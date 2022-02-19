新冠肺炎：為什麼香港醫院出現「爆滿」的情況

18 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港一些求診者一度需要在醫院大樓外的室外空間等候治療。

隨著香港第五波新冠肺炎疫情發展，確診數字大增，近兩個星期的新增確診個案數量，已經超過過去兩年疫情的總和。而當地至今總共有超過260宗因為新冠肺炎而死亡的個案，其中最少50例是二月至今最新一波疫情中死亡的個案。

香港目前大部份的新冠肺炎確診個案都與奧密克戎（Omicron）變種有關。研究普遍認為，這個變種與之前發現的新冠病毒變種相比，傳染力雖然較高，但造成重症的機會較低。

雖然如此，香港當局早前仍然一度建議，接受快速測試後發現自己可能感染病毒的市民前往醫院。這個說法被指令大量懷疑染上病毒的人士到醫院求診，令當地出現一些病者需要在室外等候住院的畫面。

有分析認為，香港近日出現醫療系統超出負荷的情況，不是因為有大量重症病人，而主要是因為當地沒有有效地分流新冠肺炎確診者。由於香港的居住環境狹小，染病者並不適合在家中治療，因此仍然需要大量增加隔離設施，防止病毒傳染給家人。

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香港至今仍然跟隨中國大陸採取「清零」政策，因此投放大量資源對病毒進行追蹤工作，當地也繼續實行嚴厲的社交距離限制措施。

香港在應對新冠肺炎初期、以至德爾塔（Delta）變種時，處理方案與其他地區一樣，都會把所有確診者送到醫院或隔離設施。

但隨著研究發現最新的奧密克戎變種導致重症比例較少，不少地區已經不會把輕症病者送到醫院，改為要求他們居家治療。雖然香港當局也指出當地的奧密克戎變種引起的疫情中大部份是輕症，但是在新一波疫情暴發初期仍然繼續將絶大部份病人送進醫院。

這令醫院求診的人數大幅上升，增加醫療系統的負擔，不少病人因為醫院空間太少，只能被安排在室外的地方等候。

低住院率

許多國家現時的新冠肺炎疫情，都與奧密克戎變種有關，但普遍住院率都比之前的新冠肺炎病毒疫情要低。

其中，今年一月在英國每100萬名新冠肺炎病人中，只有291人需要住院，比去年同一時間有576人需要住院的比率幾乎下降一半。而在法國，今年一月每100萬名新冠肺炎確診者中只有347人需要住院，比去年11月有490人需要住院少。

新加坡也有類似的情況。當地衛生部部長王乙康早前表示，二月首兩個星期的新冠肺炎確診個案，雖然比去年10月尾至11月中德爾塔變種病毒引起的疫情高峰期時更高，但每日平均只有2至3名患者感染奧密克戎變種死亡，遠比德爾塔疫情高峰期時平均每天有13人死亡低。

但並不是每個國家都錄得這種下降趨勢。美國在一月每100萬名新冠肺炎病人中，就有411人需要住院，比去年一月每100萬名新冠肺炎病人中有400人需要住院為高。當地因染病毒死亡的人中，大部份都是超過65歲或沒有接種疫苗的人士。

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醫院系統可以應付？

香港的情況其實差不多。香港呼吸系統專科醫生梁子超指出，奧密克戎變種引起的確診個案中，約80%的確診者初斯病況輕微，只有低於兩成確診者病況嚴重。而香港近日出現醫療系統超出負荷的情況，主要是因為當地沒有有效地分流新冠肺炎確診者。

香港政府至今已經開設一些指定診所，讓只有輕微病徵的人求診，減輕醫院的負擔，同時借用當地一些酒店讓只有輕微或無徵狀的患者隔離。

不同醫院也開始改動院內的空間，騰出空間讓病人在室內等候治療，現在需要在室外等候的病人數量已經大大減少。