雙贏或零和博弈？中國法國經濟合作與歐盟「全球門戶」倡議

8 分钟前

圖像來源，Xinhua

歐盟提出「全球門戶」倡議，旨在為其他國家發展提出不同於中國「一帶一路」模式的選項。近期，法國和中國簽署在第三國市場合作的協議，引起多方關注。

2月14日，中方宣佈同法國簽訂了一個在第三國市場合作的協議，其中涉及17億美元的投資。

據中國官方媒體報道，該協議涵蓋了在非洲、中歐和而東歐等地區在基建、環保、新能源和其他領域進行項目合作的內容。

中法在第三國市場合作

路透社報道稱，法國是最早同中國建立第三方市場政府合作機制的國家。中國總理李克強在2015年訪問法國期間就同法國領導人髮表了關於在第三方市場合作的聲明。

中法在第三國市場的合作協議被中國媒體稱作中法合作的雙贏。但法國媒體的報道評論說，中國可能利用與法國合作促進提升其在非洲的影響。

去年中國和法國還簽署了在貝爾格萊德建設地鐵的投資協議。塞爾維亞負責交通和基礎設施的部長米哈伊洛維奇說，該工程預估成本達45-55億歐元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的「一帶一路」發展到歐洲巴爾幹半島，圖為在黑山共和國的中國基建工程

歐盟的「全球門戶」倡議

2021年年底，歐盟推出一套同中國「一帶一路」在全球展開競爭的計劃。

歐盟這項名為「全球門戶」（ Global Gateway）的倡議計劃在今後幾年內投入3千億歐元。歐盟將其稱為中國「一帶一路」模式之外的一種「真正選項」。

歐盟還說，該倡議也可以「向國際伙伴展示民主價值如何提供確定性和公平性，向全世界人展示長期的利益。」

歐盟委員會當時透露，「全球門戶」倡議包括在非洲和拉美修建交通、電力和通訊等基礎設施，一些項目已經在計劃和實施階段。

2月18日，布魯塞爾召開了歐盟-非洲聯盟會議。英國媒體報道分析說，歐盟在2017年來首次同非洲領導人的峰會中試圖向非洲國家展示歐盟是比中國更值得信賴的伙伴，重啟同非洲的伙伴關係。

歐盟在峰會上提出倡議，根據這個屬於「全球門戶」計劃一部分的倡議，在未來7年內歐盟要向非洲投入1500億歐元進行基礎設施建設。

與一帶一路對接、對抗？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 歐盟提出"全球門戶"倡議，計劃在2027年前投入3千億歐元

自2015年中法領導人髮表關於第三方市場合作的聲明後，曾有法國專家在中國媒體上評論說，法國在非洲同中國的經濟合作能夠對接中國的「一帶一路」。

法國是歐盟中最大的經濟體之一，在歐盟當中有舉足輕重的政治影響力。特別是從今年開始法國成為歐盟輪值主席國，法國總統馬克龍擔任歐盟理事會輪值主席，中法經濟協議對中國再添加一層重要意義。

中國官方媒體在報道中法第三國市場合作協議時還特別提到雙方合作的比較優勢和互補性。例如，法國企業在先進製造、環保和工程等方面具有優勢，而中國企業在基礎設施建設、能源、裝備製造和互聯網等領域經驗豐富。

中國外交部發言人汪文斌在2月18日的例行記者會上說，下一步，（中法）雙方將繼續積極為兩國企業開展第三方市場合作創造條件、搭建平台，推動更多示範項目落地，實現多方共贏。

但法國《世界報》則注意到，在中法此一宣佈問題上，法國官方更加低調「保持沉默」，和中國的積極報道形成鮮明對比。報道認為，在歐盟推進同中國「一帶一路」競爭計劃的時候，法國政府刻意在同中國合作方面保持低調。

美國專欄作者布蘭肯希普（Bradley Blankenship）發表評論說，中國的「一帶一路」和其他方面提出的替代競爭方案觸及全球經濟發展方案是零和博弈、還是能夠取得雙贏的問題，而法國同中國合作和歐盟的「全球門戶」倡議也涉及到這個問題。