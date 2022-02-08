朱易：北京冬奧會上失誤遭遇網絡討伐 與谷愛凌形成鮮明對比

34 分钟前

圖像來源，EPA/FAZRY ISMAIL 圖像加註文字， 朱易在團體比賽中兩次摔倒，中國網民對她的失誤憤怒聲討。

在中國官媒熱烈慶祝谷愛凌獲得金牌之時，另一名從美國回到中國參賽的運動員朱易卻因場上失誤遭遇網絡憤怒聲討。

中國花樣滑冰運動員朱易在北京冬奧會花樣滑冰團體賽中多次摔倒，在中國社交媒體上面臨越來越多的批評。

她在2月6日的首秀中未能成功完成動作，中國隊無緣獎牌。

2月7日的第二場比賽，她摔倒了兩次，受到了更多的批評。

有些網民對她大加撻伐，她的出生背景和她的中文流利程度都成為對她「棒殺」的內容。

甚至有人對她能被選入中國國家隊表示不滿，質疑她能在選拔賽中超過其他中國運動員入選，與她出生、成長在美國有關。

中國社交平台微博上#朱易摔倒#成為熱門搜索標籤，新浪微博點擊量一度超過2億次。後來這一標籤被撤下。然而，對她名字的搜索仍然可見。

許多人質疑為什麼這個19歲的女孩被選入國家隊，並毫無根據地聲稱她之所以入選是因為她的父親是一位著名的科學家。

據報道，朱易的父親朱松純出生於湖北鄂州，在美國獲得哈佛大學計算機博士學位，是一位屢獲殊榮的人工智能科學家。

2020年11月，朱松純出任北京大學人工智能學院院長。

北京大學網站上介紹說：朱松純教授是人工智能領域全球著名的學者，主要研究包括通用人工智能基礎、計算機視覺、統計建模與計算、認知科學、機器學習、自主機器人等。

賽場失誤

朱易在2018年放棄美國國籍加入中國隊，在2月6日的比賽上場之前，她明顯非常緊張。之後她起跳太早，落下後撞到護牆上。比賽結束後，她說自己很難過，為自己的失誤感到尷尬。

她說：「我想我感到了很大的壓力，因為我知道中國每個人都對參加團體賽女單選手的選拔相當驚訝，我真的想向他們展示我的能力，但不幸的是我沒有做到。」

圖像來源，EPA/FAZRY ISMAIL 圖像加註文字， 19歲的朱易在比賽中失誤，淚灑冰場。

朱易雖然自責，但2月7日比賽中連續摔倒。她強忍淚水完成了比賽，賽後忍不住當眾落淚。

雖然她的隊友們在場邊熱烈歡迎她下場歸隊，但在網上，網民對她的批評和指責鋪天蓋地。甚至有人對她淚灑冰場都有意見。

但也有很多人對她表示同情和支持。

有評論人士表示，網民對運動員賽場失誤如此語言施暴，除了說明自身缺乏體育精神之外，更說明他們本身心裏素質很差，無法接受比賽場上的失敗和失誤。

有網民留言說，「他們崇尚的是贏，而不是奧運精神中的參與、理解和頑強拼搏。」

中國官媒《環球時報》前任總編輯胡錫進也在微博發文說，「當她出現失誤時在社交媒體上公然落井下石，網暴，這無論如何都很過分。」

觀察人士認為，如果說中國男足大比分輸給越南隊讓中國球迷們「怒其不爭」，那麼朱易失誤引發的眾多負面批評，除了中國崇尚成功的社會心理之外，還反應出觀眾對體育當局選撥運動員過程的不信任。

這也讓今後更多有意放棄外國國籍效力中國隊的「歸化」運動員們多了一層心理壓力：只有贏得比賽才能證明自己的實力、贏得中國觀眾。

勝敗差距

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 18歲的谷愛凌在參加北京冬奧之前已經贏得過八個滑雪國際賽事冠軍。

中國運動員除了要經常面對來自中國公眾的審視和挑剔，還要面對贏得獎牌為國爭光的巨大壓力。

朱易是中國為備戰北京冬奧會爭取多拿獎牌而招募的十幾名運動員之一。

朱易遭遇網絡「棒殺」的幾乎同時，形成鮮明對比的是另一名美國出生運動員谷愛凌在中國受到的追捧。