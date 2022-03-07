王毅：中國願就烏克蘭問題開展斡旋，承諾向烏方提供援助物資

21 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 王毅在周一（3月7日）的中國「兩會」外長記者會上做出此番表態。

中國外交部長王毅表示，中國願意就烏克蘭戰爭開展「必要」的斡旋，並將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

王毅在周一（3月7日）的中國兩會外長記者會上做出此番表態。這是中國首次表示將在俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動中扮演調解角色。

俄羅斯對烏克蘭的全面入侵受到國際社會的普遍反對，但與莫斯科關係密切的北京一直拒絶譴責俄羅斯入侵，也拒絶實施任何制裁，並表示「理解」俄羅斯在安全問題上的關切。

願開展斡旋

在每年中國兩會都固定舉行的外交部長記者會上，烏克蘭問題成為關注焦點。記者會開場的四個問題都與之相關。

在回應路透社記者有關中國是否擔心「因拒絶譴責俄羅斯會損害自身的國際地位」的問題時，王毅稱，北京「一直在同各方保持密切溝通」。

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「形勢越緊，和談越不能停止；分歧越大，越需要坐下來談判。中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋，」他說道。

不過，王毅並未透露中國的具體計劃，僅表示這種斡旋將在「需要的時候」進行。

烏克蘭戰火日益激烈。烏克蘭當局稱，該國多座城市的居民區持續受到俄軍火箭彈襲擊，並警告稱俄羅斯將對首都基輔發動全面襲擊。

聯合國難民署周日（3月6日）表示，在過去10天的戰爭中，已有超過150萬烏克蘭人逃離到鄰國避難。該機構稱，這是自二戰以來難民數量增長最快的難民危機。

在俄羅斯發動進攻後，普京已與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、以色列總統貝內特（Naftali Bennett）等領導人對話。俄羅斯和烏克蘭也已在白俄羅斯舉行了兩輪和談。但俄羅斯仍在對多個城市發動進攻。

此前，歐盟高級外交及政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在接受媒體採訪時表示，俄烏戰爭的調解人「必須是中國」。

但中國此前一直未正面回應是否將擔任調解人角色。外長王毅在周六（3月5日）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話時稱，中國鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯「開展平等對話」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 此次記者會通過視頻連線形式進行。

在周一的記者會上，王毅還宣佈，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助。

不過，王毅並未改變北京在烏克蘭問題上的立場。他強調中國「根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷」，並稱烏克蘭問題「原因錯綜複雜」，需要「照顧當事方的合理安全關切」。

中國一直拒絶將俄羅斯稱為盟友，但在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於2月初訪華時，當局以「上不封頂」形容中俄關係。

烏克蘭危機爆發後，中國拒絶將俄羅斯的行動稱為「入侵」，並在聯合國大會烏克蘭問題緊急特別會議上投下棄權票。聯合國安理會193個會員國中，有141個國家贊成譴責俄羅斯的提案。

王毅還談了什麼其他問題？

在時長約一個半小時的記者會上，王毅還就中國和美國、歐盟、印度、非洲、拉美、中亞和東盟等地區及組織的關係回答了記者提問。

在27個問題中，他還回應了中外媒體有關南海問題，以及中國是否會像俄羅斯對烏克蘭一樣對台灣採取行動的提問。

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我們整理了他對部分問題的表態：

南海問題：

中國與東盟各國啟動凖則（南海行為凖則）磋商以來，已經取得很多積極進展。這兩年主要是因為疫情的影響，磋商進程步伐確實慢下來了。但中方對達成『凖則』的前景始終充滿信心。

我們看到某些域外國家並不樂見凖則達成，也不希望南海風平浪靜，因為這將使他們失去插手南海、謀取私利的借口。希望東盟各國能夠看清楚這一點，共同抵制來自外部的干擾破壞。

是否會「武統台灣」

台灣問題完全是中國的內政……民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞「兩個中國」和「一中一台」，歪曲台灣的歷史，割裂台灣的根脈，到頭來必將葬送台灣的未來。

美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動'台獨'勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基本凖則，嚴重破壞台海和平穩定，不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。

中美關係

美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求『新冷戰』，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突對抗。但令人遺憾的是，這『四不一無意』的表態始終漂浮在空中，遲遲沒有落地。

「印太戰略」的真正目的是企圖搞印太版的北約，維護的是以美國為主導的霸權體系……帶來的絶不是什麼福音，而是攪亂地區和平穩定的禍水。

中歐關係

中歐合作已經歷經幾十年風雨，植根於堅實的民意基礎、廣泛的共同利益、相似的戰略訴求，具有強大韌性和潛力，任何勢力都不能也無法逆轉。

中日關係

當前中日關係依然面臨一些分歧和挑戰……日方應該順勢而為，而非逆流而動，不要為他人做火中取栗的事情，也不要走上以鄰為壑的歧途。

朝核問題與中韓關係

2018年以來，朝方採取了一系列旨在促成對話的積極舉措，但至今沒有得到應有的回報，這不符合各方已形成共識的『行動對行動』原則，導致本已嚴重缺失的朝美互信雪上加霜，也使得各種對話提議最終淪為空洞的口號。

中國人常說「遠親不如近鄰」。韓國也有句俗話叫「三個銅板買房屋，千兩黃金買鄰居」……我們願同韓方以建交30週年為契機，弘揚友好傳統，深化互利合作，更好實現共同發展。

中非關係

中國在非洲建設了超過1萬公里鐵路、近10萬公里公路、近百個港口，還有數不清的醫院和學校。這些都不是什麼「債務陷阱」，而是一座座合作的豐碑。

中拉關係

拉美是一片充滿希望和生機的熱土，不是誰的『後院』。拉美人民需要的是公平正義、合作共贏，而不是強權政治、霸道霸凌。

中國和中亞關係

中國同中亞五國關係正處於三十而立的黃金歲月，呈現蓬勃發展的廣闊前景。中方願同五國一道……在核心利益問題上相互堅定支持，打造更加緊密的中國—中亞命運共同體。

中國和東盟關係

東盟國家不是地緣爭奪的棋子，而是促進地區發展繁榮的重要棋手。我們將繼續把東盟作為中國外交的優先方向，堅定維護以東盟為中心的區域合作架構。

中國和中東關係