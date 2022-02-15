徐州八孩母親案：知名作家嚴歌苓批評習近平遭中國網絡審查

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 63歲的嚴歌苓是在中國有著相當名氣的作家與編劇。

知名美籍華人作家嚴歌苓近日在一檔網絡談話節目中談及中國的人口拐賣問題，批評中國領導人習近平「就是人販子」，這導致她迅速被多個中國網站和社交媒體平台封殺。

該節目名為《文明客廳》，是前中國人民大學社會學系副教授周孝正在YouTube開設的自媒體節目。在2月11日的節目中，兩人通過視頻聊起近期引發公憤的「徐州八孩母親」一案。

63歲的嚴歌苓是在中國有著相當名氣的作家與編劇。她的作品包括《金陵十三釵》、《芳華》等。她在作品中常以女性視角聚焦女性的人生經歷。在創作之外，她也常就社會議題發聲。

批評習近平

在這段四十分鐘節目的開頭，嚴歌苓和周孝正從徐州八孩母親一案聊到中國棄嬰的海外領養問題。周孝正提到，在過去數年，有大量中國嬰兒被外國好心人收養，而他們卻被反過來要求支付高額領養費。

周孝正進而情緒激動地批評中國政府的收養政策：「憑什麼你要錢啊……這個人販子根本就不僅是徐州的人販子，習近平就是人販子。」

「對，習近平就是人販子」，嚴歌苓附和道，並爆了一句粗口。

兩人對話的影片隨後在推特等海外社交媒體廣為流傳，一些網民稱讚嚴歌苓「有社會責任感」、「敢講話」。

但在中國境內，情況則大不一樣。她的微博賬號迅速遭到刪除，無法查詢到賬號。在微博檢索有關「嚴歌苓」的內容也為空，系統顯示「根據相關法律法規和政策，搜索結果未予顯示」。

她在百度百科和書評及影評網站豆瓣上的個人資料頁面也被刪除。在豆瓣檢索「嚴歌苓」，同樣提示由於「法律法規和政策」無法顯示結果。

一些視頻網站也不例外。在嗶哩嗶哩（Bilibili）上，系統告訴希望查詢這位作家信息的人們：「什麼都沒找到啊」。

還有多名微信用戶對BBC表示，他們疑因在微信上分享有關視頻，導致個人微信賬號遭到封禁。

「我只是給別人髮了那個（批評習近平）視頻，幾個小時後微信就被退出了，然後再登陸就說我是『傳播惡性謠言』，永久封禁，」一名微信用戶說。「這個號我都用了十年了。」

不過，截至周二（2月15日）下午，在中國的電商網站淘寶網和當當網上，嚴歌苓的書籍仍然在售，似乎未受到影響。

憤怒撰文

在此次因批評習近平遭網絡審查之前，嚴歌苓便就徐州八孩母親事件發聲，撰寫了《母親啊，母親》一文。該文章在社交媒體廣為流傳，但隨即遭到刪除。

在中國虎年新年前夕，徐州豐縣一名生育了8個孩子的母親的經歷在社交媒體上引起廣泛關注和同情。事情源於一段視頻顯示，這名母親被用鏈條鎖在一個簡陋的屋內，蓬頭垢面、沒有穿鞋。很多人質疑她曾遭到拐賣，並在非自願的情況下結婚和生育。

圖像來源，Douyin 圖像加註文字， 凖備喜迎新春佳節的中國網民看到這樣的短視頻後極為憤怒。豐縣政府面對洶湧輿情做出回應，但並未能解答所有的問題。

輿論引爆後，當地政府先後發佈四個通告，但通告前後說法不一，反而加劇了公眾的質疑。在最新一份公告中，當局稱已經以「涉嫌非法拘禁罪、涉嫌拐賣婦女罪」對三人「採取刑事強制措施」。

「我做過女兒嚴歌苓，做過戰士嚴歌苓，也一直在做作家嚴歌苓，但今天的我，僅僅是母親嚴歌苓。」嚴歌苓在她的文章中寫道。

「那是怎樣的身體啊，二十多年經受不止息的蹂躪，被打掉了牙，被扯落了發，被當成一個器皿盛裝獸慾，被實施一個逆向進化：從人至非人。」

她在文章的最後稱：「你問：你幹嘛憤怒？我答：因為你不憤怒。」

在中國，政府的批評者經常受到嚴厲的審查，而當這種批評指向國家領導人，懲罰往往嚴重得多。2020年，曾撰文嚴厲批評習近平的中國企業家任志強被以貪污和受賄的名義重判18年。

2018年，一名女子在上海一座大廈前向帶有習近平畫像的宣傳畫潑墨，表達不滿，她隨後被當局人員帶走。

嚴歌苓是誰？

嚴歌苓1958年出生於上海的一個書香世家，她在1970年代初參軍入伍，進入成都軍區文工團成為舞蹈演員。1979年，她在中越戰爭中擔任戰地記者，隨後開始在文壇展露頭角。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1989年，嚴歌苓前往美國留學，並在美國定居。

1989年，她前往美國留學，並在美國定居。其丈夫王樂仁（Lawrence A. Walker）是美國國務院外交官，曾任美國在台協會台北辦事處新聞科長。

在隨後的歲月，她創作了多個膾炙人口的小說與電影劇本，包括《天浴》、《陸犯焉識》、《芳華》、《金陵十三釵》等，使她在中國擁有廣泛知名度。

其中，《陸犯焉識》在2014年被知名導演張藝謀拍攝成電影《歸來》，而她在2008年創作的中篇小說《誰家有女初長成》則即是以婦女被拐賣為背景。