中國兩會前瞻：俄烏局勢、豐縣「鐵鏈母親」及房地產稅

27 分钟前

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 去年因應新冠疫情，兩會曾延期到5月下旬，今年中國疫情受控，會議仍在往年兩會常規時間舉行。

中國一年一度的全國人大和政協會議（即「兩會」）本周開幕。

過去兩年，因受到疫情影響，2020年的「兩會」延期到五月下旬，2021年的會期則大幅縮短。

今年兩會如期正常舉行，在疫情之外，還有哪些新看點，BBC中文為你一一梳理。

烏克蘭危機下中國表態是否會變化？

中國兩會聚焦國內議題，外交在人大和政協的會場內鮮少提及。不過，烏克蘭和俄羅斯的局勢受到全球關注，中國扮演的角色也受到各方審視。

目前來看，中國似乎努力扮演中立的角色，中國外長王毅近期與烏克蘭外長通話時表示，中國「尊重各國的主權和領土完整」，「中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力」。

同時，在聯合國安理會一項要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的決議中，俄羅斯投了否決票，中國投了棄權票。

另一邊，在西方國家向俄羅斯實施嚴厲經濟制裁之際，中國表示不贊成金融制裁，而且也不會參與相關制裁行動，並強調中俄將開展正常貿易合作，甚至在戰爭爆發後，進一步放開俄羅斯小麥的進口限制。但實際上，兩家中國國有銀行已限制對採購俄羅斯商品的企業提供貿易融資。

2014年俄羅斯奪取克里米亞地區，中國採取了類似的模糊態度，對俄羅斯表達支持，卻未承認克里米亞歸屬俄；烏克蘭連續三年在聯合國提出反對克里米亞軍事化的決議案，中國都投了不贊成票，同時中國和烏克蘭在「一帶一路」上的合作卻不斷推進。

2022年，中國似乎想重覆這種外交態度，但中國在國際社會的地位和關注度已不可同日而語，受到遠多於8年前的審視和質疑。

本屆中國兩會上，將在3月7日下午舉行中國外交部長王毅的記者會，屆時中國在烏克蘭危機上表態有無變化將成為焦點。

圖像來源，Douyin 圖像加註文字， 近來，中國江蘇徐州一名生育八孩的女子引發輿論關注。

「鐵鏈母親」事件能否推動拐賣相關立法？

過去一個月，江蘇省徐州豐縣的「八孩鐵鏈母親」事件，引發中文互聯網洶湧輿情和網民的憤怒和質疑，隨著女子身世的逐步披露，將」拐賣婦女「的惡劣現象呈現在公眾面前。

民眾對打擊拐賣婦女兒童犯罪的呼聲越來越高。

對於收買婦女兒童罪責量刑的問題也引發討論，不少法律界人士建議買方和賣方應該「同罪同罰」。

中國政法大學刑法學教授羅翔的講課視頻近日在網絡廣為流傳。羅翔在視頻中稱，買一名女子判三年以下有期徒刑、拘役或管制，但買一隻鸚鵡判刑是五年以下。「你連鸚鵡都比不上啊，因為鸚鵡都比你貴啊。」

全國人大代表、寶貝回家尋子網創始人張寶艷則表示，「拐賣婦女兒童的行為實際上是綁架行動，同時還有虐待、非法拘禁、強姦等多種犯罪行為伴生。」張寶艷認為，受害人被侵害長期發生在買主家，所以對買主量刑不應低於拐賣罪，甚至應該更重；對拐賣犯罪分子(包括買主)應終身追責。

此外，中國《婦女權益保障法》將進行時隔30年來第三次修訂，上述議題在兩會上是否能推動立法成為新看點。

圖像來源，Getty Images

三孩後，計劃生育國策是否改變？

2021年中國放開三胎限制，但引發爭議，為何不乾脆全面放開？

人口學者測算，全面放開相比放開三胎的差距已經非常小了，四孩、五孩佔比可能僅為1%-1.5%，因此全面放開對人口增長的影響比「三胎」政策更微小。

有觀點認為，阻礙中國全面開放生育限制的原因，貧困地區人口多生孩子，加大脫貧難度；少數民族生育意願更強，全面放開後（此前少數民族可生二胎或三胎），可能衝擊現有民族構成等等。

不過，威斯康辛大學研究員易富賢向BBC中文表示，「三胎」政策本身不合邏輯，但放在中國政治的程序上就講得通了。

「在官方語境裏，還是在說控制人口，計劃生育作為基本國策還寫在憲法裏，如果這些都不改變，而直接全面放開生育限制，等於放棄人口控制，邏輯上不能自洽。而政治局會議也沒有權利修改憲法，因此『三胎』是權宜之計。」

易富賢進一步分析，2013年決定實行單獨二孩、2015年宣佈實行全面二孩政策，都是在黨代會上決定的。而人口政策要完成大方向改變，需要在黨代會、全國人大上決定。可能這次普查後發現情況太糟，等不及了，先在政治局會議上宣佈三孩政策。

因此，不少學者預計本屆兩會上將在人口政策的表述上有「方向性」的宣示，會有「大動作」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 深圳可能成為新一輪房地產稅試點城市。

房地產稅怎麼收？

今年中國的兩會，房地產稅勢必成為熱點之一。

2011年，上海和重慶成為房地產稅試點城市，一試就試了十年，直到2021年，全國人大常委會才決定授權國務院擴大試點範圍。

此次試點地區的房地產稅徵稅對象是居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。

不過目前並沒有官方公告明確試點的範圍以及具體稅率，僅稱：「國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區人民政府制定具體實施細則。國務院及其有關部門、試點地區人民政府應當構建科學可行的徵收管理模式和程序。」

有專家認為，試點城市可能與當年土地出讓的首批試點城市相當，超過20個。此外，徵收範圍都有哪些，起徵點和稅率等都是關注焦點。

如何穩經濟？

中國經濟處在一個比較微妙的階段——已經度過疫情對經濟打擊最嚴重的時候（2020年一季度），經歷了大幅度反彈後，顯現出疲態。

全球疫情遲遲不散，使中國政府不得不審視其「動態清零」的防疫政策和刺激經濟的手段。鑒於民營企業的孱弱，政府的刺激政策沒有看到足夠的效果。2022年，中國對科技企業的打壓和「碳中和」的持續，這些問題將繼續存在，拖累民間投資，導致就業形勢惡化和收入增長疲軟。

經濟學家預計，中國政府將在財政和貨幣寬鬆上更加積極主動，但效果要到2022年下半年才能夠看到。考慮到中共將在2022年秋季召開重要的「二十大」，經濟上「穩定壓倒一切」的訴求十分強烈。