香港疫情：在人均3平米的劏房確診，市民需等三天才能入院

香港疫情：在人均3平米的劏房確診，市民需等三天才能入院

面對確診病例持續破紀錄，香港政府宣佈，將對全城所有人口進行全民檢測，並建造方艙醫院。

在這座已經實行「清零」兩年的國際金融中心，官員拒絶「與病毒共存」，表示限制措施還將進一步收緊。