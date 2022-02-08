《搏擊俱樂部》：騰訊恢復電影原始結局

11 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國流媒體巨頭騰訊恢復了一部好萊塢電影的原始結局，該電影上個月的審查版本引發了強烈批評。

1999年由布拉德·皮特（Brad Pitt）主演的電影《搏擊俱樂部》（Fight Club，又譯斗陣俱樂部、搏擊會）中，原始結尾有爆炸和殘酷戰鬥的場景。但中國的版本只是在屏幕上顯示了一條信息，稱當局獲勝並挽救了局面。

這一改變引發了關於中國電影審查制度的激烈爭論。

據報道，騰訊的最新版本恢復了12分鐘中被剪掉的11分鐘。據《南華早報》報道，仍未出現的鏡頭是那些裸體鏡頭。

1999年的美國黑色幽默電影《搏擊俱樂部》此前在中國遭到刪改，結局部分被改為當局大獲全勝。

在原始結局中，由愛德華·諾頓（Edward Norton）飾演的敘事者殺死了布拉德·皮特飾演的想象中的另一個自我泰勒·德頓（Tyler Durden）。

隨後，炸彈摧毀了建築物，暗示顛覆社會秩序的陰謀計劃得以實施，劇情達到高潮。

但中國網民在視頻網站騰訊看到的結局卻大不相同。

中國版本刪除了大樓爆炸的場景，取而代之的是黑底白字：「經由泰勒提供的線索，警方迅速理清案情，一舉將他們抓獲，阻止了炸彈的爆炸。」

字幕還補充說，泰勒被強制送往精神病院接受治療，於2012年痊癒出院。

這一段字幕既有英文也有中文，並使用了和原片風格類似的英文字體。

圖像來源，AF archive/Alamy Stock Photo 圖像加註文字， 在原始結局中，由愛德華·諾頓（Edward Norton）飾演的敘事者殺死了布拉德·皮特飾演的想象中的另一個自我泰勒·德頓（Tyler Durden）。

這部由大衛·芬奇（David Fincher）執導的電影最近被加入到騰訊視頻。騰訊視頻是中國最大的在線視頻網站之一。

小說作者恰克·帕拉尼克（Chuck Palahniuk）在推特上諷刺地寫道：「這太棒了！在中國，每個人都有一個幸福的結局！」

人權觀察組織（Human Rights Watch）批評改編是「反烏托邦的」。

美國共和黨籍聯邦參議員特德·克魯茲（Ted Cruz）寫道：「搏擊俱樂部的第二條規則是『中國共產黨的審查人員告訴我們怎麼做和說，我們就怎麼做和說。』」

中國異議藝術家艾未未則在社交媒體上問道：「泰勒·德頓會說什麼？」

對於中國的廣播公司來說，審查任何可能被視為政治或文化敏感的內容並不罕見。

去年《老友記重聚特輯》被中國審查人員剪掉了幾個鏡頭，其中包括嘎嘎小姐（Lady Gaga）的鏡頭。這位流行歌手會見達賴喇嘛後，中國大陸就封殺了她的演出曲目。中國當局認為達賴喇嘛是分裂分子。