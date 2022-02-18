北京冬奧：組委會發言人指人權侵害相關報道是「謊言」

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 嚴家蓉曾是中國駐聯合國大會代表。

北京冬奧會可能再次面臨政治爭議，組委會官員聲稱有關侵害新疆維吾爾族人權的報道是「謊言」。

北京冬奧組委會發言人嚴家蓉還重申，台灣是中國的一部分。

北京一直將有自治民主制度的台灣視為其領土的一部分。

國際奧委會（IOC）反覆重申，奧運會應該脫離政治。

嚴家蓉是在周四（2月17日）的媒體簡報會上作出相關的評論。

國際奧委會發言人馬克·亞當斯（Mark Adams）在一個新聞發佈會上被問及有關台灣在周日閉幕式上將如何出現的問題。

在亞當斯發言後，嚴家蓉表示「只有一個中國」。

她的言論重申了中國對於台灣是其「神聖」領土的立場。過去一年，中國加強了力度，在其國際盟友當中孤立這座島嶼。

稍後，一名記者向IOC提問有關用於製衣的中國新疆原料問題時，嚴家蓉進行了干預。

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她表示，有關新疆「所謂」強迫勞動的說法是一些組織有意製造的「謊言」。

人權組織指控一些紡織公司從新疆地區獲取原料，無視當地對維吾爾族人的侵害。

中國否認所有關於分割人權的指控，也反覆否認在新疆有強迫勞動營的指控。

美國指控中國對維吾爾的壓迫是「種族滅絶」——中國一直強烈否認這一指控。

本屆冬奧會受到美國、英國等西方國家以人權紀錄為由的外交抵制，而國際奧委會一直試圖讓政治遠離北京冬奧。

運動員被要求緊守國際奧委會第50條凖則，禁止在領獎台和比賽中發表政治言論。

該守則在去年東京奧運會之前作了些微修改，允許在事先經過IOC知悉的情況下在賽場上做出某一些抗議舉動。在本屆冬奧會之前，這一條守則成為了焦點。

「我們一直反對將奧運會政治化，」嚴家蓉說。她表示，國際奧委會有206個成員，包括中華人民共和國奧委會，也包括中華台北奧委會。

在北京堅持的「一個中國」政策下，台灣以「中華台北」的名義參加奧運會等大多數體育賽事。

一月，中華台北代表團原本表示，由於航班的安排和新冠防疫措施考慮，不會出席北京冬奧開幕式。