中國官腔進入香港政府用語 分析形容再證北京政治影響

李翰文

BBC中文

27 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國大陸官方發表的聲明和講話中，經常出現「所謂」、「堅決反對」、「不會得逞」等詞語，被外界形容是中國官場用語。香港特首過去通常只會在出席中國大陸的官方活動時使用這些政治詞語。但BBC中文的統計發現，近年、尤其是2019年的示威浪潮開始，香港政府在越來越多的場合開始用上這種語言。

其中，北京政府過去批評一些措施或事件時，往往會在名字前加上「所謂」一詞，表示不認同；回應外國制裁等一些不受北京政府歡迎的措施又會指中方會「堅決反對」，同時形容對方是「霸權主義」；而批評一些針對中國政府的行動時，就會指背後策劃的人「不會得逞」。

香港政府的官員和聲明中，過去甚少會使用這些詞語，但近年開始出現，使用的方式和語境跟中國大陸差不多，而且有上升趨勢。有學者留意到，這種趨勢將會進一步引起國際社會對香港自治程度的關注。

官場用語

BBC中文從香港政府發放新聞稿的網站，收集了前特首梁振英2012年7月上任，至2021年12月發放的新聞稿，總數約17萬篇，包括政府聲明、官員發言內容、官員回應記者和立法會議員的提問內容，其中約10萬份以中文寫成，其餘約7.7萬份以英文寫成。

另外，BBC中文從中國外交部的網站，收集了2018年6月至2021年12月，總共921次的發言人談話內容，包括每天的例行記者會和按特定事件而發表的內容。之後分析特定詞語出現的次數，整理出發言人最經常使用的一些用語。中國外交部網站所載的例行記者會紀錄至2018年6月為止，因此無法收集更舊的資料。

BBC中文之後計算香港政府官方過去使用這些用語的次數，並把它們按月份劃分，發現香港政府在回應外國政府實施針對香港的政策時，一些中國官方用語出現的次數越來越多。

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其中，香港政府2012年7月到2019年10月從未使用「不會得逞」一詞，直至2019年11月首次以這個詞語批評示威者的行為。 2021年全年使用最少七次，主要用來批評外國政府針對香港的發展、或對中國進行顛覆活動都「不會得逞」，使用的語境與北京政府差不多。

例如，美國國會美中經濟與安全審議委員會去年11月發表報告批評北京政府削弱香港的自治權，香港政府發表聲明反駁，開首就指任何利用香港干預中國內政的企圖都「不會得逞」。

另外，中國政府批評個別國家和政客的行動或發言時，經常會以「別有用心」一詞形容對方。香港政府在2012年至2018年期間，使用這個詞語的次數不足10次，但香港自2019年爆發示威浪潮、以及2020年北京在香港實施《國安法》、去年中國全國人大決定改變香港的選舉制度後，不同的官員和政府的聲明已經最少使用這個詞語57次，批評一些政客和機構。

這包括特首林鄭月娥去年三月，在中國全國人大決定改變香港的選舉制度後召開的記者會上，就已經兩次使用這個詞語，批評「別有用心」的人進入香港的管治制度搞破壞。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京政府過去批評一些措施或事件時，往往會在名字前加上"所謂"一詞，回應外國制裁等一些不受北京政府歡迎的措施又會指中方會"堅決反對"等詞語。

政治正確？

BBC中文同時發現，香港政府近年開始改變過去當地習慣使用的用語，令它們變得政治正確，突顯香港的政治地位是中國屬下一個行政區域。

其中，香港社會廣泛使用「中港」兩字來形容牽涉香港和中國大陸的事物，例如經常開車來往兩地的貨車司機稱為「中港司機」、父親或母親分別來自兩地的家庭稱為「中港家庭」。雖然「中港」一詞有把作為國家的中國和作為地區的香港放在同一水平的意味，但香港社會普遍不會這樣解讀。

而香港政府過去也一直跟隨這個約定俗成的用法，以「中港兩地」統稱香港和中國大陸，但近年開始改用「內地與香港兩地」取代。

中國官方新華社在2020年9月發佈了一批禁用詞，其中要求不宜「將香港、澳門與中國並列提及」，避免「中港」、「中澳」等詞。新華社的要求對象主要是中國大陸的媒體，但香港政府在新華社發佈禁用詞之後就進一步壓縮減少使用「中港」一詞，未知兩者是否有關聯。

另外，香港在主權移交後一直繼續實行自己的貨物進出口政策，過去一段時間也被美國等國看待成一個與中國大陸不同的關稅區。香港政府過去一直以「獨立關稅區」、「獨立的關稅地區」等形容這個狀態，但近年開始把「獨立」兩字改為「單獨」，變成「單獨關稅區」、「單獨的關稅地區」等。

香港政府形容一些事件的用語，也隨著取態改變而有所變化。香港在2019年爆發示威初期，建制派立法會議員大多以「黑暴」來形容示威浪潮，主要是因為示威者大多穿著黑色衣服、並進行暴力行徑。

當時政府一度以「暴動」來形容事件，但後來態度軟化，改以「社會事件」形容示威浪潮。這個說法引起一些建制派議員批評，直至2020年5月中國全國人大審議香港《國安法》前夕，香港政府發出的聲明首次跟隨建制派議員的說法，以「黑暴」形容示威浪潮。

以英文發出的政府聲明和官員講話也有類似的情況。香港在2019年6月首次爆發大規模警民衝突後，香港政府一度以「riots」（暴亂）形容事件，政府態度軟化後用字改為「public order events」（公眾秩序事件），但約在2020年中期大幅減少使用這個字，改回以「riots」形容衝突。

表達忠誠

研究各國政治宣傳策略多年的美國賓夕法尼亞大學博士研究生布吉敏（Bumgi Min）形容，這種重覆使用特定詞語的方式，是中國政府宣傳的常見技巧，令受眾對任何官方指明的事物都會產生負面感覺。

他舉例形容，中國官方經常以「所謂」一詞批評外國的政策或制裁等，之後受眾聽到任何連帶「所謂」一詞的事物，都會產生負面感覺。

至於為什麼香港政府近年開始使用中國的官方詞語，他認為看起來是香港政府嘗試把中國大陸的宣傳技巧完全搬到香港，但他指出香港的輿論環境始終與中國大陸不同，目前不能斷言實際目標是什麼。

香港浸會大學傳理與影視學院新聞系副系主任閭丘露薇認為，另一個可能性，是香港政府想透過模仿中國官場的說法，向北京政府表達忠誠。

BBC中文向香港政府查詢，當地政府的官方聲明和官員改用中國官場用語的原因，但至截稿至未獲回覆。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港政府有一段時間稱呼2019年的示威浪潮為"社會事件"，但之後跟隨建制派立法會議員的做法，改稱"黑暴"。

閭丘露薇接受BBC中文訪問時說，她認為這種改變會影響外界對香港的印象，令外界質疑「香港是一個在一國兩制下有高度自治的國際金融中心、仰或只是中國眾多大城市之中其中一個」。

布吉敏也認為，政府用語是政治自主的重要指標，如果香港政府的用語與北京政府用語變得一樣，外國受眾就會認為香港政府被北京政府影響。