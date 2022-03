北京冬殘奧會:中國殘障人士的生活是怎樣的

2008年對中國殘障人士來說重要的一年。該國在當年舉辦了夏季殘奧會,並批准了聯合國《殘疾人權利公約》(Convention on the Rights of Persons with Disabilities),該公約要求中國實現殘障人士的「基本自由」,如受教育權、就業權和無障礙交通。