施引發民眾埋怨無法正常生活，還有不少人質疑，在奧密克戎下，「清零」是不可能達成的目標。

香港民主黨1月25日發表民調稱，65%受訪者認為香港「本該」或「十分應該」採取「與病毒共存」的策略。

中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年周一接受媒體採訪時則稱，中國的防控已經證明「動態清零」符合實際，「動態清零」適用於香港。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國家衛健委專家稱，中國的防控已經證明"動態清零"符合實際，"動態清零"適用於香港。

金冬雁認為，清零的挑戰性越來越高，但如果民眾服從度高的話，還是可以實現清零。

他建議，應對這輪疫情在各方面要進行「分流」，把資源留到特別需要的地方：在有可能發生超級傳播的地方多檢測或反覆檢測，鼓勵民眾做快篩，如果陽性鼓勵民眾報告然後採取隔離措施；收治病人要分流；社交距離的措施也是要「分流」，疫苗通行證要落實得更好一些。

「病人如果基本上全是輕症，對於醫療資源的擠兌，或者說造成醫院就診量特別大和崩塌的可能性就降低了。」金冬雁說。