香港新冠肺炎每日確診破千 再引「封城」討論

6 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 奧密克戎（Omicron）變種在香港上月首次出現本地傳播後，政府已經宣佈收緊社交距離措施，包括禁止餐廳在晚上提供堂食服務。

香港最新一波新冠肺炎疫情持續，過去14天有約4000宗新增個案，是新冠肺炎在當地最大規模的爆發。香港一些醫療專家和政府都建議應該模仿中國大陸一些城市的做法，大規模實施禁足令。

奧密克戎（Omicron）變種在香港上月首次出現本地傳播後，香港政府已經宣佈收緊社交距離措施，包括禁止餐廳在晚上提供堂食服務，之後再次收緊，提高沒有配戴口罩的罰款、禁止超過兩個家庭的聚會等，又宣佈將會禁止未完成接種疫苗的人進入商場、餐廳等地方。

但當地研究指出，即使維持這種社交距離限制兩到三個月，都不能完全停止病毒擴散。香港大學醫學院的推算指出，如果疫情按現時的情況發展，將會在三月達到高峰，到時候將會每日新增約2.8萬宗個案，形容封城是最好的做法。

香港過去兩年疫情期間，也曾出現要求封城的說法，但香港不少居民的居住環境十分小，要求他們留在家中，往往有實際上的難度。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港目前維持以清零為目標的防疫政策，對發現確診的居民樓進行封鎖，將有風險的感染者送至隔離點進行強制檢疫。

香港政府的數字顯示，周三（2月9 日） 單日確診數字首次升到超過1000宗，是當地首次。周四（2月10 日） 的確宗數字回落到986宗，但當局指這只是因為檢測能力不足，未能完全反映實際情況。

不少市民因為居住的大樓有確診者、或被視為曾經與確診者有緊密接觸，被政府要求進行新冠肺炎測試。當地不少檢測站都有長長的隊伍，市民經常要等候數個小時，才能完成檢測。

受疫情影響，香港政府宣佈將會向中國大陸當局要求協助提升每天的病毒檢測量能力，同時擴建臨時醫院，從現時總共約1800張病牀增多到1萬張，同時把病毒檢測能力提高到每天60萬次。

小規模封鎖

香港至今都沒有進行大規模的封城措施，最經常的做法，是晚上封鎖一些住宅大廈，通宵為居民進行檢測，至第二日早上解封，讓一些經檢測證實沒有感染病毒的居民離開。

隨著近期的疫情發展，一些封鎖行動的時間也延長，包括把一座位於葵涌區的住宅大廈封鎖七天，完全不讓居民進出，由政府向他們提供食物，並要求他們進行多次檢測。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情：中國「清零」政策下的兩難困境

新冠疫情初期，世界各地都有不同程度的封城措施，要求關閉所有非必要的商店設施、規定每戶家庭每天只能派一個人購買食物等物資。

當時香港也有建議應該實施類似的做法，但有輿論指許多香港人住在環境十分狹小的地方，有時候連基本的煮食空間也沒有，要求他們完全禁足，連到餐廳買外帶食物也不行，並不是可行的做法。

而隨著新一波疫情，這種封城的呼聲再次高漲。香港建制派立法會議員葛佩帆指，雖然全面封城是沒有可能，但政府可以實施選定數天讓市民進行強制檢測，同時呼籲他們在這段期間不要外出，要求商業機構暫停營業等措施。

香港媒體引述消息指，政府內部其實有類似的預備方案，但實施這些方案的前提，是需要預備有足夠的檢測能力，在封鎖期間找出感染病毒的人。