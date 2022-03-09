香港疫情：目前的抗疫措施還有效嗎？

21 分钟前

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香港第五波新冠疫情未見緩和跡象，每日新增確診個案仍有數萬宗。在死亡個案中，許多是沒有接種疫苗的老年人。

香港特首林鄭月娥推出多項措施應對疫情，但對於全民檢測她表示仍在規劃，不是優先工作。專家對BBC中文指出，在疫情急劇爆發階段，新建醫療設施、進行全民檢測以及注射疫苗等措施仍然有效。

抗疫措施

香港特首林鄭月娥周三（3月9日）出席記者會交代抗疫進展，她稱政府現階段應對疫情的工作重點是減少死亡、重症及感染，將提升醫院收治新冠患者的能力，伊利沙伯醫院將會轉為專門收治新冠患者的定點醫院。

林鄭月娥表示，會加強支援院舍，部分院舍會採取閉環式管理，爭取3月18日完成為全港安老院舍院友接種第一針新冠疫苗。她還表示將增加更多長者患者社區隔離和暫托設施，從內地輸入治療人員。

不過對於此前引起熱議的全民檢測，林鄭月娥稱，仍在規劃研究何時實施才能達到最佳效果，暫時不是優先工作。

林鄭月娥還表示，現階段爭論「共存」還是「清零」無意義，但她強調特區政府一定不會用「躺平」態度處理疫情，不會因為感染個案多而不作為。

目前，香港第五波疫情每日新增確診仍在以數萬宗的速度增長，引起了北京的高度關注。截至3月8日，香港累計死亡個案共有2578宗，其中許多是沒有接種疫苗的長者。

據新華社報道，3月6日，中國國務院副總理韓正在參加港澳地區全國政協委員聯組會時稱，當前香港疫情形勢嚴峻，特區政府要切實承擔起主體責任，中央各有關部門和地方要全力支持，確保物資供應，加強醫療救治。

港區全國人大代表團新聞發言人陳勇引述韓正稱，國家主席習近平高度關注香港疫情，形容「關鍵的關鍵」是採取有力果斷的措施，減少病亡率。

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中國中央援港防控專家組組長、國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年3月7日接受新華社採訪時稱，香港抗疫工作應堅持「動態清零」總方針，同時分階段落實這一目標，當前應集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重症、減少死亡」的目標。

「香港不能選擇躺平，如果躺平，危害無窮。我們必須要和新冠病毒鬥爭，要控制它，切斷它的傳播，盡最大可能保護生命。」梁萬年說。

香港政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前表示，憂慮在第五波疫情下，長者要付出很大代價，出現高死亡率。他稱，為院舍長者接種新冠疫苗的最好時機已過，但仍要繼續推動。

袁國勇認為，除了院舍主管及長者家人不贊成長者打疫苗外，長者本身因憂慮副作用而未必想接種，稱院舍疫苗接種計劃困難重重。

措施會有效果嗎？

耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希對BBC中文表示，目前新建醫療設施，重點收治無症狀或輕症患者的措施仍然是有效的，有助於減輕原有的醫療設施的壓力，總體上降低死亡率。

他認為，全民檢測也會有效果，「全民檢測即使會有較高陽性率，但至少可以通過識別感染者，減少其與未感染人群的接觸。疫情至今各國的數據表明，感染新冠者中大約半數是無症狀。而這些無症狀者傳播給中老年人及有基礎疾病的人群，也會同樣導致重症。」

在減少重症和死亡率方面，陳希指出，採用抗病毒藥物如輝瑞的Paxlovid，尤其是在症狀出現的頭五天內服用，將有效降低重症和死亡率。「這也再次說明檢測的重要，越早發現，抗病毒藥的使用越有效。」

另外，陳希也表示，即使疫情已經大面積爆發，現在接種疫苗仍然有作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 陳希認為，即使疫情已經大面積爆發，現在接種疫苗仍然有作用。

根據香港衛生防護中心的數據，目前香港有超過90%的人口接種了第一劑疫苗，接種第二劑的達78.4%。但長者的接種率較低，在年齡80歲以上的人群中，只有31%的人接種了第二劑疫苗。

「雖然產生完全的抗體時間是在一個月以後，不能立即有助於防疫這一輪奧密克戎傳播，然而第一針後產生部分的抗體也有助於減少重症。」陳希說，「此外，奧密克戎不會是新冠病毒的最後一個變種。將來的變種很大機率會傳播更快，更難防範，今天的接種也是為了防範將來的新變種。最後，對於不幸感染獲得了免疫的群體，自然免疫的有效性會隨時間衰減，再施打疫苗會起到加強免疫力的作用。」

陳希還表示，長者不需要為疫苗的副作用擔心。

「科興疫苗採用的是滅活疫苗技術，已在預防世界各國的過往傳染病中被廣泛使用，技術成熟度和安全性高，在廣泛人群中副作用很小。」他說，「復必泰疫苗雖然是採用較新的mRNA技術，但經過此次新冠疫情下全球的試驗和施打，被大量臨牀數據證明副作用很小，也不必擔心副作用。」

但他指出，對科興疫苗主要的擔心是預防新冠病毒新變種的有效性不高。「根據多國試驗數據表明，前兩劑已接種科興疫苗者，第三針加強針應考慮混打採用其他技術的疫苗，比如復必泰mRNA疫苗，以加強獲得的抗體。」

另外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良3月7日接受電台訪問時表示，目前應重點為70歲以上長者接種復必泰疫苗，有助短時間內令死亡個案「斷崖式」下降。

他說，參考澳洲及英國數據，長者打一針復必泰疫苗後，免疫反應來得很快，打完第一針後最快一星期後已有明顯效果。