中國兩會：北京訂下5.5%經濟增長目標，分析形容「保守」

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 李克強又提出要堅定實施擴大內需戰略，同時擴大高水平對外開放。

中國政府把今年經濟增長目標定於5.5%，比去年訂下的目標略低，分析形容這個目標「保守」，反映中國政府憂慮地緣政治對經濟增長的影響。

中國國務院總理李克強周六（3月5 日）在第十三屆全國人民代表大會第五次會議第一天發表政府工作報告。李克強在工作報告首部份先提到，雖然中國在過去一年面對國內外諸多風險挑戰，但「十四五規劃」仍然取得良好開局。

他指中國必需穩定宏觀經濟大盤，同時「保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國政府的數字顯示，當地去年經濟增長是8.1%，比目標"超過6%"為高。

他指過去一年中國經濟恢復發展，國內生產總值達到114萬億人民幣，增長8.1%，創新能力也進一步增強，國家戰略科技力量加快壯大，關鍵核心技術攻關取得重要進展，載人航天、火星探測、資源勘探和能源工程等領域實現新突破。

李克強又提出要堅定實施擴大內需戰略，同時擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展。

分析形容，5.5%的經濟增長目標是一個符合邏輯的目標，但形容中國的經濟需要進一步轉型。

國際管理諮詢公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）合伙人貝哲民（Ben Simpfendorfer）形容，中國的出口、中小型企業和房地產在短期都需要「逆風而行」。

但他同時對BBC中文表示，政府援助企業的措施只能達到部份補助的目的，中國「真正需要的是結構型的改革」。

保銀資產管理有限公司首席經濟師張智威形容這個增長目標保守，顯示中國政府擔憂地緣政治對經濟帶來的影響，而且「烏克蘭局勢、以及多國對俄羅斯的制裁更突顯了這些危機」。

工作報告還有什麼內容？

國防開支方面，中國來年的軍費將會增加約7.1%至1.45萬億元人民幣。李克強在報告中提到，中國將會加速軍隊後勤和管理的現代化。

李克強又提到，當地新冠肺炎疫情防控成果持續鞏固，落實了常態化的防控舉措，而且已經為全國超過85%的人口接種疫苗，保障了人民生命安全和身體健康。

在總長約15,000字的報告中，李克強提及港澳台的篇幅十分小，包括再次提到要繼續全面凖確、堅定不移地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，同時要落實北京政府的全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。

他同時說要堅持對台灣工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對推動台灣獨立的「分裂行徑」，也堅決反對外部勢力干涉。

台灣陸委會就李克強的工作報告發表聲明，特別提到「解決台灣問題」的說法，指如果北京政府無法具體響應國際社會警惕它對台海安全的危害，任何政策論述理論設計、單方法制等，都將應對失據。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 分析認為，隨著中美的科技競爭日漸激烈，中國將會被迫在國防研發方面增加開支。

中國軍費增長方面，分析留意到中國今年公布的軍費比去年有所增加，但仍然比2019年7.5%的增幅少。

研究地區安全多年的台灣國立中山大學教授郭育仁認為，隨著中美的科技競爭日漸激烈，中國將會被迫在國防研發方面增加開支。