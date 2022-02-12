北京冬奧：沒有普通現場觀眾的場館是什麼情況

麥笛文（Stephen McDonell)

BBC駐北京記者

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 受新冠肺炎疫情影響，一般北京市民不能買票觀看冬季奧運賽事。

東京奧運和北京冬季奧運都是在新冠肺炎疫情期間舉行，但北京冬奧主辦方，仍然找到方法，讓一些觀眾進入比賽場地觀賞比賽，他們是怎樣做到的呢？

賽道上運動員在雪地上高速滑過，往往靠著賽道最邊緣的位置轉彎，就是為了以最快的時間完成項目，為自己的國家爭光。

他們滑過的時候，賽道旁邊坐著一些觀眾，包括兩名拿著中國國旗的大學生。每當有中國運動員比賽時，她們就會興奮地打氣，但除了中國運動員，她們也會為其他國家的運動員打氣。

她們其中一個跟我說，她對滑雪一無所知，她們到場觀看賽事「只是為運動員打氣，感受現場氣氛，這不錯」。

除了這些大學生，她們後方還有數名國企員工坐在一起。其中一名年青女士高興地揮舞著一支印有奧運吉祥物的旗幟。

她跟我說，他們全都是同事。「我很慶幸自己有機會來這裏，而其他大部份人都錯失了這個機會。在這裏真好。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東京奧運和北京冬季奧運都是在新冠肺炎疫情期間舉行。

非一般觀眾

這些人都是少數獲邀的幸運兒，這個簇新的體育館中，部份位置就是留給他們觀賽。

為了防止新冠肺炎疫情擴散，冬奧會的運動員和工作人員都在一個閉環裏，不會跟外界有接觸。而為了保持這個閉環，主辦方費心地把這個場館分為不同部份，讓雙方不會有任何接觸。

被選為這些奧運賽事的觀眾，大都是來自共產黨組織、國企或學生團體的成員，另外還有一些地方官員、贊助商的職員和小部份外國使節。他們乘坐大巴到比賽場地，而且需要遵守某些規定。

冬奧主辦方的想法是，相比起一般公眾，這些人大多會願意遵守這些規定。這就能讓冬奧比賽場地仍然有一點現場觀眾，同時又不使新冠病毒在追求「清零」的中國擴散。

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此外，比賽場地還有一個特殊群組，也就是外媒。

主辦方容許外國媒體駐北京的記者進入賽事場地，安排與其他觀眾差不多，我是其中一員。

我們在進入場館前96小時和24小時，要先後做兩次新冠病毒檢測。規則同時訂明，離開後3天和一星期後，也要進行檢測。而在場館期間，需要戴上N95口罩。

現場觀眾必須完成接種新冠肺炎疫苗，包括第三針，也就是加強劑。

前往比賽場地時，一些臉上掛著微笑的志願者會為我們指路，進入場館的大門經過特別安排，只會通往我們獲准停留的區域。

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在中國買東西的時候，不會有人使用現金，而是利用微信支付等方式付款。但在奧運場館內，不少店子卻不接受微信支付，我想這大槪與贊助商有關。

我想買喝的，店員卻問我：「你有Visa卡嗎？」我回道：「嗯，沒有。」

另一個選項是付現金，但感覺怪怪的，我已經記不得上一次在中國用現金買東西是什麼時候。

問題是，他們沒有零錢找贖。

還好，店員願意以他的Visa卡為我付款，然後我從自己的微信支付帳號給他轉錢，問題終於解決。

為每個運動員「加油」

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比賽場館有一個引人注目的、流線型的設計，燈光也不斷地閃爍著，從裏邊看來是新簇簇的。

主辦方甚至給我們送一對即棄的太陽鏡，如果我們覺得冰面上反射的光太刺眼，就可以戴上。

各種限制現場觀賽的措施，令場館內只有少於一半座位有觀眾坐著，氣氛十分友善，不像平時一樣有競爭的感覺，他們會為所有運動員打氣。

我兩天後再到場觀看花樣滑冰項目，現場氣氛也是差不多，每當有運動員跌倒，觀眾席上就會傳來「加油」的呼聲。

觀眾最賣力打氣的目標不是中國運動員，而是日本花樣滑冰好手羽手結弦。他出戰冬奧前在中國已經有不少粉絲，這在一個日本運動員來說較為少見。

但競速項目上，荷蘭選手似乎不用現場觀眾打氣，也能輕易打敗所有對手。當荷蘭選手凖備踏上頒獎平台時，我看見一些競速滑冰的新手指著他們，讚嘆地點著頭聊天。

這天晚上感覺不錯，但看著四周空著的位置，總是希望這個場館坐滿人，為運動場上的選手打氣。

在新冠疫情時代，這種半空的場館是正常的，但冬奧是一個四年才出現一次的盛會。

跟去年舉辦的東京奧運一樣，現場有一種接受現實的氣氛，但大家仍然會想如果沒有新冠肺炎，會是怎樣的情況。