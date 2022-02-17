香港疫情：確診數激增下 清零與封城的討論

44 分钟前

圖像來源，Getty Images

香港第五波疫情仍在持續升溫。周三（2月16日）單日新增病例再次創新高，超過4000宗，初步陽性個案則有約7000宗。

醫學專家對BBC中文表示，在疫情急劇增長階段，討論「清零」還是「與病毒共存」沒有意義，首要任務是減少新增確診數，讓疫情逐步受控，但封城的措施收不到效果。

確診數仍快速增長

香港衛生防護中心周三通報，單日新增新冠病毒確診4285宗，除了21宗輸入個案，其餘全都是本地病例，初步陽性個案有約7000宗。

香港衛生防護中心指出，確診數上升趨勢未見回落，有20間長者或殘疾人士院舍出現感染。

周三，有9名感染者去世，包括一名100歲女患者，1名3歲女童，其餘7人年齡由37歲至97歲；17名確診者情況危殆，超過2600名確診患者留院。

疫情大規模爆發導致醫院牀位不足，大批患者等候入院。香港電台引述消息指，截至周三有約12000名確診及初步確診者等候入院。香港醫管局稱，公立醫院隔離病牀使用率超過九成，達到可接受病人的上限，目前在想不同方法改善情況。

香港特首林鄭月娥表示，確診個案升幅前所未見，超過特區政府隔離設施的承載能力。特區政府將借用新落成的公共屋邨做隔離設施，也會徵用大學宿舍和酒店。

對於確診數急劇上升，香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁並不擔憂。他指出，絶大多數患者都是輕症或無症狀，「情況實際上是，社區有很多初步確診的人，他還沒有真正確診，就已經康復了。」

他認為，香港醫療系統沒有崩潰的風險，目前九成五以上的病人並不需要入院治療，病人如果出現呼吸困難的情況、需要吸氧，或本身有高危因素：年紀大或很小、懷孕或患有糖尿病、高血壓等才需要入院。

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但他指出，確診數距離最高點仍有一段距離，如果能找出病毒載量高的、有可能造成超級傳播的人，這些患者沒有傳染給他人，疫情就會慢慢走向終結；如果這些患者仍然傳給很多人，或者與許多人同住，疫情就會繼續擴散。

金冬雁說，香港政府採取了很多措施，但很多都沒有落實，包括隔離設施等，「這些都要等到一一解決才能夠看到疫情有減緩跡象，目前絶對還是在上升」。

習近平指示

《文匯報》與《大公報》周三報道，中國領導人習近平做出指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前「壓倒一切的」任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

中國副總理韓正則指示中央有關部門和廣東省，解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求。

另外，香港多家媒體報道，有15人從香港東涌碼頭偷渡到珠海，至少4人確診，疫情波及廣東及湖南省。

湖南省郴州公安局周三通報兩宗確診病例，稱兩人通過非法途徑從香港入境廣東省珠海市斗門區。兩人因涉嫌妨害傳染病防治罪等罪名，已被當地公安立案偵查。

廣東省已發出緊急通知，要求各市加強防控措施。珠海市斗門區和金灣區疫情防控指揮辦甚至發佈通告，鼓勵民眾舉報反走私反偷渡線索，最高獎勵10萬元人民幣。

封城與清零討論

香港疫情大規模爆發引發封城的傳言，但特首林鄭月娥稱沒有計劃大規模封城，現在的抗疫措施仍然有效。

金冬雁認為，封城「是絶對沒有必要的，是絶對收不到效果的」。

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他指出，如果封城，會造成家庭爆發；從實際出發，也會有許多問題：其他疾病患者，如腫瘤病、心血管病患者會否耽誤治療？如果市民待在家不能走動，誰來提供生活的基本需要？

除了封城外，香港社會也一直在討論是否要堅持與大陸一致的「動態清零」政策，還是轉向英國、新加坡等國推行的「與病毒共存」。林鄭月娥稱，向病毒投降並非選項，特區政府仍然以「動態清零」為目標應對第五波疫情。

金冬雁認為，在疫情急劇爆發階段，討論「動態清零」還是「與病毒共存」，沒有意義。

「從香港來說，現在無論是『動態清零』還是『與病毒共存』，都要把確診數減下來，讓疫情趨向於受控，或者是降低到可以接受的範圍，到那個時候才要討論到底是清零還是不清零。」金冬雁說，「現在是處於一個急劇爆發的階段，我們當然不是想讓大家盡量多地感染，而是希望感染能夠少一些，造成的危害要減小，特別是要救治老人、孕婦、小孩，然後希望整體規模別那麼大，那麼大的話就控制不住了。」

耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希對BBC中文指出，民眾的防疫疲勞情緒激增令人擔憂，這使各項公共衛生防疫措施的落實大打折扣。

「我認為即使無法追加新的防疫措施，香港應當盡可能保持現有的措施，即使動態清零已相當困難，甚至不可能，但只要是能通過公共衛生措施一定程度減緩病毒傳播，就能夠給醫療系統的應對贏得時間，避免醫療資源的擠兌和重大傷亡。」陳希說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 日確診過千、菜價爆漲與堅持清零，香港市民如何看待嚴峻疫情

他指出，香港衛生部門應通盤估算維持目前防疫手段的住院峰值，以及在多大程度上會超過醫療體系可容納的極限，盡快與中國大陸衛生部門在醫療資源救助上做出協作安排，比如轉運重症病人、建立方艙醫院。

陳希注意到，近幾日香港疫苗注射人數有增加。他指出，應集中資源，加強疫苗接種，尤其是重點人群，以減少重症。

根據香港衛生防護中心的數據，目前香港有84%的人口接種了第一針疫苗，超過74%接種了第二針。