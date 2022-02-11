香港人移民故事：「我喜歡香港和蘇格蘭雙重身份」

露西·斯莫爾（Lucy Small）

BBC蘇格蘭新聞

1 小时前

圖像來源，Cheuk-chi Yau 圖像加註文字， 邱卓智和他的家人已經離開香港，到蘇格蘭開始新生活。

邱卓智（Cheuk-chi Yau，音譯）和家人從香港抵達格拉斯哥（Glasgow）不久後，他感覺一家人能在蘇格蘭過得很好。有這一瞬間令他印象深刻。

他在喬治廣場（George Square）散步時，兩個警察朝他微笑，問他有沒有什麼需要幫忙。

他說：「我立刻想起了在香港參加抗議活動時，走過行人天橋那一刻。」

「我看到防暴警察站在上面，不知道他們什麼時候會釋放催淚瓦斯，並逮捕人們。」

「我永遠不會忘記那兩個蘇格蘭警察和我談話時的感覺。」

香港《國安法》出台後，預計將有30萬人通過英國海外簽證計劃（BNO）被重新安置，邱和他的家人就是其中之一。

英國政府表示，這項法律損害了香港的權利和自由。

去年3月，邱和他的妻子梅維斯（Mavis）和四歲的兒子海樂（Hoi-lok，音譯）不得不離開他們的大家庭。

他在接受BBC蘇格蘭電台斯蒂芬·雅爾丁（Stephen Jardine）早間節目採訪時，解釋了為何選擇蘇格蘭定居。

邱說，他受到香港兩條徒步旅行路線的影響，衛奕信徑和麥理浩徑，兩條以蘇格蘭人總督命名的線路。

他說，從兒時起，他就一直想知道，為什麼這些總督這麼喜歡鄉村，他們的家鄉是否有美麗的鄉村。

圖像來源，Cheuk-chi Yau 圖像加註文字， 邱卓智在香港麥理浩徑。

他現在已經愛上了格拉斯哥，尤其是這裏的公園。

他說：「我加入了一些當地團體，比如木工、漫步和其他歡迎我的團體。」

邱和家人今年第一次在蘇格蘭慶祝農曆新年。

「這讓我想起了我所經歷的困難，」他說。

「傳統上，農曆新年是家人團聚的時刻。」

邱說，保持自己的身份很重要，讓兒子知道這個節日也很重要，尤其是在搬到另一個國家之後。

圖像來源，Cheuk-chi Yau 圖像加註文字， 邱卓智的妻子和兒子在格拉斯哥的皇后公園。

他說：「我們向學校介紹了這個節日，還問能不能給同學們送一些傳統小吃，並把這個節日介紹給他的同學們。兒子這麼做了，也很喜歡這個節日。」

邱在香港生活了40年。他說，鑒於目前的情況，自己暫時沒有搬回香港的計劃。

「我仍然有強烈的香港認同感，但我不認為香港（和中國）當局在可預見的未來會變得不那麼專制，」他說。

「同時，我也非常喜歡住在蘇格蘭，尤其是格拉斯哥。」

「我對蘇格蘭人的特殊性格和人民的自我認同感到驚訝。」