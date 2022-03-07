香港疫情：在每天確診數萬的情況下染疫，BBC記者親身體驗求驗求診難

BBC中文記者

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36 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港醫院人滿為患，當局呼籲輕症患者不要前往公立醫院急症室。

2月中旬，我的家人出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等病症，使用自行購買的快速病毒抗原測試劑，結果呈陽性，我也未能倖免，翌日快測結果同樣呈陽性。

雖然已打兩劑復必泰（BioNTech）疫苗，但我的病情不輕，體溫一度超過40度，喉嚨腫痛得無法說話和進食，一度在睡覺時有少許呼吸困難，掙扎是否應該去急症室。

但香港疫情愈趨嚴重，確診數字不斷上升，近期每天確診數以萬計，累計這一波疫情造成過千人死亡，大部分是長者或沒有接種疫苗的人。

香港醫療體系在崩潰邊緣，社交媒體不斷流傳著病人塞爆醫院的片段，一度有病人需要在嚴寒的天氣下在醫院外等候或接受治療。

最後，我選擇了和很多香港市民一樣的決定，自行家居隔離，學習「與病毒共存」。

求醫難確診難

香港當局呼籲輕症患者切勿前往醫院，但可以選擇到特別設立的指定診所求醫。

這些診所運作執行上處理方式不一，一些診所認為我們未被當局正式判斷確診，而拒絶讓我們預約，但後來這些診所又接受快檢呈陽性的患者預約。

但首先，你要成功打通電話預約。

圖像加註文字， 一些香港計程車成為了政府指定的抗疫的士，司機日薪三千港元，市民可透過電話及網上預約，從住所前往指定診所。

「你所撥打的號碼暫時未能接通……」連續兩天，我們從早上9時，不斷打電話，到診所關門的時間，電話也沒有成功接通。後來當地新聞報道，這些診所早已預約爆滿，診所外則有人投訴求醫無門。

患者可以求助私家醫生或醫院？可惜的是香港的多家私家醫院已表明拒絶接待所有新冠患者，並把發現的所有個案轉介公立醫院，這一情況遭香港政府專家顧問袁國勇教授批評「道德錯誤」、「對不起市民」。

我聯繫的幾名相熟私家醫生也透過電話向我表明，不會接待新冠相關個案，其中一名不願意署名的私家醫生對我說：「你就算來我也只是給你止痛藥，普通咳水，你只有多多休息。」

我也嘗試尋找一些可提供網上診症的平台，這些平台不多，以中醫為主，但問題是當我喉嚨痛至不能發聲，也不知道如何透過電話讓他幫我診症。

對於上班族來說，他們需要求醫的另一個原因，是需要病假紙——香港許多公司提供彈性安排措施，讓員工只需提供快測結果便能夠領取病假；但也有很多公司需要當局一紙證明，這些人在別無選擇的情況下，最後也是被迫前往公立醫院的急症室。這成了一個惡性循環，增加了公共醫療醫系的壓力。

要得到當局的一紙或一則簡訊證明，需要很大的耐性，在我發病初期，香港政府並未承認市面買到的快速病毒測試劑的結果，當局建議自行檢測呈陽性的患者，要自我隔離，並委託健康親友到指定地點取得深喉唾液樣本樽，再在特定時間交回收樽的地點，由當局檢測後判斷該名患者是否確診和繼續追蹤隔離工作。

能接受這種正式檢測的先決條件是你的親友也要健康，但當身邊好多人都快測陽性，或是有同住家人陽性，迫不得已下，一些患者也要親身出門去尋覓檢測樽。

提供深喉唾液樣本樽的地點遍布全港多間郵局、診所或是港鐵站，但每間提供的樽數有限，你要早上7、8時冒著寒冷天氣排隊取樽，每人限取一樽，如果一家三口患病，嚴格來說需要三個健康親友幫忙取得樣本樽，又或是拜託一人分開幾天取樽。

圖像加註文字， 港府在2月25日開始修改凖則，承認快速抗原測試檢測結果。

由快測陽性，到取得所有深喉唾液樣本樽，花了足足3天，交出樣本後，又等了6天，才終於收到當局發來的簡訊，通知我「初步確診」，根據香港衛生部門原本的指引，患者進行第一次核酸檢測後，結果呈陽性的話即屬「初步確診」，重覆檢測確認陽性後，才算作正式確診。

