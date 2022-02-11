徐州八孩母親案：背後的法律問題和婦女權益保障隱憂

33 分钟前

圖像來源，Douyin 圖像加註文字， 近來，中國江蘇徐州一名生育八孩的女子引發輿論關注

中國江蘇徐州一名生育八孩母親的近況引發輿論持續關注。在網絡流傳的視頻中，她被用鏈條鎖在屋內。當地政府陸續發出四條通告，但前後說法不一，更加引起網民的質疑和憤怒。

這次事件引發中國網絡對於中國拐賣婦女現象的討論。有律師對BBC中文指出，此次事件或許涉及強姦罪、虐待罪等，目前中國的立法存在缺陷，對拐賣中的賣方處罰非常嚴厲，但是對買方處罰較輕。

四次通報四個說法

網上流傳的視頻中，一名中年女子衣著單薄，手中拿著一把筷子，她的脖子上拴著長長的鐵鏈，被鎖在一間破屋中。輿論引爆後，當地政府先後發佈四個通告，但通告前後說法不一，反而加劇了公眾的質疑。

1月28日，徐州豐縣縣委宣傳部通告指，網民反映的女子為楊某俠，患有精神疾病，1998年8月與豐縣歡口鎮董某民領證結婚，不存在拐賣行為。通告還稱，家人和鄰居反映，楊某俠經常無故毆打孩子和老人。

但1月30日，豐縣縣委宣傳部發佈的第二份通告卻改變了此前說法，稱楊某俠1998年6月在歡口鎮與山東魚台縣交界處流浪乞討時，被董某民父親董某更（已故）收留，此後與董某民生活在一起。

通告稱，楊某俠患有精神分裂症，「為防止楊某俠犯病時傷人，董某民暫時使用鎖鏈約束其行為，精神狀態穩定後便將鎖鏈拿下」。

不過，徐州市委市政府聯合調查組在2月7日又給出了另外的說法，稱楊某俠原名為小花梅（父母已故），雲南省福貢縣亞谷村人。同村的桑某某（女，當時已嫁至江蘇省東海縣）將小花梅帶至江蘇治病。

圖像來源，Feng County Government 圖像加註文字， 事件發生的江蘇徐州豐縣政府回應稱，迅速成立了聯合調查組。

「桑某某稱，當年她受小花梅母親所托，帶小花梅到江蘇治病並找個好人家嫁了，兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人。」通報稱。但不少網友指出，這種說法不合常理，如果桑某某受小花梅母親所托，為何後續未告知小花梅家人？

許多網民並不信任官方的通報。微博網民「·SerendipityLuck」說：「你們三次調查三次結果不一樣！！！到底還要幾次才能說真話。」

微博網民「野草補果」認為，重點是深挖事情發生的原因，真真切切給出事後的公平。

「迄今為止，徐州豐縣八孩，當地出了三份通告。我們的焦點不能被模糊，很簡單，就四個問題：1.誰害了她？2.害她的人將要付出怎樣的代價？3.和她同樣境遇的人，能不能得到解救？4.多年以來，當地瀆職的人們，要接受怎樣的處罰？」 「野草補果」說。

直到周四（2月10日）徐州市委市政府調查組給出的第四份通報終於披露，事件中確實存在拐賣行為：董某民涉嫌非法拘禁罪，桑某妞和其丈夫時某忠涉嫌拐賣婦女罪，三人已被採取刑事強制措施。

但網友的追問並未停止。有網友指出，董某民是否只涉嫌非法拘禁罪？是否存在強姦罪和虐待罪？結婚證是如何辦理的？有哪些公職人員牽涉其中？還有網友提出，要看看該地其他人家是否存在類似問題。

涉嫌強姦及虐待

中國刑事律師莫少平對BBC中文解析了事件中可能存在的違法情況。他認為，如果這名女子是精神病人，男方就涉嫌強姦罪。

「這是有法律明文規定的，與智障或精神病人髮生性關係，不管是什麼情況，那都是以強姦罪來論處。」他說。

莫少平還指出，男方用鐵鏈拴著這名女子涉嫌虐待罪。

圖像來源，Getty Images

「如果對這些精神病人進行管束的話，必須是由特定機構或者特定的醫務人員（進行），比如精神病院，而且管束通常的手段就是束帶，也不會是那種虐待性質的。」莫少平解釋。

另外，莫少平還指出，因為精神病人不能合法登記結婚，需要調查當地公安和婚姻登記機關是否存在失職瀆職的行為，婚姻登記機關是否盡職盡責去查驗了女子本人的精神情況。

女性權益

此次事件也再次引發公眾對於拐賣婦女和女性權益的討論。

莫少平認為，拐賣婦女的現象在中國存續多年，但都未得到根治。他認為，中國在立法上存在缺陷，對拐賣人即賣方處罰比較重，但對買方處罰特別輕。

他建議，買方和賣方應該「同罪同罰」。

中國政法大學刑法學教授羅翔的講課視頻近日在網絡廣為流傳。羅翔在視頻中稱，買一名女子判三年以下有期徒刑、拘役或管制，但買一隻鸚鵡判刑是五年以下。

「你連鸚鵡都比不上啊，因為鸚鵡都比你貴啊。」羅翔說。

中國《婦女權益保障法》將進行第三次修訂。莫少平指出，目前的法律沒有對精神病人和智障人士有特定的保護條款。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 莫少平認為，拐賣婦女的現象在中國存續多年，但都未得到根治。

他認為，修訂法律時，此次事件或許有助於促進立法，將有關精神病人和智障人士保護條款補充進去。

「雅芳-為平婦女支持熱線」負責人馮媛則對BBC中文表示，在打擊拐賣方面，應該關注有關責任部門是否盡責履責。

「我們在預防這方面，政府或者其他的社會部門有哪些責任？如果沒有盡到這些責任，如果沒有盡到這些義務，該承擔一些什麼樣的法律責任？」

馮媛還指出，解救被拐賣的婦女的過程中，如何幫助她們重建生活，特別是尊重她們的意願、照顧到她們的親子關係還需要有更多討論和關注。