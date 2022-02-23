香港疫情：限制措施加辣同時強制全民檢測，有呼聲促下決心「禁足」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2月23日，香港市民在排隊等候核酸檢測。

香港新冠肺炎疫情持續，近幾天每天都錄得數千宗的本地新增確診個案。特首林鄭月娥2月22日宣佈，政府將從3月開始為所有市民進行三次強制病毒檢測，按出生年份進行。

屆時距離香港最近一波疫情大爆發已經超過一個月。

林鄭月娥指，香港得到中國中央政府協助，可以大幅增加每天的檢測量。她強調如果有市民沒有按規定進行檢測，會有法律後果，但明言「封城」的機會較低。

林鄭月娥周二（2月22日） 同時宣佈，當地嚴厲的社交距離限制措施最少會維持到四月。

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當地一些聲音歡迎進行強制檢測，但呼籲當局應該配合「封城」，要求當地絶大部份非必要的店鋪關閉，以增加強制檢測的效率，切斷傳播鏈。

香港政府的防疫成效遭到廣泛批評，評論認為政府行動在清零和與病毒共存這兩種訴求上左右搖擺，導致香港目前老齡群體疫苗注射率很低，不敢謀求群體免疫放鬆限制措施，同時限制措施又存在豁免群體、執行乏力等諸多漏洞，難以達到所需要的目標。政府在病毒檢測能力、隔離設施、病人救治方面的應急預案也受到審視。

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「長痛不如短痛」

香港此前已經實施嚴厲的社交距離限制措施，包括禁止超過兩個人的聚集、禁止餐廳在晚上六時後提供堂食、關閉髮型屋、美容院等營業場所。

香港政府早前宣佈將會實施「疫苗通行證」計劃，規定市民必須接種疫苗，才可以進入一些店鋪和設施，包括菜市場、超級市場、餐廳等，執法人員可以隨時要求在這些地方的人，出示接種紀錄。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港政府徵用了一些新建成的公共房屋，計劃將其作為隔離設施。

政府原定在周四（2月24日）局部放寬上述措施，包括讓髮型屋和美容院等地方重新開放，讓已經接種疫苗的人進入，但林鄭周二宣佈改變這個計劃，這些地方需要繼續關閉，最少到4月20日才有望重開。

她在記者會坦言這對業界「是一個重大且不太好的消息」。不到一天，不少行業的代表已經公開表達不滿，包括香港美髮美容業商會會長江樹林，形容業界對林鄭月娥的宣佈反應比較大，因為他們一直等待周四疫苗通行證措施後能否複業。

而一些業界代表就認為，政府進行強制檢測的同時，應該配合嚴厲的禁足令，才能增強效果，這包括本身是連續服裝公司主席的建制派立法會議員田北辰。他形容這做法是「長痛不如短痛」。

香港政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也認為，全民強檢計劃配合禁足令效果最好，如果擔心在向市民提供食物等物資方面無法配合，可以參考其他國家或地區的做法，容許每個家庭一位成員外出到超級市場，一星期一兩次購買食物及物資。

3萬確診者未能隔離收治

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除了進行全民強制檢測，林鄭月娥在周二的記者會也提到，北京政府將會協助香港在多個地方興建新的隔離和治療設施，收治確診或初步確診的新冠肺炎病人。

這些新的設施，包括在一塊位於香港北部落馬洲、與中國大陸接壤的土地，興建一家臨時醫院和社區隔離設施。她沒有披露這一設施的具體建成時間。

但她在記者會上首度公布，目前香港至少有3萬確診者或初步確診者在等候進入醫院或隔離設施。

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她同時提到，將會調整當地小學和中學的上課安排，把原本七月至八月的暑假提前到三月和四月，讓學生可以在疫情放緩後才回到學校上課。