由發病到正式收到當局通知「初步確診」，我前後花了9天。從收到通知到現在，又大約一周過去，也沒有任何衛生部門的人打電話給我，追蹤我的行蹤、感染源頭和密切接觸者。

這也沒辦法，確診人數太多，衛生部門太忙了。

意識到確診數字急升的港府在2月25日開始修改凖則，承認快速抗原測試檢測結果，如結果陽性也會被接納為確診個案，並將推出網上登記系統，讓民眾自行登記。如果患者自行發現自己陽性後約一周，如果快測結果連續兩天呈陰性，可被視為康復可外出，家居接觸者也是有差不多的限制。

換言之，很多人得到當局檢測結果時，其實已可能自行把自己視為康復者，又或是從頭到尾，都依靠患者是否自行做到嚴謹的居家隔離，就算他們繼續上班，或是上街四處逛，當局也追查不到——這也可能是這波疫情失控的其中一個原因。

突然承認快速測試結果，背後也牽涉不同的問題，例如市面上仍然有一些病毒快測品牌不在當局的認可名單之列，市民也不一懂得正確使用這些快速測試。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港疫情：在人均3平米的劏房確診，市民需要等待三天才能入院

在香港隔離很難

染疫人數的增長，遠超隔離設施可負荷的人數。居家隔離成為不少自行檢測陽性患者的防疫措施，但香港地少人多，一家幾口居住在狹窄的空間，共享廚廁增加了互相感染的風險。

我和確診家人自行隔離在約80平方呎的睡房十多天，醫生告訴我這種做法不妥當，但我家中還有另一位未染疫的室友，他忙著清潔消毒家中每一角落，以及增添家中物資，和為我們安排膳食。他在家中另一睡房隔離，面對的風險很高，但幸運地，他沒有確診。

對於家中有未打針的長者或小孩來說，居家隔離的情況更為嚴峻，一旦他們染疫，病情會比較嚴重，例如一位爸爸陳先生，他和我近乎同期染疫，一直和我分享求醫求驗的訊息。

他確診後一直躲在睡房，希望獲安排到隔離設施，但苦等多天，政府音訊全無，他家中僅1歲的小朋友隨後確診，因高燒、嘔吐、抽搐病徵，要到急症室求醫，慶幸這個小朋友已經逐漸康復，但可以想像他為人父親的自責和帶病照顧孩子的身心負擔。

陳先生對記者說：「如果因為我不能去隔離而傳染給兒子，令他有什麼不幸，這個政府會難辭其咎。」

香港700多萬人口，已有600萬以上的市民接種第一劑疫苗，但長者疫苗接種率仍然不足，其中80歲以上的長者，只有約一半人打了疫苗，小孩子打針也還處於起步階段，不少專家此前指出，香港需要嚴格的防疫措施，很大程度也是為了保護這些脆弱群組，也是難以「與病毒共存」的原因。

香港政府一直堅持的「動態清零」政策，正受到前所未有的挑戰，實際操作上，無論是檢測、醫治患者還是追蹤個案，各個層面的安排都嚴重滯後。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 業界人士表示，香港食品貨源充足，但因搶購潮、超級市場及運輸人手短缺，令貨架難以即時補貨。

確診一周後，我的新冠症狀已經完全消失，連續兩天快檢結果陰性。我從隔離兩周的睡房走出來，再次來到超級市場買東西的時候，發現這個城市已不一樣。我家樓下的唯一公車線已經取消，我所住的大廈也因保安員要居家隔離而無人看守，附近多家食肆和商戶店貼上告示，因疫情嚴重而關門。

許多商戶和食肆因員工或其家人確診，要縮短營運時間或暫停營業，一些公共運輸也因疫情而要縮減班次或取消服務。

香港政府正計劃推行全城強制檢測，有一名官員說不排除「禁足」，引發超級市場搶購潮，貨架上空空如也。

港府在3月1日曾發新聞稿，稱「完全理解」市民的焦慮和憂心，呼籲市民提高警覺，留意政府資訊，「不能被別有用心的人所散播的謠傳誤導，從而產生不必要恐慌，作出非理性行為」。

特首林鄭月娥連日來多次感謝中央政府支援香港建設方艙醫院、協助香港檢測和護理工作及確保香港物資充足，她表明就算全城「強檢」不會全城「禁足」，只是希望大幅減人流。

但具體如何做？這麼多人聚在一起「強檢」會否增加風險？政府如何判斷哪些確診者可以進入隔離措施？從「強檢」消息出爐至今，未有定案。