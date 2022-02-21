北京冬奧會將會如何被銘記？

麥笛文（Stephen McDonell）

BBC記者 發自北京

42 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國運動員們在冬奧會閉幕式上。

北京冬奧會的聖火已經熄滅。它將如何被寫進回憶之中？

作為一項體育賽事，它是精彩紛呈的。

然而，當人們在回顧本屆冬奧會時，最有可能談起的是：一名出生在美國的運動員為中國參賽、一名俄羅斯青少年在違禁藥物檢測呈陽性的情況下仍獲准參賽、廣受歡迎的吉祥物，以及讓人疲憊不堪的疫情。

本屆冬奧會從一開始就伴隨著爭議。

中國政府一直表示，奧運會不應該與政治掛鉤，卻在後來選擇了中印邊境衝突中的一名戰鬥英雄來擔任火炬手。

西方幾個大國還帶頭對北京冬奧會進行了外交抵制。此前，有越來越多的人指控中國存在廣泛的侵犯人權的行為，特別是在中國的西部邊陲。 據報， 那裏有百萬維吾爾人被羈押在再教育營中，但中國政府稱那些拘留設施是職業技能培訓中心。

圖像來源，Reuters

開幕式上的來賓包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan），但除此之外，就國際領導人而言，沒有多少家喻戶曉的名字。

然而，正如外界預測的那樣，冬奧會一旦開幕，它就成了人們關注的焦點。

在中國，有一個名字最引人注目：谷愛凌。

這位極具天賦的運動員出生在美國，母親是華人。她選擇代表母親的祖國出戰，為中國贏得了兩枚金牌和一枚銀牌，成為首位在冬奧會上獲得三枚獎牌的自由式滑雪運動員。

如果你參加一場喝酒遊戲，每在中國電視廣告上看到她一次就幹一杯酒，那麼，你很難在沒有幫助的情況下走出酒吧。

她如此受到歡迎是完全可以理解的，因為她在壓力下的表現非常出色。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷愛凌是本屆冬奧會最受關注的明星之一。

然而，她在傳遞當局的宣傳信息方面所扮演的角色，的確讓人質疑她到底有多了解她如今所代表的國家。

在冬奧會期間，她在社交媒體上非常活躍。一名粉絲問她為什麼能在中國訪問Instagram。

「這不公平，」這位粉絲寫道。「你能為數百萬沒有互聯網自由的中國人說話嗎？」

她回答說：「任何人都可以下載VPN。它在App Store上是免費的。」

這番言論非常具有誤導性。要想使用VPN躍過中國的防火長城，並不是那麼容易。

這名18歲的女孩可能不理解的是，她通過美區的Apple賬號所登陸的應用商店與中國地區提供的應用商店並不相同。在當局對VPN的使用進行打擊後，沒有可以輕而易舉地訪問Instagram的VPN。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 此次冬奧會，為了防疫，運動員、工作人員和記者都身處一個巨大的閉環之中。

當她在女子大跳台比賽中完成精彩一躍而奪得金牌時，站在看台上觀看比賽的包括中國網球明星彭帥，後者一直處於爭議風暴的中心。這位前夏季奧運會運動員曾在社交媒體上指控中共前高官張高麗強迫她與其發生性關係。

谷愛凌稱，她「真的很高興」彭帥能到場觀看她的比賽，並補充說：「我真的很感激，是的，她很快樂健康，在這裏重新做她的事情。」

但是，彭帥出現在一系列經過北京精心安排、甚至有時有些怪異的公開場合後，國際女子網球協會（Women's Tennis Association）質疑她是否真的可以自由地「重新做她的事情」。

另一個將被長時間談論的時刻是卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva，又譯瓦莉娃）在女子花樣滑冰比賽中多次出現失誤後在冰上摔倒。

這名15歲的俄羅斯選手此前被譽為是目前最偉大的滑冰運動員之一，但在捲入一場熱烈的興奮劑爭議後，卻因摔倒和踉蹌， 她僅獲得第四名。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 來自俄羅斯的選手卡米拉·瓦利耶娃意外失利。

不過，即便沒有一反常態的表現，她在奪冠後也不會立刻獲頒金牌，因為有關她是否服用違禁藥物的調查正在進行。她表示這是由於誤食了祖父的心臟病治療藥物後，國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）允許她繼續參賽。

國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）表示，他對瓦利耶娃獲得第四名後教練們對待她的態度感到「不寒而栗」。

他熱情地談到了這位年輕的花滑選手，但表示將對她的教練團隊進行仔細審查。

與此同時，中國社交媒體上的民族主義者表示，這名被他們稱之為「K寶」的滑冰選手是美國策劃的陰謀的受害者。

包括中共最重要的喉舌《人民日報》在內的媒體放大了這一點，該報援引一名俄羅斯「專家」的話說，這起事件可能是「西方情報部門在美國及其北約盟友發動的反俄戰中採取行動的結果」。

另一個值得關注的地方是：下雪了！

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 罕見的大雪導致比賽中斷。

有人曾嘆息本屆冬奧會在一個乾旱的地方舉行，因而會需要大量人工造雪。結果山區大雪紛飛，一些活動不得不因為能見度低而推遲。

從蒙古高原呼嘯而來的寒風讓那裏環境嚴酷，一些選手在-12°C的氣溫中瑟瑟發抖。

但場館設施並沒有讓人失望。誰人曾見過， 一個老舊的首鋼鋼鐵廠改建而成的大跳台？

另一個閃光點是各個項目運動員之間的友誼，他們擁抱和支持彼此。

當瑞士名將範妮·史密斯（Fanny Smith）在越野滑雪比賽中獲得第三名卻被取消了銅牌爭奪權，我們看到了這一點。

獲得第四名的德國選手達妮埃拉·邁爾（Daniela Maier）將因此獲得獎牌，但她對裁判的決定搖了搖頭，稱史密斯不應受到處罰。

如果你想概括什麼是奧運精神，那這一定是一個縮影。我們都是見證者。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冬奧會的紀念品受到熱捧。

對於大多數中國人來說，這是一個冬季運動的節日，它來得正是時候。因為其正逢中國新年，全國都處於假期。這從中國民眾對冬奧商品的狂熱程度可見一斑，尤其是任何帶有熊貓圖案的商品。

這似乎讓供應商都措手不及，因為這些商品幾乎一上架就迅速被搶光。

對於一個剛接觸許多冬季運動項目不久的國家來說，BBC採訪過的大多數人似乎都樂在其中。還有一些人則擔憂賽場內會爆發新冠疫情，但他們似乎從不懷疑這終將得到控制。

這得益於限制措施。防疫人員每天在巨大的新冠閉環內進行檢測，鎖定感染者。最終，新增病例數降至零。

與去年的東京夏季奧運會不同，北京冬奧會的組織者能夠控制疫情，這意味著至少可以邀請一些觀眾。

那些有倖進入賽場的人自然會為東道主歡呼，但他們也不吝嗇對來自世界各地的選手報以熱烈的掌聲。

對於中國政府來說，他們一定對所有這一切感到相當滿意——中國獲得了很多獎牌，疫情得到了控制，而且沒有運動員提出抗議。

情況肯定是沒有那麼糟糕。