香港預算案：港府財政「派糖」每人再發一萬元 港府「家底」還剩近一萬億

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圖像來源，Reuters

香港第五波疫情危急之際，財政司司長陳茂波本周三（23日）公布的預算案備受矚目——從應對疫情，到民生紓困；從維繫封關下的國際金融中心地位，再到連年赤字下還有多少財政儲備，各方都在新的預算案中尋找線索。

香港本地居民有哪些「糖」？

在香港本地居民的語境中，港府額外的惠民政策，被稱為「派糖」。連綿不斷的疫情，旅遊、零售等服務業受傷最重，救助的呼聲也最為迫切。

在2022/2023年預算案中，最直接的「派糖」舉措就是，香港政府將發放1萬元電子消費券，其中首批5000元最快4月發放，將惠及630萬已經成功登記的市民。

今年5月至10月，港府將補貼居民的交通費用，市民每月只要超出200元的實際公共交通開支，政府就會提供三分之一的補貼，補貼金額會以每月500元為上限。

此外還有多項對薪俸稅的減免，包括推出住宅租金開支扣稅，無樓薪俸稅的納稅人，每年扣稅上限10萬元。

在稅率方面，也有增加「富人稅」的措施，比如差餉（房產稅）由統一徵收改為累進式，越貴的物業，每年應繳差餉將逐級遞增。不過陳茂波表示，累進差餉只會影響約2%住宅物業，估計不會影響中產住宅。

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香港還為應對疫情設置了350億元的預算，包括向食物及衛生局增撥220億元，加大檢測力度；向衛生署增撥60億元，增購疫苗；向其他部門增撥70億元，購買防疫物資和服務等。

香港作為金融中心何去何從？

在疫情之中，雖然零售和旅遊業受到打擊，但作為香港經濟基礎的金融業反而逆勢上漲，股市交易更加活躍。

也有聲音擔心，香港長期保持對內地和其他國家的閉關政策，阻礙人員流動，可能會傷害國際金融中心的地位。

港府預算案給出的答案似乎是進一步拉近與內地金融的距離，加碼押注大灣區的發展。

在立法會宣讀2022/23年度財政預算案時，陳茂波稱，由證監會、港交所及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的可行性研究，提出詳細的實施建議；工作小組將展開籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。

他表示，「香港政府將會提供配套，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。」

此外，陳茂波還透露，港府正與內地監管當局探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施，例如逐步放寬額度，擴大可投資產品範圍，增加參與機構數目，完善銷售安排等。

「在國家（中國）支持下，大灣區將會是未來區域經濟發展的主要動力之一，發展前景亮麗。」他表示，隨著香港與大灣區其他城市的聯繫越趨緊密，通過投資助力區內不同優勢行業的發展，除了為區內發展增添動能外，亦為香港帶來經濟和社會收益。

港府家底還有多少？

香港整體經濟表現不佳，但去年上半年樓市、股市暢旺，使政府的物業及股票印花稅收入亦高於預期，最終造成香港政府原本預計21/22年度出現1016億元的赤字，但最終出人意料地錄得189億元盈餘。

陳茂波解釋，上個財年修訂後收入為6827億元，比原來多15.5%，即918億元，主要因為地價和利得稅較預期多435億元及320億元。同時去年經營開支較預期少188億元，預計最終約189億元盈餘。

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最新的這份預算案顯示，港府仍然打算保持563億元赤字，不過同時逆週期措施總承擔額逾1700億元（即為應對疫情困難的刺激性支出）。

這意味著香港自2019/2020年度以來，香港連續2個財政年度錄得赤字。根據陳茂波的說法，接下來5個財政年度都會錄得赤字。

那麼香港還有多少「家底」？是否在連年的抗疫中被花光？

實際上，根據截至2021年12月31日的數據，香港政府總儲備為9779億港元，此前甚至更高。

陳茂波去年提到，兩年間政府財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月，接下來5個財政年度都會錄得赤字，至2026年會降至7,758億元，即12個月政府開支水平，隨時跌穿一年政府開支的「心理關口」。

即便如此，也意味著，香港政府可以沒有收入，應對一年的開支。相比之下，絶大多數發達經濟體則是高負債運行。

預算案折射香港怎樣的經濟前景？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港的一家藥店售賣用於新冠病毒快速抗原檢測的試劑盒。

值得注意的是，香港之所以出現經濟不振，但財政收入大增的情況，主要源於其特殊的經濟結構——香港服務業佔比逼近99%，幾乎沒有工業，而高端製造業是經濟的穩定器，能夠吸納大量勞動力，創造大量高薪職位。相比之下，香港頗具優勢的金融業，吸納勞動力的能力差得多——佔比18.9%，僅創造6.8%的職位。

2003年，「非典」疫情打擊下，香港失業率飆升至8%，此後中國內地開放「自由行」，旅遊業迅速膨脹，相關的零售、酒店、餐飲等行業，創造出大量新增就業。這些行業提供的原本工資不高的崗位，卻在疫情中首先受到衝擊，放大了香港經濟的問題。

預算案也希望扭轉這種結構困境。陳茂波提到將成立50億元「策略性創科基金」，用於投資對香港具有戰略價值的科技企業及項目，預留100億元，進一步推動生命健康科技的發展。

綜合來看，陳茂波認為，1700億元的逆週期支出，連同基建和其他開支的增加，估計可為經濟提供約3個百分點的提振作用。不過在最近一波疫情威脅下，第一季經濟表現不容樂觀，預料疫情於下半年穩定，加上財政預算案的提振作用，今年香港全年實質增長會介乎2％至3.5%。