老友記：中國視頻網站被指刪除劇集LGBT內容

28 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 數家中國流媒體平台被指審查了美國熱門情景喜劇《老友記》（Friends）中的同性戀情節。

數家中國流媒體平台被指審查了美國熱門情景喜劇《老友記》（Friends）中的同性戀等情節。

本周早些時候，這部電視劇在騰訊、嗶哩嗶哩、搜狐、愛奇藝和阿里巴巴旗下的優酷網站上重新播出。

但中國粉絲們抱怨，一些場景被刪除，包括那些提到女同性戀角色的場景，以及另一個有同性接吻的場景。

目前還不清楚這些場景被刪除的原因，也沒有平台對這些指控做出公開回應。

《老友記》於1994年至2004年播出，故事設定在紐約市，圍繞由詹妮弗·安妮斯頓、柯特妮·考克斯、麗莎·庫卓、馬特·勒布朗、馬修·派瑞和大衛·修蒙飾演的一群朋友展開。

《老友記》在中國有大量粉絲，許多中國千禧一代稱讚這部劇教了他們英語，並向他們介紹了美國文化。

搜狐在2012年至2018年期間擁有轉播權，並在當時播放了未經審查的完整劇集。

中國粉絲在社交媒體上分享了他們對該片重新上映並被刪減的失望。

在一個場景中，劇中人物羅斯（Ross）的前妻意識到自己是同性戀後離開了他，但對話被刪除。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， Lady Gaga在2016年與達賴喇嘛會面後被禁止在中國巡演。

據《南華早報》報道，劇中還有明顯錯誤的字幕，被用來淡化性話題。在一個場景中，「多重性高潮」（multiple organisms) 翻譯成了「女人有沒完沒了的八卦」。

「它不僅忽視了女性的性慾和樂趣……（它）也強化了對女性的性別刻板印象，」一名用戶在社交媒體網站微博上寫道。

另一位用戶寫道：「如果你不能在當前的環境下發佈完整的版本，那就不要進口了。」

一些用戶呼籲抵制該劇集以表達抗議。

近日，「老友記被刪減」成為微博上的熱門話題。但周日，對這個話題和其他變體的搜索結果要麼是零，要麼結果有限，表明討論可能已經引起了中國審查機構的注意。

近年來，中國關閉了數萬個含有「低俗」和色情內容以及其他被視為非法或反華內容的網站和社交媒體賬戶。

在去年播出的《老友記》重聚特別節目中，Lady Gaga、賈斯汀·比伯、防彈少年團的畫面被刪除。

目前還不清楚為什麼被刪除，但他們此前都曾被指控冒犯中國。例如，Lady Gaga在2016年與達賴喇嘛會面後被禁止在中國巡演。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《搏擊俱樂部》導演大衛·芬奇在2009年頒獎禮上與演員布拉德·皮特和愛德華·諾頓合影。

數日前，中國視頻網站就曾因審查電影引起討論。

1999年的美國黑色幽默電影《搏擊俱樂部》（Fight Club，又譯斗陣俱樂部、搏擊會）在中國的騰訊視頻網站播放遭到刪改，結局部分被改為當局大獲全勝。