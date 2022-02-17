中國2022全方位增加太空活動：發射至少140個航天器並完成空間站

34 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 天宮空間站一直被中國當作科技強國，航天強國的標誌性

中國計劃2022年把至少140個航天器送進太空並全面建成空間站。天宮空間站一直被中國當作科技強國、航天強國的標誌。

中國主要的航天公司計劃2022年進行50多次宇航發射，把至少140個航天器送進太空，其中包括全面建成常年駐人的天宮空間站。

中國在2016-2021年間進行了207次太空發射，是之前5年的兩倍。2021年中國完成了55次太空發射。

天宮空間站一直被中國當作科技強國、航天強國的標誌。

西方媒體也曾分析稱，具有多用途的太空技術「關乎科技發展和一個國家的國際地位」。

天宮空間站

中國航天科技集團在2月9日公布了《中國航天科技活動藍皮書(2021年)》。該集團在發佈會上表示，2022年要進行6次同天宮空間站對接的發射，全面建成以天和核心艙為控制中心，問天，夢天實驗艙為主要實驗平台的天宮空間站。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國今年計劃進行50多次宇航發射，把140多個航天器送進太空

中國是世界上第三個將宇航員送入太空的國家。

據航天科技集團專家介紹，該集團今年進行的6次同空間站對接的發射中有兩次貨運飛船發射，以及兩次載人飛船發射，以及問天實驗艙和夢天實驗艙的兩次發射。

目前在天河核心艙的三個宇航員將在3月返回地球，屆時他們將成為中國首批完成了6個月太空飛行的宇航員。

按計劃搭載3名宇航員的神州-14號飛船在5月發射，他們將替換在天宮太空站核心艙的宇航員，並且為新太空艙對接做凖備，全面建成中國的空間站。

中國的太空計劃一直受到國際間、特別是美國的密切關注。

在蘇聯解體後的一些年中，美國在太空領域沒有了競爭者，穩居主宰地位。但近年來，美國觀察家和政客多次警告說，中國正在迅猛發展自己的太空能力，美國的主宰地位正受到來自中國的挑戰。

美國分析人士曾經形容，中國建立載人空間站「把中美兩國在經濟、技術和地緣政治的競爭推向太空」。

火箭和衛星

中國航天科技集團在《藍皮書》中還透露，今年的發射計劃還包括首次發射長征-6A運載火箭以及多型商業運載火箭。長征-6A中型運載火箭是中國研發的第一款固液混合燃料的火箭，本來計劃在2020年首飛，但首飛時間被推遲到了今年。

高通量通信衛星，中國今年已經成功進行過兩次發射，包括1月17日用長征-2D運載火箭發射的試驗13號衛星，據中國國家航天局說，那是一顆「太空環境偵測和相關技術試驗」的衛星。

試驗13號衛星發射成功被中國媒體稱為今年中國首次航天發射的「開門紅」。中國媒體報道說，試驗13號衛星是一顆通訊能力空前的衛星，「將極大促進中國衛星通訊技術」。

新華社報道說，中國計劃利用這種高通量通信衛星在未來3年內用衛星組成高寬帶移動通信系統覆蓋大部分地區和近海海域，在飛機機艙內，高速運行的高鐵上，以及偏遠的山區實現便捷高速上網。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國衛星顯示在地球同步軌道上捕捉其他衛星的能力受到美國關注

空間軍事潛力

2021年中國完成了55次太空發射，中國航天科技集團進行了其中48次發射。這些太空發射並不包括許多報道提及的能夠攜帶核彈頭的高超音速軌道飛行器試驗。

2022年1月底，美國媒體根據美國一家商業空間監測公司（ExoAnalytic Solutions）的報道說，1月22日，中國的實踐-21號衛星將一顆失效的北斗導航衛星拖離地球同步軌道。

中國官方並未證實發生了上述太空拖移活動。

世界上其它許多國家也在開發清除空間垃圾的技術。但是一些美國官員對中國實踐-21號的「捉衛星」操作表示擔憂。

美國媒體報道稱，雖然中國當局對上述空間活動三緘其口，但中國的衛星在地球同步軌道上捕捉衛星顯示出某種令人擔憂的能力。

美國太空司令部指揮官迪金森（James Dickinson）認為中國可以利用這種衛星技術捕捉其他衛星。

今年1月，中國航天科技集團和其他兩個中國公司成為美國的制裁目標，這幾個中國公司被指「從事導彈技術擴散活動」。

「民企進入航天業」

與此同時，美國的《太空新聞》網站報道預測，在2022年還會有更多的商業機構加入中國的航天發射計劃。

中國的民營企業藍箭航天空間科技公司計劃在今年第一季度發射朱雀-2號火箭，那是該公司自主研發的用液氧甲烷做燃料的中型運載火箭。由於新冠疫情發射被推遲了兩年。