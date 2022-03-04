香港疫情：全民檢測要等感染高峰過後？專家解釋主因是隔離設施不足

50 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港近日出現搶購潮，不少市民外出購買大量食材，令貨架空空。

香港政府明言即將在當地進行全民檢測，希望盡快控制當地最新一波疫情，但不少傳染病學專家認為，當地沒有足夠的隔離設施把確診者隔離，建議在疫情高峰過後才進行全民檢測，說法引起討論。

這包括香港政府的新冠肺炎專家組顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉形容，全民檢測最好的時機是在疫情初期進行，但現在已經錯過時機，而接下來最好的時機是在高峰後進行，到時候可以利用全民檢測找出確診者，結束這一波疫情。

香港政府專家顧問袁國勇和香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜也有類似的看法，其中林緯遜指出，除非香港政府改變確診者需要隔離的時間，否則不會有足夠隔離設施，這會令全民檢測的成效大減。

另一方面，有香港餐廳經營者指目前自己生意爆跌。認為政府在強制檢測、禁足等方面傳遞的信息不夠清楚，虛假信息和傳言滿天飛是急需解決的問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港疫情：在人均3平米的劏房確診，市民需要等待三天才能入院

當地最新一波疫情從二月初開始，從每天100多宗確診發展到3月2日單日新增確診超過5.5萬。香港大學的研究早前指出，當地疫情會在3月首兩個星期達到高峰，之後在4月下半段減退。專家指出，隨著當地人感染並康復、或透過接種疫苗得到抗體，將可以減少和減慢病毒在社會傳播，令疫情自然結束。

到香港協助抗疫工作的中國國家衛健委專家梁萬年早前當見傳媒時指出，總體感覺到香港疫情比較嚴峻複雜。他被問到香港全民檢測的時機時未做明確回答，也沒有回應香港還有沒有機會「清零」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港正在興建多個臨時隔離和治療設施，全部完成後可以收容大約10萬人。

現實情況

除了各家醫院會收治新冠肺炎的確診者外，香港目前在竹篙灣和一些酒店設立隔離設施，安置有輕微病徵的人。政府目前還正在多個地點興建類似的隔離設施，收治輕症病人，預計總共可以提供隔離10萬人的設施。

這些隔離設施目前尚未完工，過去3天香港已經新增超過10萬宗確診個案，已經超越這些隔離設施的容量，而外界普遍認為全民檢測會發現更多確診者。

當地官員未就如何處理透過全民檢測發現的確診者作正式公布，但至今已經透露他們有可能會被要求留家治療。

這包括特首林鄭月娥，她早前指最理想是將所有確診者及密切接觸者送走隔離，但同時也要講求香港的現實情況，目前每天數以萬計的新增確診，要全部移離社區隔離沒可能，因此部份確診者可能需要留在家中治療。

香港部份市民居住在十分狹小的單位裏，當地傳媒引述消息指政府可能會按確診者的居住環境作不同處理，如果環境不適宜作家居隔離，才會把他們送到隔離設施。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港疫情：公立醫療系統瀕臨崩潰，市民稱官員「踢一踢動一動，不投訴就當沒事」

全民檢測和搶購潮

香港媒體引述政府消息人士指，全民可能會在三月尾到四月初進行，期間市民需要多次檢測，找出一些仍然在潛伏期的患者。

但全民檢測是否同時配合措施、禁止市民外出就仍然未有定案。一些消息指出，香港到時候可能會按外國的做法，容許每個家庭外出購買食物，但政府至今未有正式公布。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過去數天，香港已經新增差不多10萬宗確診個案。

當地食物及衛生局局長陳肇始早前一度指，進行全民檢測的時候不排除會配合禁足令，加上網絡有流言指立法會已經著手進行相關的立法工作，引起當地一輪搶購潮。

林鄭月娥之後指即使實行禁足令，也會照顧市民日常所需，包括容許外出購買食物，立法會也發出新聞稿澄清目前沒有就禁足令進行任何立法工作。

當地一些超級市場、雜貨店、銀行和餐廳等店鋪也因為宣佈有員工確診、或希望減少人流，決定關閉或縮短營業時間。當地一家餐廳的負責人侯賽因（Syed Asim Hussain）接受BBC訪問時指出，他們的生意大跌，只剩下平日的5%到10%。

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他認為，當局需要在政策和防疫計劃方面，向外界發出清楚的訊息。「這些關於禁足令的虛假訊息、缺乏透明度和傳言才是真正問題。」

有香港食品商商會的負責人指出，當地的食物供應其實是足夠，但因為當地人大量購買，加上店鋪部份員工因為確診無法上班等原因，令店鋪無法及時補給供應，才會造成貨架清空的情況。

香港政府的數字顯示，近日從中國大陸進口的蔬菜數量比平日多10%，冰鮮豬肉數量也是1.9倍。而雖然跨境貨車運輸因為一些司機確診而受影響，日前兩地已經開通鐵路運輸，有需要時更可以加密班次，確保日常用品供應。官員又指當地食米存貨量足夠巿民一個月食用，冷藏肉就有約3個月的庫存。